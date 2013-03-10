- Ты не знаешь, - Обратился глава района к своему секретарю, - Как живот вылечить?

- Что, - Участливо спросила секретарь, - Слабит?

- Нет, - Сокрушенно покачал головой, - Наоборот. Живот крутит, крутит. Давит, давит. А никак.

- А долго? – Еще раз спросила секретарь.

- По полчаса с утра в туалете сижу. – Глава схватился за живот. – Вот опять давит. – Глава закашлялся.

- Надо в аптеку сходить. – Предложила свои услуги секретарь. – Там что – нибудь дадут. Вы еще кашляете. Это уже хуже.

- Почему хуже? – Глава крутил ладонью правой руки по животу. – Я, как покашляю, лучше себя чувствую.

- Ну, я пойду. – Засобиралась секретарь. – Я в муниципальную аптеку пойду. Она ближе.

- Давай – ка, - Вдруг глава засобирался сам, - Я сам схожу. С аптекой познакомлюсь. Может быть, мне лучше лекарство дадут.

- Там и дешевле, - Вдогонку прокричала секретарь, - Сходите.

Глава вышел из кабинета, стал спускаться по ступенькам со второго этажа. Навстречу попался управляющий делами.

- Ты не знаешь, - Спросил глава, - Чем мне вылечить кашель? С утра кашляю.

- Пургеном. – Быстро ответил управляющий делами и юркнул в свой кабинет. Глава даже не успел у него спросить, что это за лекарство. Но название запомнил.

Муниципальная аптека находилась через дорогу от здания администрации района. Но глава решил немного прокатиться на автомобиле, растрясти свой живот, может быть, полегчает. Он забрался в кабину служебного транспорта, завел мотор и резко тронулся с места. Глава завернул на соседнюю улицу, которая носила название легендарного летчика Чкалова. Он здесь ходил пешком, знал, что она окончательно разбита, и на ней можно основательно потрясти свой организм. Глава разогнал автомобиль, перескакивал с выбоины на выбоину, иногда от страха закрывал глаза, но рвался вперед. На конце улицы остановился. Передохнул. Развернулся и еще раз промчался по выбоинам на бешеной скорости. Подъехал к зданию администрации с тыльной стороны, заехал во двор. Он заглушил двигатель, с тоской смотрел на деревянный туалет на два очка – мужской и женский, расположенный во дворе администрации. В животе стояла мертвая тишина.

- И это не помогла. – Грустно прошептал глава. – Пойду в аптеку. – Тут его пробил кашель. Он кашлял больше трех минут. Надрывно, с болью. Когда кашель прошел, чуть ли не бегом отправился в аптеку.

Глава подошел к аптеке, обошел здание кругом. Остановился перед вывеской.

- И вправду, - Промолвил он, - Аптека-то наша. Вот и надпись есть – муниципальная аптека. – Разочаровался. – А я и не знал. Ну, да ладно.

Никто в аптеке не знал, что придет глава.

- Я глава района. – Представился глава фармацевту за прилавком. – Уже полтора года.

- Да, мы знаем. – Смущенно ответила фармацевт.

- Кто мы? – Неожиданно оборвал ее глава. – Вроде бы ты одна здесь стоишь.

- Ну, как же, - Не обиделась фармацевт, - Весь наш коллектив знает, что вы глава. Хотя за полтора года ни разу у нас не были.

- Вот когда соберется коллектив, - Глава не хотел ее слушать, - Тогда и будешь говорить «мы». А сейчас обслужи клиента.

- А вы с аптекой знакомиться не будете? – Все же спросила фармацевт. – Ведь надо посмотреть, как мы, то есть, я здесь работаю. У нас все разбито.

- Мне некогда знакомиться с вашей аптекой. – Резко заявил глава. – Давай мне пурген. У меня голова болит.

- Так пурген от головной боли не помогает. – Заулыбалась фармацевт. – Он другое свойство имеет.

- Я знаю, какое он свойство имеет! – Опять отрезал глава. – Давай быстрее, обслужи, говорю, клиента. – Глава разошелся. – Во всем районе такой вот бардак. Никто никого не обслужит так, как надо. Только просят. У тебя тоже просьбы, наверное, есть.

