Школы Марксовского района: прозвучал звонок на "большую перемену"

Проблема реорганизации школ в районе одна из самых сегодня сложных в сельской местности. В школах учится совсем мало детей, люди из сел уезжают. Есть села, где "уборщица" совмещает ставку учителя, и это уже становится нормально. Поэтому, проблема реорганизации назрела объективно и это крайне важный вопрос будущего многих регионов, всей области: как мы будем воспитывать наших детей, как мы будем их учить. И самое главное, где учить, и останутся ли школы на селе, или будем повсеместно их закрывать?

Укрупнение, оптимизация, объединение. Под такими лозунгами идёт в Саратовской области процесс модернизации сети средних общеобразовательных учреждений. На словах выходит всё гладко: должны создаваться мощные образовательные центры на базе небольших школ в сельской местности. Очевидно, что под единой крышей легче решать проблемы и руководить процессом обучения. Но на практике бывает и обратное: то в одном, то в другом районе Саратовской области возникают протесты родителей, которые не хотят, чтобы школы, где учатся их дети, «сливались», поскольку не видят в этом слиянии ничего хорошего. Коснулось все это и Марксовского района.

Одним словом, уже давно прозвучал звонок на «большую перемену». Вот здесь и наступил момент истины: одни люди, понимая остроту и важность ситуации, взялись за ее решение, а другие просто решили «хайпануть» и сыграв на чувствах родителей, повысить свой авторитет. И не более того.

Мы сейчас видим, какая в эти дни развернулась масштабная «информационная война» против нашей страны. «Информационные» снаряды летят в сторону нашего государства с Запада и Украины, искажая реальность, пытаясь разделить наше общество на «своих» и «чужих». При этом, никто сегодня не знает и не видит совершенно точно, какова сейчас, эта реальность.

Но непреложна одна единственная правда, которая, так или иначе, касается всех наших граждан: своих на войне не предают. Информационная война рассчитана на умы слабые и на психику неустойчивую. Кто-то впадает в истерику, кто-то переходит на сторону врага, и его мозги попадают в плен виртуальных «воинов» информационной войны.

Один из таких «воинов» живет в Марксе, является членом КПРФ и депутатом Марксовского районного собрания. Это Ксения Чернова, владелец информационного агентства «Наш Маркс».

Буквально вчера, редакция телеграм канала «На самом деле» опубликовала заметку по поводу того, какие «новости» размещает этот «информационный воин» Чернова на ленте ИА «Наш Маркс».

Мы задали вопрос по нашему мнению, важный и совершенно справедливый в нынешних реалиях : «Почему Роскомнадзор и правоохранительные органы не заблокируют «Наш Маркс»?

Редакция канала «На самом деле» объяснила свою позицию так:

«Ксения Чернова, она же депутат Марксовского районного собрания от КПРФ является владельцем информационного агентства «Наш Маркс». Советуем настоятельно изучить информацию, которая сегодня распространяется на страницах ИА «Наш Маркс» не только Роскомнадзору, но и правоохранительным органам. "Бомбить" редакцию, конечно, не следует, но вот, заблокировать, похоже, надо срочно. Вот, например, что пишут сами пользователи о том, что здесь читают и смотрят на видеороликах, откровенно враждебных по содержанию к нашей стране: «Вот в этом вся Чернова... Вот её позиция и истинное лицо!!! Она даже не поддерживает взгляды своей партии КПРФ по этому вопросу, транслируя такие враждебные ролики в адрес нашей армии. Истинный враг народа».

После этого последовала вполне ожидаемая реакция некоторых читателей канала по поводу нашего, якобы, «непопулярного мнения» и некоторые читатели указали нам, что Чернова просто «оппонент», и что она просто «своя». У нас, однако, совсем иное мнение: противник, или враг( кому как угодно), не может быть «оппонентом», а тем более, «своим». Как в мультике «Трое из Простоквашино», если кто помнит: «В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают!».

В этой связи, вспоминается совсем недавние «боевые действия», «своей» Ксении Черновой, которые она разворачивала на страницах ИА «Наш Маркс. А объявила «информационную войну» Чернова по вопросу достаточно серьезному, волнующего всех, без исключения жителей Марксовского района, и по вопросу , который серьезно обсуждался и изучался.

