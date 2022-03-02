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Марксовский район: что тут происходит на самом деле?

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К Марксовскому району у автора этих строк особое отношение, особая любовь, которая длится уже   45 лет.    Маркс стал первым городом в моей журналистской практике,  куда   меня,  молодого журналиста  областной газеты «Заря Молодежи»  направили   в командировку,  и было это в 1987 году.  Тогда    я побывал в далеком селе Липовка,  посмотрел,  как работает и живет   самый молодой    председатель колхоза во всей Саратовской области Сергей Кухаев.  Написал  о нем,  и  о  его работе  большой очерк, который и был опубликован в «Заре  Молодежи» под заголовком: « Не звездами усыпан путь».

  Потом было много еще  поездок в  этот город.  Например,  в Марксе приходилось часто бывать в те годы, когда  ожесточенно обсуждалась возможность возрождения  автономии  Немцев Поволжья, против чего  яростно выступал знатный мелиоратор,  Герой Социалистического труда Иван  Петрович Кузнецов.  Возможно, именно в то  время и начал  формироваться  мой почерк журналиста, как  некоего борца за справедливость.   Вспоминаю те годы:   Иван Петрович Кузнецов позвал меня после серии  моих   статей   в защиту идеи автономии  в кабинет    на  улице  Московской,  где был «Мелиоводхоз».  Мы много спорили.   Потом  встречались с Иваном Петровичем  в больнице для партийных работников,   напротив Липок, когда он  серьезно заболел.  Вот что запомнилось особенно из тех встреч, и что говорил  мне Иван Петрович:  « В стране  черти - что творится!   А тут еще эта автономия! И  ты со своими статейками. Зачем будоражить людей?». Конечно, тогда я воспринимал его слова критически: что с него взять, со  старика, всего пропитанного социалистическими идеями:  « Мы ведь  строим новый мир!». Но куда потом все это делось!  Прошли годы,  и постепенно пришло  понимание,   что прав был покойный и уважаемый  Иван Петрович! Во всем был прав старик : не надо «будоражить» людей. Правда,   при одной существенной оговорке: «будоражить»,  следует,  ( иначе, что же это за профессия- журналистика?) но  весь смысл в том, как это и с какой целью делать?  На волне эмоций,  амбиций, или, всесторонне  и  объективно?  Но  что  иногда слышим и видим?   Поток  информационной грязи, клеветы. Какие-то «майданутые» блоггеры  в Марксе   рассуждают о проблемах, совершенно не понимая, о чем они  пишут, при этом,  не имея ни жизненного опыта, ни    вразумительной жизненной позиции. Им всегда и  все плохо!  Построили новый ФОК – плохо!  Отреставрировали стадион в Марксе- плохо!  Построили цирк для детей в центре Маркса- плохо! Никто не говорит, что следует заниматься лизоблюдством и  подыгрывать власти -  у нее и так хватает штатных и щедро оплачиваемых из бюджета  области СМИ.  Но, разве не   должна быть «золотая середина»,  взвешенный и здравый подход, и особенно сегодня, когда весь мир встал против  России?  Время ли  сегодня для внутренних «разборок»?

 

Марксовский район далеко  не единственный, к которому у меня особая любовь и особое отношение, и   о жизни  которого я очень  много писал и продолжаю писать.   Есть еще  пять  районов, на которые   распространилась моя «особая любовь» журналиста :  Балашовский , Петровский,  Ртищевский,  Хвалынский и  Вольский.  Периодически в них бываю, пишу о том, что вижу и слышу, о том, что говорят люди. Пытаюсь своими публикациями  как-то «влиять на процессы», помогать людям. Иногда получается, иногда не очень.

 

На днях  я  снова побывал в  Марксе, и   открыл этот город для себя с новой стороны, как бы заново.  Это удивительно, но   помог мне это сделать…  гражданин  иностранного государства  и   журналист, собирающий материал  о Фритьефе Нансене. Иностранного коллегу  по просьбе   московских  журналистов я сопровождал несколько дней  в поездке по   Саратовской области и  по Марксу. Поездка в  Маркс вместе с заморским  журналистом, мне   как бы дала возможность   взглянуть на город по-новому, так как это увидел  человек  из другой страны, можно сказать, человек,  вообще из другой  цивилизации!     Arne, так звали этого   журналиста, искренне и неподдельно  поражался и восхищался  всему, что он тут видел!  Наша Волга,  красивые холмистые берега на противоположном берегу,  архитектура старинных строений,   Собор в центре города, парк, и  даже… чему  иностранный журналист  был  несказанно удивлен, увидев  здание цирка . «Where'd he come from?»-  удивился   Арнэ - « Откуда он тут взялся?». Откуда вдруг цирк,  в провинциальном городке:  Норвегии уж точно, такого нет!