- Да, - Воспользовалась моментом фармацевт. – У нас отопление лопнуло. Всю зиму электричеством обогревались. Мерзли зимой. Может, поможете?

- Фиг вам. – Глава разозлился и показал фармацевту кукиш. – Давай быстрее пурген, и я пошел.

- Вам порошок или таблетки? – Испугалась фармацевт гнева главы.

- И тех, и других.

Глава быстро вышел из аптеки, даже не закрыл дверь, быстро направился в сторону здания администрации района. Вошел в кабинет, разложил лекарства на столе – десять упаковок по десять таблеток и десять упаковок с порошком. Пригласил к себе секретаря.

- Ты вот что. – Сказал он ей. – Сходи снова в аптеку и принеси мне какую – нибудь книгу по лекарствам. Я ведь не знаю, как все это принимать.

Минут через десять она снова вошла в кабинет главы района, держа в руках темно – красного цвета книгу. Это было пособие по фармакотерапии для врачей М.Д.Машковского.

- Вот еще бумажечку вам передали. – Секретарь протянула главе района клочок бумаги. – Вы в книге не найдете слова пурген, он как-то по - другому называется.

- Как, по – другому? – Не понял глава.

- Здесь, на бумажке, - Разъясняла секретарь, - Написано.

- Читай! – Приказал глава.

- Во-о-т. – Протянула секретарь. – Пурген – это фенолфталеин.

- Как? Как?

- Фе-нол-фта- леин. – По слогам прочитала секретарь.

- Иди. – Недовольно сказал глава. – Я сам разберусь. – Он сел в кресло, нашел на 374 страничке пособия Машковского нужное лекарство.

- Самое главное, - Бормотал глава, - Найти, как правильно принимать лекарство. А, вот, нашел. – Повел указательным пальцем по страничке пособия. – Назначают взрослым и детям по одной таблетке 1-3 раза в день. Я – взрослый, тем более глава района. Значит, мне можно сразу же три таблетки. Если не поможет, то в обед еще приму. Вот еще интересное – очень мало растворим в воде, растворим в спирте. Значит, запивать надо спиртом.

Глава опять пригласил секретаря, отправил ее в аптеку за спиртом. Та быстро сбегала, принесла несколько бутылочек этилового спирта, удалилась.

- Ну, буду принимать. – Решил глава. Он высыпал на ладонь три таблетки, медленно их проглотил. Содержимое одной из бутылочек раскрутил по спирали, опрокинул спирт в горло. Пятьдесят граммов спирта обожгли горло. Пришлось попить воды из аквариума. Знакомый запах рыбы приятно пощекотал осязаемые органы главы.

И вдруг стало легко. В животе, в голове. Во всем организме. Он хотел выскочить из кресла, закричать, заплясать. Но тут же почувствовал, что случилось что-то не то. Он боялся пошевелить рукой или ногой. Организм ему подсказывал, что надо сидеть тихо, без движений. Иначе случится беда. И на самом деле, глава вдруг почувствовал под собой влагу. Немного, чуть – чуть. И тут же захотелось кашлять. Он быстро зажал рот и нос правой рукой, а левой рукой гладил живот, успокаивая себя. Так он и сидел. Сидел долго, пока не зазвонил телефон.

- К вам посетитель. – Заговорила секретарь по телефону. – Председатель совета ветеранов.

- Скажи ей, - Простонал глава, - Что мне некогда. А сама зайди ко мне.

- Я вас слушаю. – Секретарь остановилась у стола главы района. – Ой, да вам плохо!

- Очень плохо. – Опять простонал глава. – Ты помнишь, в тот раз ты мне покупала спортивный костюм.

- Да, помню. – Насторожилась секретарь.

- Там у тебя осталось пятьдесят рублей. Сходи в магазин и купи мне горшок. А не то беда случится.

http://www.rsar.ru/index.php/rajony-oblasti/zapiski-sumashedshej-administratsii/85-rozh-pshenitsa-i-glava