В этом направлении в Марксовском районе и развернулась самая настоящая «информационная война» и хайп, а член КПРФ Ксения Чернова была в первых рядах «атакующих». Разумеется, что с позиции «атакующих», во всем только нынешняя виновата власть, что реорганизация школ, это произвол сегодняшней власти, что эта организация не продумана, что родители против реорганизации и что с их мнением никто во власти не считается. Вот такой расклад: все кругом дураки, только одна Чернова умная. На ленте своего ИА «Наш Маркс» разумеется, она имеет право говорить о том, о чем считает нужным, и даже «хайповать», что она так любит делать. Но как быть с детьми? Хайповать на их фоне и на фоне острой и больной проблемы, и это все ради того, чтобы поднять свой авторитет?

А как все обстоит на самом деле? В это «информационные воины» не вникали: не анализировали проблему, не предлагали пути ее решения.

Между тем, депутаты районного собрания в Марксе инициировали заседание рабочей группы по этому вопросу. Были приглашены общественники и представителя областного министерства образования, ведущие педагоги района, и актуальная проблема реорганизации небольших сельских школ обсуждалась, а не забалтывалась, так как было и есть понимание, что нужно искать оптимальное решение.

Позиция министерства образования Саратовской области так же не раз на страницах СМИ высказывал и министр Михаил Орлов: «Мы видим острый дефицит учителей-предметников в сельских школах. Как правило, один учитель ведет по 3-4 предмета и более из разных предметных областей. А это значительно снижает качество образования. Министерством делается все возможное для того, чтобы решить данную проблему – существуют различные программы материальной поддержки педагогов, на прошлой неделе стартовал пробный проект «Живой урок», в рамках которого с ребятами из сельских школ проводят дополнительные онлайн-уроки, и многое другое».

Конечно, такое решение проблемы, как присоединение малокомплектных школ к крупным, путем создания филиалов, не назовешь популярным. Но сегодня это оптимальный выход из ситуации, и вспомним, что в советское время были школы-интернаты в сельской местности. Но вот именно на этом стыке проблемы начались спекуляции «информационных воинов»: мол «плохая власть» делает все, чтобы закрыть все школы в районе и все укрупнить.

Ну, хорошо, если такие, как Чернова считает, что власть не способна решить эту проблему, то подскажите, как это сделать! Как, например школе на селе, где осталось полтора педагога получить лицензию? Как без лицензии проводить полноценный учебный процесс? Как финансировать школу, из каких источников? Как выплачивать зарплату учителям? И многое- многое другое. Хайповать-то куда проще!

Внушает оптимизм, что количество профессионалов превосходит количество дилетантов. В этом смысле, можно считать вполне авторитетным мнение директора СРОО «Комитет многодетных матерей» Ирины Алешиной, которая помогла обеспокоенным родителям разобраться в сути реорганизации сельских школ:

«Ко мне, как к директору СРОО «Комитет многодетных семей», поступило множество обращений от многодетных семей, которые выражали беспокойство реорганизацией школ и опасениями их закрытия. Чтобы разобраться и получить ответы на вопросы о реорганизации мы обратилась с просьбой к местной власти о проведении встречи с родителями. Присутствовали родители, учителя, директора школ в с. Полековское, Калининское, Фурманово, Кировское, комитет образования, общественники Е.Н. Ларион, Комарова А. С. , Ю. В. Трухманова. Родители приехали с убеждением, что их школы закрывают, что детей будут возить в соседние, а, учитывая состояние дорог или погодные условия как в эти дни, это будет не безопасно. Главный вопросом был: «Будут ли закрыты школы в следствии реорганизации!?». Нам ответили : однозначным «нет», что такого не произойдёт. Специалисты комитета образования ответили, что реорганизация даст возможность участия сельских школ в программах по улучшению оснащения и ремонту: сейчас в школах очень мало учеников и привлечение дополнительного финансирования практически невозможно. Главное же, что нужно для детей, это поднятие качества образования».

Итак, звонок на «большую перемену» прозвучал. Те, кто его услышал, стали работать над решением проблемы. Кто услышать не захотел, или не смог, видимо, продолжит «хайповать» на этой теме.

Однако мы полагаем, что люди уже разобрались, что к чему: кто действительно, стремится решать проблему, а кто просто на ней захотел «хайпануть».