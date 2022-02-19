Принцип госпожи Поздникиной: " Надо загонять людей в стойло". Но кто и когда "загонит" ее саму в законное "стойло"?

Прошло более двух недель со времени опубликования статьи на сайте «Саратовского репортера» «Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 млн. рублей». Фактами, опубликованными в данной статье, весьма серьезно заинтересовались правоохранительные органы: началась работа по расследованию признаков аферы, вызываются на допросы свидетели. Впрочем, «афера», скорее слово здесь нейтральное, потому что те действия, которые совершала по отношению к своим партнерам по бизнесу госпожа Поздникина, называются по нашему мнению, словом, более конкретным : мошенничество, которое квалифицируется статьей 159 УК РФ.

В статье » «Афера госпожи Поздникиной на 14, 7 млн. рублей» редакция задавала вопрос:

« Каким образом, госпожа Поздникина умудрилась 35 раз подряд «ошибочно» направить деньги со счета своей фирмы «Стеклокомпакт» на счет фирмы «СарЭверест», с которой она имела договорные отношения на выполнения строительных работ, а потом требовать возвращения этих денег через суд? И почему в Двенадцатом Арбитражном апелляционном суде «вдруг» поверили доводам госпожи Поздникиной, что 14, 7 миллионов рублей принадлежит ее фирме «Стеклокомпакт», а не фирме «СарЭверест», которая получила эти деньги за выполненные работы?».

Выясняется, что подобные схемы «отъема» денег у партнеров, госпожа Поздникина проворачивала не один раз. И внешне это выглядело вполне законно: деньги( и не свои!) она требовала через суд.

Те, кто работал с этой дамой, говорят, что она очень умело входила в доверие к партнерам. И те начинали ей верить и часто работали на доверии, обходясь даже без документов. А потом, госпожа Поздникина начинала требовать деньги с партнеров, когда все работы были выполнены, обратно, на счет своей фирмы… через суд. Иногда суды она выигрывала, иногда проигрывала.

Те, кто ее знает, говорят, что Поздникина часто повторяла вою любимую фразу: «Людей надо загонять в стойло».

Вот она и «загоняла» в стойло своих партнеров, которые ей доверяли, которые поверили в ее добропорядочность.

Так, от принципа Поздникиной «загонять людей в стойло» пострадала фирма из Саратова «Европласт». «Надула» она и фирму из Екатеринбурга, о чем мы более подробнее расскажем в следующих выпусках.

Вот, например, выдержка из решения Арбитражного суда Саратовской области, куда госпожа Поздникина, директор «Стеклокомпакта, обратилась с иском об истребовании, якобы… своих денег, после выполненных подрядчиком работ.

В июле 2019 года суд отказал Поздникиной:

« В удовлетворении исковых требований общества «Стеклокомпакт» к «Евро-Пласт» о взыскании неосновательного обогащения по договору поставки от 24.05.2011 года № 68 в размере 1706762,10 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 16.08.2018 года по 28.03.2019 года в размере 79726,83 руб., отказать».

А вот решение по другому иску, но уже положительное и в пользу госпожи Поздникиной: «Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-монтажное предприятие "ЕВРО-ПЛАСТ" в пользу производственно-коммерческой фирмы "Стеклокомпакт" общество с ограниченной ответственностью задолженность… в размере 959 875,71 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.11.2018 года по 29.01.2019 года».

И таких решений суда несколько. Где-то господа Поздникина выигрывала «свои» деньги, а где-то, когда суд разбирался справедливо и по закону- нет. Но главное, что принцип, изобретенный Поздникиной, «загонять людей в стойло», вполне законно работал, и она получала деньги!

Как результат, «облапошенная» фирма «Европласт» лишилась денег и как бы законно, и через суд!

А благосостояние самой госпожи Поздникиной год от года увеличивалось, полагаем, именно за счет таких «законных» действий по отъему денег. Это и покупка далеко не одной квартиры в Саратове, и построенный дом в элитном районе Саратова за городом стоимостью не в один десяток миллионов… Откуда все эти миллионы? В тоже время, те подрядчики которые выполняли работы по заказу Поздникиной, от имени РЖД, до сегодняшнего дня не получили миллионы рублей за проделанные работы!

А госпожа Поздникина потирает руки, и видимо уже сегодня выбрала следующую «жертву», на которой будет испытывать свой принцип «загонять людей в стойло».

Не пора ли с этой госпожой уже самым серьезным образом разобраться правоохранительным органам и возбудить в отношении ее действий уголовное дело?

Одно утешает сегодня бывших многочисленных обманутых партнеров на миллионы рублей госпожой Поздникиной: ей придется ответить за свои «законные» аферы, и она обязательно будет отправлена судом в законное «стойло» в места не столь отдаленные.