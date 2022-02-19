  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Принцип госпожи Поздникиной: " Надо загонять людей в стойло". Но кто и когда "загонит" ее саму в законное "стойло"?

Принцип госпожи Поздникиной: " Надо загонять людей в стойло". Но кто и когда "загонит" ее саму в законное "стойло"?

Информация о материале

Рейтинг: 4 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда не активна
 

Прошло более двух недель со времени опубликования  статьи на сайте «Саратовского репортера» «Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 млн. рублей». Фактами, опубликованными в данной статье, весьма   серьезно  заинтересовались правоохранительные органы: началась работа  по расследованию  признаков аферы, вызываются на допросы свидетели. Впрочем,  «афера»,     скорее  слово здесь  нейтральное,  потому что  те действия, которые   совершала по отношению  к своим партнерам по бизнесу  госпожа Поздникина, называются по нашему мнению, словом, более конкретным : мошенничество, которое квалифицируется   статьей  159 УК РФ.

В статье » «Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 млн. рублей» редакция задавала вопрос:

« Каким образом,   госпожа Поздникина  умудрилась  35 раз подряд «ошибочно» направить деньги со счета своей фирмы   «Стеклокомпакт» на   счет фирмы «СарЭверест»,   с которой она имела  договорные отношения на выполнения строительных  работ, а потом  требовать возвращения этих  денег через суд?  И почему    в Двенадцатом  Арбитражном  апелляционном суде «вдруг» поверили доводам  госпожи  Поздникиной, что   14, 7 миллионов рублей принадлежит  ее   фирме «Стеклокомпакт»,   а не фирме «СарЭверест», которая получила эти деньги за выполненные работы?».

  Выясняется, что подобные  схемы  «отъема» денег у партнеров, госпожа Поздникина проворачивала не  один раз. И внешне это выглядело вполне  законно: деньги( и не свои!)  она требовала через суд.

 Те, кто работал с  этой дамой, говорят, что она очень умело входила  в доверие к партнерам.  И те начинали ей верить и  часто  работали на доверии, обходясь даже без документов. А потом,  госпожа Поздникина начинала требовать деньги с партнеров, когда все работы были выполнены,  обратно, на счет своей фирмы…  через суд.    Иногда  суды она выигрывала, иногда проигрывала.    

Те, кто ее знает, говорят, что Поздникина  часто повторяла  вою любимую фразу: «Людей надо загонять в стойло».

Вот она и «загоняла» в стойло своих партнеров, которые ей доверяли, которые поверили  в ее добропорядочность.

 Так, от принципа  Поздникиной «загонять людей  в стойло» пострадала  фирма из Саратова «Европласт».   «Надула» она и фирму  из  Екатеринбурга, о чем мы  более подробнее расскажем  в следующих  выпусках.

Вот, например, выдержка из решения Арбитражного суда Саратовской области, куда   госпожа Поздникина, директор «Стеклокомпакта,   обратилась с иском об истребовании, якобы… своих денег,  после выполненных подрядчиком работ.

В июле 2019 года суд отказал  Поздникиной:

« В удовлетворении исковых требований общества  «Стеклокомпакт»  к  «Евро-Пласт» о взыскании неосновательного обогащения по договору поставки от 24.05.2011 года № 68 в размере 1706762,10 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.08.2018 года по 28.03.2019 года в размере 79726,83 руб.,  отказать».

А вот  решение по другому иску, но уже положительное и в пользу госпожи Поздникиной: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-монтажное предприятие "ЕВРО-ПЛАСТ"  в пользу производственно-коммерческой фирмы "Стеклокомпакт" общество с ограниченной ответственностью  задолженность… в размере 959 875,71 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.11.2018 года по 29.01.2019 года».

И таких решений суда  несколько.  Где-то  господа  Поздникина  выигрывала «свои» деньги, а  где-то, когда суд разбирался справедливо и по закону-  нет. Но главное, что принцип,  изобретенный  Поздникиной, «загонять людей в стойло»,  вполне законно работал,  и она получала деньги!

Как результат, «облапошенная» фирма «Европласт» лишилась денег и как бы законно,  и через суд!  

А благосостояние самой   госпожи Поздникиной   год от года увеличивалось, полагаем, именно  за счет  таких «законных»  действий по отъему денег. Это  и      покупка  далеко   не одной квартиры в Саратове, и построенный  дом в элитном районе  Саратова за городом стоимостью не в один десяток миллионов… Откуда  все эти миллионы?  В тоже время,  те подрядчики которые выполняли работы по  заказу Поздникиной, от имени РЖД,   до сегодняшнего дня не получили миллионы    рублей за проделанные работы!

А госпожа Поздникина потирает руки, и видимо уже сегодня  выбрала следующую  «жертву», на которой будет испытывать   свой принцип «загонять людей в стойло».

Не пора ли с этой госпожой уже самым серьезным образом разобраться правоохранительным  органам и возбудить в отношении ее действий уголовное дело?

Одно утешает сегодня бывших многочисленных  обманутых партнеров на  миллионы рублей  госпожой  Поздникиной:  ей придется ответить за свои  «законные» аферы,  и она  обязательно будет отправлена судом  в законное  «стойло» в места не столь отдаленные.