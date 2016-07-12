Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Саратовской области

Ртищевская межрайонная

ПРОКУРАТУРА

ул. Мало-Московская, 23, г. Ргищево

Саратовская область, Россия, 412030

Главному редактору газеты «Саратовский репортёр» Михайлову С.Ю.

Межрайонной прокуратурой рассмотрено Ваше обращение о ненадлежащем проведении процессуальной проверки в отношении бывшего директора ОАО «Аргон» Семенова В.А.

Установлено, что 08.01.2016 в межмуниципальный отдел МВД РФ «Ртищевский» Саратовской области поступило обращение акционеров ОАО «Аргон» о незаконных действиях бывшего директора ОАО «Аргон» Семенова В.А.

По данному факту сотрудниками МО МВД РФ «Ртищевский» проводилась проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Последнее решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято оперуполномоченным группы ЭБ и ПК МО МВД РФ «Ртищевский» Сунцовым А. А. 17.06.2016.

Данное процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела межрайонной прокуратурой признано незаконным и необоснованным, в связи с чем 28.06.2016 отменено в порядке надзора, материал возвращен в МО МВД РФ «Ртищевский» для проведения дополнительной проверки с указанием конкретных проверочных мероприятий, которые необходимо выполнить для принятия законного и обоснованного процессуального решения.

В связи с допущенными нарушениями действующего законодательства, выраженными в волоките при проведении доследственной проверки, в марте и апреле 2016 года начальнику МО МВД РФ «Ртищевский» вносились представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, указанный факт волокиты при рассмотрении заявления о -преступлении будет отражен в обобщенном представлении начальнику ГУ МВД РФ по Саратовской области в июле 2016 года.

В случае несогласия с принятым решением Вы вправе обжаловать его Ртишевскому межрайонному прокурору или в суд.

Заместитель межрайпрокурора юрист 1 класса