 

А многие ли,  например, знают о  «Хлебной пристани» в Марксе и что это такое?  В Марксе,     в те  времена, когда тут жили   немцы,  была построена  хлебная биржа: от причала   отправляли в Санкт-Петербург и за границу хлеб. Зерно свозили в амбары, расположенные вдоль берега, вмещавшие до пяти миллионов пудов, в которых оно хранилось и шло на продажу. Большею частью это была пшеница высоких хлебопекарных качеств. В память о тех днях, а также трудовых буднях современности с 2017 года в Марксе проводится фестиваль "Хлебная пристань".

 

 Недалеко от «Хлебной пристани» установлен  и памятник  Фритьофу  Нансену   в  октябре 2017 года в сквере Нансена. Мало кто знает, а уж  норвежский гость журналист  этого точно не знал, что  памятник   великому  норвежскому полярному исследователю, ученому, политическому и общественному деятелю, оказавшему огромную помощь в спасении жителей Поволжья от голода, поставлен именно  на том  месте, где  сам Нансен  помогал  разгружать продовольственную помощь!   Автор идеи  установки памятника, и   меценат этого проекта-  депутат Собрания Марксовского муниципального района Александр Камаев.

 

 Я не зря в начале статьи вспомнил о своей первой командировке в этот город в 1987 году.      С тех пор город  стал совсем  другим! Тогда, 45 лет назад, это был серый, заштатный городок, больше похожий на деревню. Не скажу, что совсем уж серый, но так себе - провинция, каких много.  Пожалуй, только одним, признаюсь честно, удивил тогда Маркс:   в центре города уже в 9 утра  в 1987 году уже работала пивная!  А какое было пиво!  И сейчас  Маркс держит марку -  марксовское пиво славится  за пределами  Саратовской области.

 

О цирке  «Арт Алле» из Маркса знает  весь мир!  Основанный  в  декабре 1994 года супругами Соловьевыми - Сергеем и Людмилой,  цирк  заслужил звание «Народного цирка», а   его юные  артисты выступали в  Кремлевском Дворце съездов,  в США, Франции, Нидерландах, Дании, Турции, Китае, Италии, ОАЭ… Единственное, чего не было у цирка,  это  своего дома, собственного здания, но    оно теперь    появилось.  Строили  его долго, можно сказать, мучительно и    здание цирка одно время даже находилось в состоянии долгостроя. Но    не так давно,  усилиями губернатора и местной власти,   коллектив цирка     «Арт Алле» получил прекрасный и долгожданный подарок: больше и  красивое  здание прямо в центре города.   У Цирка  «Арт Алле» появилась своя собственная площадка, свой дом!  Какой  провинциальный город в России  может похвалиться таким?

 

В Марксе есть еще  много уникального и неповторимого, чего не увидишь в других регионах.  Это  прямо на въезде в город и    католический храм Христа Царя,  возведенный в Марксе в ноябре 1993  года: именно этот храм стал первой построенной и освящённой католической церковью в России со времён Октябрьской революции!

 

Это, конечно, и  племенной завод «Трудовой» по выращиванию  крупного рогатого скота и производству молока и  являющийся  самым крупным в  современной России.

 

Это и  возрожденный  и отреставрированный  стадион «Старт», где были применены  современные    технологии  покрытия футбольного поля. «Маркс всегда был центром спорта, здесь традиционно проводились соревнования на призы общества «Урожай». Но за десятилетия стадион сильно обветшал, и поэтому было принято решение его капитально отремонтировать. Теперь в городе появился современный спортобъект, здесь можно заниматься и футболом, и хоккеем, и легкой атлетикой», - отметил губернатор Валерий Радаев.

 

…Журналист из далекой Норвегии,  когда мы ехали из Маркса обратно в Саратов, сказал мне,  что он существенно изменит первоначальный замысел  своего сценария. Он будет не только  о  норвежском ученом исследователе который был в Марксе  в самые тяжелые времена для нашего молодого государства,  но   расскажет обо всем, что  увидел в этом уютном, красивом провинциальном городе. О том, как работает и живет этот   город на Волге. 

 

P.S. Автор будет признателен, если получит приглашение   посетить Маркс и более подробнее познакомиться с  жизнью  этого города и района.