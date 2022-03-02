Ирина Алешина: "Очень важно оставаться людьми, проявлять заботу и милосердие"

В Энгельсе сегодня находятся беженцы из ДНР и ЛНР. Очень важно помочь этим людям , чтобы они чувствовали наше тепло и заботу, и забыли о том кошмаре, от которого они вынуждены были уехать из своих домов.

И, Слава Богу, люди, которые это не только понимают, но и конкретно делают, есть! Вот что сообщает директор СРОО «Комитет многодетных семей» Ирина Павловна Алешина:

«Мир не без добрых людей и в самую трудную минуту всегда приходит помощь – в этом я убедилась ещё раз.

Первый вопрос, который возник после встречи жителей ЛНР и ДНР, - что им необходимо, чем помочь.

Совместно с заместителем Главы ЭМР по социальной сфере Светланой Прокофьевой @prokofeva8484 и с руководством «Ударника» @udarnik.soc64 , в котором размещен пункт временного приема , узнали, что необходимо взрослым и их детям. А нужно было многое - начиная с верхней одежды и заканчивая нижним бельём, а ещё канцтовары, бытовая химия, обувь и т. д. Многие приехали налегке, прихватив из дома только самое важное. Я даже, если честно, не особо понимала, как мы будем закрывать весь составленный список вещей с нашей стороны. Но тут, как говорится, мир не без добрых людей. Мне позвонил учредитель «ООО ПОВОЛЖЬЕ +» Валерий Николаевич Абрамов, сказал чётко, готовьте список на 250 тысяч, всё закупим и привезём. Я, наверное, от неожиданности даже спасибо забыла сказать, не стала терять ни минуты.

Спасибо моим многодетным мамочкам Светлане и Виктории , которые всю ночь упорядочивали этот список и готовили все к закупке. Утром мы уже переправили все необходимое согласно этому списку. Вечером машина уже была готова к отправке. И вот в 9 утра мы её встретили.

Все что сегодня привезли в «Ударник» - это самые важные и, в тоже время, самые простые вещи, но для этих людей это действительно предметы первой необходимости. Погода сейчас не самая стабильная, детям нужна теплая одежда по сезону, обувь. Нужны средства личной гигиены.

Я искренне рада, что благодаря таким неравнодушным людям, как Валерий Николаевич, мы смогли закрыть текущие потребности наших гостей из Донбасса и обеспечить их нужды в такие короткие сроки. В это непростое время очень важно оставаться в первую очередь людьми, проявлять заботу и милосердие, протягивать руку помощи. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, кто всегда готов помогать делами. Ваш труд и ваша забота не останутся незамеченными!