Марксовский район: что тут происходит на самом деле?

К Марксовскому району у автора этих строк особое отношение, особая любовь, которая длится уже 45 лет. Маркс стал первым городом в моей журналистской практике, куда меня, молодого журналиста областной газеты «Заря Молодежи» направили в командировку, и было это в 1987 году. Тогда я побывал в далеком селе Липовка, посмотрел, как работает и живет самый молодой председатель колхоза во всей Саратовской области Сергей Кухаев. Написал о нем, и о его работе большой очерк, который и был опубликован в «Заре Молодежи» под заголовком: « Не звездами усыпан путь».

Потом было много еще поездок в этот город. Например, в Марксе приходилось часто бывать в те годы, когда ожесточенно обсуждалась возможность возрождения автономии Немцев Поволжья, против чего яростно выступал знатный мелиоратор, Герой Социалистического труда Иван Петрович Кузнецов. Возможно, именно в то время и начал формироваться мой почерк журналиста, как некоего борца за справедливость. Вспоминаю те годы: Иван Петрович Кузнецов позвал меня после серии моих статей в защиту идеи автономии в кабинет на улице Московской, где был «Мелиоводхоз». Мы много спорили. Потом встречались с Иваном Петровичем в больнице для партийных работников, напротив Липок, когда он серьезно заболел. Вот что запомнилось особенно из тех встреч, и что говорил мне Иван Петрович: « В стране черти - что творится! А тут еще эта автономия! И ты со своими статейками. Зачем будоражить людей?». Конечно, тогда я воспринимал его слова критически: что с него взять, со старика, всего пропитанного социалистическими идеями: « Мы ведь строим новый мир!». Но куда потом все это делось! Прошли годы, и постепенно пришло понимание, что прав был покойный и уважаемый Иван Петрович! Во всем был прав старик : не надо «будоражить» людей. Правда, при одной существенной оговорке: «будоражить», следует, ( иначе, что же это за профессия- журналистика?) но весь смысл в том, как это и с какой целью делать? На волне эмоций, амбиций, или, всесторонне и объективно? Но что иногда слышим и видим? Поток информационной грязи, клеветы. Какие-то «майданутые» блоггеры в Марксе рассуждают о проблемах, совершенно не понимая, о чем они пишут, при этом, не имея ни жизненного опыта, ни вразумительной жизненной позиции. Им всегда и все плохо! Построили новый ФОК – плохо! Отреставрировали стадион в Марксе- плохо! Построили цирк для детей в центре Маркса- плохо! Никто не говорит, что следует заниматься лизоблюдством и подыгрывать власти - у нее и так хватает штатных и щедро оплачиваемых из бюджета области СМИ. Но, разве не должна быть «золотая середина», взвешенный и здравый подход, и особенно сегодня, когда весь мир встал против России? Время ли сегодня для внутренних «разборок»?

Марксовский район далеко не единственный, к которому у меня особая любовь и особое отношение, и о жизни которого я очень много писал и продолжаю писать. Есть еще пять районов, на которые распространилась моя «особая любовь» журналиста : Балашовский , Петровский, Ртищевский, Хвалынский и Вольский. Периодически в них бываю, пишу о том, что вижу и слышу, о том, что говорят люди. Пытаюсь своими публикациями как-то «влиять на процессы», помогать людям. Иногда получается, иногда не очень.

На днях я снова побывал в Марксе, и открыл этот город для себя с новой стороны, как бы заново. Это удивительно, но помог мне это сделать… гражданин иностранного государства и журналист, собирающий материал о Фритьефе Нансене. Иностранного коллегу по просьбе московских журналистов я сопровождал несколько дней в поездке по Саратовской области и по Марксу. Поездка в Маркс вместе с заморским журналистом, мне как бы дала возможность взглянуть на город по-новому, так как это увидел человек из другой страны, можно сказать, человек, вообще из другой цивилизации! Arne, так звали этого журналиста, искренне и неподдельно поражался и восхищался всему, что он тут видел! Наша Волга, красивые холмистые берега на противоположном берегу, архитектура старинных строений, Собор в центре города, парк, и даже… чему иностранный журналист был несказанно удивлен, увидев здание цирка . «Where'd he come from?»- удивился Арнэ - « Откуда он тут взялся?». Откуда вдруг цирк, в провинциальном городке: Норвегии уж точно, такого нет!

