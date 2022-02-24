Дело Каткова:вина не доказана, но обвинительный приговор все-таки оглашен!

Сегодня был оглашен приговор Валерию Каткову, по обвинению его по ч. 4 чт. 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Суд назначил 3 года лишения свободы в колонии общего режима, при этом зачел в срок наказания нахождения Каткова В.А. срок нахождения под домашним арестом, поэтому фактический срок наказания будет уменьшен.

«Защита будет настаивать на вынесении Каткову Валерию Александровичу оправдательного приговора, так как его вина, согласно, представленного обвинительного заключения, не доказана!»- говорит адвокат Александр Мищенко

Приговор суда в печатном виде ни защитнику, ни осужденному Каткову В.А. сегодня не выдан, по всей видимости, судья Дмитриев будет подправлять еще допущенные при оглашении ошибки. Обещали приговор выдать завтра 25.02.2022 года. Как только приговор будет выдан защитнику и осужденному, он будет тщательно изучен и обжалован в Саратовском областном суде. Со слов защитника Мищенко А.Н. нам известно, что как на предварительном следствии, так и в суде были допущены множество процессуальных грубейших нарушений прав подсудимого Каткова В.А., все это и многое другое будет изложено в поданных апелляционных жалобах. Данные нарушения допущенные судом, являются нарушениями системных требований Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» где нарушается ст. 6 Конвенции.

Надеемся, что судьи из Саратовского областного суда захотят разобраться в обстоятельствах дела, обеспечат стороне защиты доступ к правосудию и примут законное обоснованное и справедливое решение.