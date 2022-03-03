За дело правое Россия, как всегда!

На своей странице Инстаграмм Турпал Хайдарович Азиев опубликовал стихи собственного сочинения, проявив себя с неожиданной стороны для тех, кто его знает. В Саратове и далеко за его пределами этот человек известен тем, что долгие годы успешно и эффективно работал представителем Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Люди знают Турпала Хайдаровича, как человека дела и совести, как человека, отзывчивого в моменты , когда люди нуждаются в помощи и поддержке. Так было совсем недавно, когда он поддержал не только словом, но и делом беженцев из ДНР И ЛНР, оказав им материальную помощь. И вот теперь он написал стихи о том, что сегодня происходит. Говорят, что когда стреляют пушки, то Музы молчат Здесь получилось наоборот: «Муза» Турпала не замолчала.

Веков прошедших знаем мы уроки,

Тот опыт нам - учитель жизни строгий.

Истории страницы снова всплыли,

Когда Пожарский,Минин шляхтов били...

Спустя века французов одолели,

Россию чтобы трогать впредь не смели,

Разбили Бонапарта в пух и прах -

Смятение в сердцах французов,страх!

Опять сгустились тучи над Россией:

Чума-беда,фашистов злая сила.

Вновь Исполин стал грудью на защиту,

Отвёл от Мира злую силу эту!

Спаслись народы : немцы, итальянцы,

Поляки, югославы и испанцы.

Не перечислить всех - их было много,

Открылась им для счастия дорога!

Сегодня снова Запад угрожает,

Нас подлостью своею поражает.

Сыны Отчизны, как святая рать,

Свободу нашу смогут отстоять!

За дело правое Россия, как всегда.

Ей не страшны угрозы и беда.

Кто поднял меч коварства и измены,

Тот от меча погибнет, несомненно!.