А многие ли, например, знают о «Хлебной пристани» в Марксе и что это такое? В Марксе, в те времена, когда тут жили немцы, была построена хлебная биржа: от причала отправляли в Санкт-Петербург и за границу хлеб. Зерно свозили в амбары, расположенные вдоль берега, вмещавшие до пяти миллионов пудов, в которых оно хранилось и шло на продажу. Большею частью это была пшеница высоких хлебопекарных качеств. В память о тех днях, а также трудовых буднях современности с 2017 года в Марксе проводится фестиваль "Хлебная пристань".

Недалеко от «Хлебной пристани» установлен и памятник Фритьофу Нансену в октябре 2017 года в сквере Нансена. Мало кто знает, а уж норвежский гость журналист этого точно не знал, что памятник великому норвежскому полярному исследователю, ученому, политическому и общественному деятелю, оказавшему огромную помощь в спасении жителей Поволжья от голода, поставлен именно на том месте, где сам Нансен помогал разгружать продовольственную помощь! Автор идеи установки памятника, и меценат этого проекта- депутат Собрания Марксовского муниципального района Александр Камаев.

Я не зря в начале статьи вспомнил о своей первой командировке в этот город в 1987 году. С тех пор город стал совсем другим! Тогда, 45 лет назад, это был серый, заштатный городок, больше похожий на деревню. Не скажу, что совсем уж серый, но так себе - провинция, каких много. Пожалуй, только одним, признаюсь честно, удивил тогда Маркс: в центре города уже в 9 утра в 1987 году уже работала пивная! А какое было пиво! И сейчас Маркс держит марку - марксовское пиво славится за пределами Саратовской области.

О цирке «Арт Алле» из Маркса знает весь мир! Основанный в декабре 1994 года супругами Соловьевыми - Сергеем и Людмилой, цирк заслужил звание «Народного цирка», а его юные артисты выступали в Кремлевском Дворце съездов, в США, Франции, Нидерландах, Дании, Турции, Китае, Италии, ОАЭ… Единственное, чего не было у цирка, это своего дома, собственного здания, но оно теперь появилось. Строили его долго, можно сказать, мучительно и здание цирка одно время даже находилось в состоянии долгостроя. Но не так давно, усилиями губернатора и местной власти, коллектив цирка «Арт Алле» получил прекрасный и долгожданный подарок: больше и красивое здание прямо в центре города. У Цирка «Арт Алле» появилась своя собственная площадка, свой дом! Какой провинциальный город в России может похвалиться таким?

В Марксе есть еще много уникального и неповторимого, чего не увидишь в других регионах. Это прямо на въезде в город и католический храм Христа Царя, возведенный в Марксе в ноябре 1993 года: именно этот храм стал первой построенной и освящённой католической церковью в России со времён Октябрьской революции!

Это, конечно, и племенной завод «Трудовой» по выращиванию крупного рогатого скота и производству молока и являющийся самым крупным в современной России.

Это и возрожденный и отреставрированный стадион «Старт», где были применены современные технологии покрытия футбольного поля. «Маркс всегда был центром спорта, здесь традиционно проводились соревнования на призы общества «Урожай». Но за десятилетия стадион сильно обветшал, и поэтому было принято решение его капитально отремонтировать. Теперь в городе появился современный спортобъект, здесь можно заниматься и футболом, и хоккеем, и легкой атлетикой», - отметил губернатор Валерий Радаев.

…Журналист из далекой Норвегии, когда мы ехали из Маркса обратно в Саратов, сказал мне, что он существенно изменит первоначальный замысел своего сценария. Он будет не только о норвежском ученом исследователе который был в Марксе в самые тяжелые времена для нашего молодого государства, но расскажет обо всем, что увидел в этом уютном, красивом провинциальном городе. О том, как работает и живет этот город на Волге.

P.S. Автор будет признателен, если получит приглашение посетить Маркс и более подробнее познакомиться с жизнью этого города и района.