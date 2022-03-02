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Ирина Алешина: "Очень важно оставаться людьми, проявлять заботу и милосердие"

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 В Энгельсе    сегодня находятся беженцы из ДНР и ЛНР.   Очень важно  помочь этим людям , чтобы они чувствовали наше  тепло и заботу,  и забыли о  том кошмаре,  от которого     они  вынуждены были  уехать из своих домов. 

И,  Слава Богу,    люди, которые это не только понимают, но и конкретно делают, есть!  Вот что сообщает    директор СРОО «Комитет многодетных семей» Ирина Павловна Алешина:

 

«Мир не без добрых людей и в самую трудную минуту всегда приходит помощь – в этом я убедилась ещё раз.

 

Первый вопрос, который возник после встречи жителей ЛНР и ДНР, - что им необходимо, чем помочь.

 

Совместно с заместителем Главы ЭМР по социальной сфере Светланой Прокофьевой @prokofeva8484 и с руководством «Ударника» @udarnik.soc64 , в котором размещен пункт временного приема , узнали, что необходимо взрослым и их детям. А нужно было многое -  начиная с верхней одежды и заканчивая нижним бельём, а ещё канцтовары, бытовая химия, обувь и т. д. Многие приехали налегке, прихватив из дома только самое важное. Я даже, если честно, не особо понимала, как мы будем закрывать весь составленный список вещей с нашей стороны. Но тут, как говорится, мир не без добрых людей. Мне позвонил  учредитель «ООО ПОВОЛЖЬЕ +» Валерий Николаевич Абрамов, сказал чётко, готовьте список на 250 тысяч, всё закупим и привезём. Я, наверное, от неожиданности даже спасибо забыла сказать, не стала терять ни минуты.

 

Спасибо моим многодетным мамочкам Светлане  и Виктории  , которые всю ночь упорядочивали этот список и готовили все к закупке. Утром мы уже переправили все необходимое согласно этому списку. Вечером машина уже была готова к отправке. И вот в 9 утра мы её встретили.

 

Все что сегодня привезли в «Ударник» - это самые важные и, в тоже время, самые простые вещи, но для этих людей это действительно предметы первой необходимости. Погода сейчас не самая стабильная, детям нужна теплая одежда по сезону, обувь. Нужны средства личной гигиены.

 

Я искренне рада, что благодаря таким неравнодушным людям, как Валерий Николаевич, мы смогли закрыть текущие потребности наших гостей из Донбасса и обеспечить их нужды в такие короткие сроки. В это непростое время очень важно оставаться в первую очередь людьми, проявлять заботу и милосердие, протягивать руку помощи. Спасибо всем, кто не остаётся в стороне, кто всегда готов помогать делами. Ваш труд и ваша забота не останутся незамеченными!