Салимжану Гайсину- 70!

Салимжан Гайсин отмечает юбилейную дату- 70 лет! Да, друзья, известный саратовский журналист, писатель и бард Салимжан Гайсин встречает свою семидесятую весну! Редакция областной общественно-политической газеты "Саратовский репортер" от имени наших читателей от души и от всего сердца поздравляет нашего дорогого друга с этой датой!

Мы прошли с тобой Салимжан, много дорог, временами было очень непросто идти, но ты всегда был надежной опорой каждому из нас. Настоящий друг, который никогда не предаст, всегда придет на выручку, бросив все личные дела.

Желаем тебе не терять крепости духа в наше суровое время, оставайся таким же оптимистом, не болей, и будь счастлив! Пускай тебя не покидает твоя Муза и напиши еще много хороших книг, и нужных людям статей. С юбилеем тебя, наш дорогой друг!

Салимжан Гайсин родился 6 марта 1952 года в селе Черлак Черлакского района Омской области. Отец был шкипером, мать -матросом.Затем семья жила в селе Усть-Ишим Усть-Ишиского района Омской области. Там Салимжан пошел в школу, которую закончил в 1969 году.Служил в Советской Армии, был воздушным стрелком - радистом, на самолёте ТУ -16 облетал весь Дальний Восток. Два последующих года работал преподавателем военного дела в Усть-Ишимской средней школе.В 1974 году переехал жить в город Казань и работал слесарем монтажником на Казанском авиационном заводе. В 1978 году женился и переехал жить в город Маркс Саратовской области, одновременно поступил заочно учиться в Казанский госуниверситет на факультет журналистики. В Марксе впервые стал работать журналистом в местной газете "Знамя коммунизма". В 1987 году был переведен заместителем главного редактора Воскресенской районной газеты "По-Ленинскому пути". Как журналист, прошел все ступени профессиональной работы - от корреспондента до редактора газеты.Работал заместителем главного редактора Саратовской областной газеты "Саратовский репортер" и одновременно главным редактором Балаковской газеты "Огни Поволжья", имеющей статус областной газеты. Член Союза журналистов СССР, а затем России с 1980 года. Живет в городе Маркс. Выпустил 19 художественных книг, в том числе два политических детектива "Умение брать власть" и "Охота на президента" в двух книгах, четыре книги художественных легенд, две современной сатиры - "Записки из сумасшедшей администрации" и "Павлин", повесть "Бомж из Саратова", книгу стихов "Я с тобой, Усть - Ишим", публиковался в десятке коллективных сборников стихов, выпустил диск собственных песен. Его статьи опубликованы в сборнике "СМИ и РКО: взаимодействие в защиту прав человека". Сегодня Салимжан Гайсин- главный редактор Интернет газеты Маркса "Объектив"