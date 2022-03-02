Племзавод «Трудовой»: кто пытается захватить ведущее стратегическое предприятие?

Звучит угрожающе, особенно в свете последних событий, когда в нашу повседневную жизнь ворвалась военная лексика. Но если на территории проведения военной операции «захват» и «уничтожение» вполне оправданы, то какое отношение это имеет к нашей мирной жизни?

Какое это имеет отношение к селу Павловка в Марксовском районе, к мирному предприятию АО «Племзавод «Трудовой» по производству молока? Кто его вдруг пытается «захватить»?

Однако, это не фейк, и на самом деле, угроза «захвата» для этого большого стратегически важного предприятия в России по производству молока (120 тонн в сутки!) реально существовала некоторое время назад.

Некоторые признаки проявляющихся попыток «захвата» заметны и сегодня, что некоторым экономическим аналитикам позволяет сделать вывод о том, что желающие «положить лапу» на чужое не успокоились. Были попытки со стороны «экономических террористов» вмешаться даже в работу финансовой системы предприятия, в работу энергетической системы. Все это делалось для того, чтобы парализовать работу «Трудового». Не напоминает того, что происходит сегодня в отношении нашей страны? Безумные санкции в отношении нашего государства со стороны «империи лжи», как назвал Запад Президент Путин. Отключение банковской, финансовой системы, средств жизнеобеспечения и энергетики? Были поползновения проведения «подрывной работы» и в селе Павловка, где живут сотрудники «Трудового» среди простых акционеров с целью скупить их акции по бросовой цене.

Технология давно и печально известная, и она именуется часто таким красивым иностранным словечком, как «рейдерский» захват. Это когда всевозможными путями, внешне очень похожими на «законные», «некая группа бизнесменов» пытается завладеть чужим имуществом. И, разумеется, завладеть стремится не одним только имуществом, но и его работниками. Захватить, а потом их сделать своими рабами.

В свете сложившейся сегодня экономической и военно-политической ситуации в нашей стране, иностранный термин «рейдерский захват» уместно заменить на вполне конкретный - «бандитский захват». Кто как не бандит тот, кто пытается захватить чужое имущество, особенно, если речь идет о таком стратегически важном для страны предприятии, как АО «Племзавод «Трудовой»? И очень странно, что до сих пор в Уголовном Кодексе РФ не существует конкретной статьи, которая бы подразумевала уголовную ответственность за такие «захваты». Полагаем, что депутаты Государственной думы обязаны обратить внимание на такую недоработку в законодательстве.

В результате «рейдерских» - «бандитских» захватов гибнут и люди. Как на войне: сначала захватить, а потом уничтожить. Вспомним историю 13- летней давности, которая подробно была описана в книге саратовского журналиста Александра Крутова «Дело» было в Саратове». Итогом попыток так называемого «рейдерского захвата » саратовского завода «Серп и молот» стало две жизни людей: директора завода и прокурора Саратовской области.

Правда, сегодня реальной и серьезной угрозы «бандитского» захвата АО «Племзавод «Трудовой» не существует, и криминальная история с саратовским заводом «Серп и молот»» не повторится. Уже хотя бы потому, не повторится, что собственники и акционеры «Трудового» просто не позволят этого сделать «захватчикам», и даже на полметра не позволят приблизиться к границам своего завода. Тем более, что это предприятие находится под серьезной опекой и наблюдением со стороны государства. Напомним, что на этом предприятии, когда оно только-только начинало работать, побывал в 2008 году с визитом Президент РФ Дмитрий Медведев, который был восхищен увиденным и дал высочайшую оценку работы предприятия. Тут трудится сегодня несколько сотен ( ! ) работников. По сути, это огромный завод по производству молока и аналогов в России такому заводу нет.

Напомним, что завод был запущен в 2007 году, и тогда это было 1800 голов крупного рогатого скота. С каждым годом производство молока наращивается: молочную продукцию «Трудового» закупает группа компаний «Зеленая долина», агрофирма «Порздни», ПАО «Каменское», и многие, многие другие.

Для собственного производства кормов хозяйство активно развивает мелиорацию, и это почти 7 тысяч гектаров орошаемых земель. В районе с. Раскатово располагаются поля, где выращиваются на орошении кукуруза и соя. Хозяйство выращивает специальные сорта кукурузы, наилучшие для молочного животноводства, а также сою ершовской селекции, урожайность которой по протеину является практически максимальной. В хозяйстве запущен комплекс по переработке высокопротеиновых культур на 20 тыс. тонн, способный обеспечить молочный комплекс на 4000 голов. Общий объем инвестиций составил 120 млн. рублей.

Не так давно на этом предприятии побывал губернатор Валерий Радаев и дал высокую оценку: "На предприятии идет масштабная работа одновременно по всем направлениям, что позволит увеличить поголовье. В целом это современная ферма 21 века, руководитель и команда которой рачительные хозяйственники. Сегодня они решают главный вопрос по кормам. Им удалось создать кормовую базу и обеспечить замкнутый цикл производства. Всё рассчитано на получение качественной, конкурентоспособной продукции".

Сегодня наша страна как никогда нуждается в том, чтобы было единство среди людей, чтобы мы сплотились в момент тех угроз, которые существуют для нашего государства, для наших территорий. Но как мы видим , некая так называемая «группа бизнесменов» до сих пор вынашивает планы по захвату стратегического предприятия в селе Павловка Марксовского района.

Кто эти «бизнесмены», если не предатели интересов нашего государства , когда оно сегодня нуждается в объединении всех здоровых сил и нашей сплоченности? Как мы к ним должны относиться, что делать? Ответ есть. При самом малейшем недружественном шаге с их стороны в сторону стратегически важного для страны предприятия, такие попытки должны немедленно и жестко пресекаться в рамках Закона.

Сегодня ситуация вокруг АО « Племзавод» Трудовой» спокойная, стабильная. Люди работают, получают зарплату, предприятие развивается и выпускает продукцию. Все идет по намеченному плану.