Как дознаватель полиции из Вольска...воскресил пенсионерку

В Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области поступило заявление от Капустина В.Р., действующего по доверенности Борисова Г.А.

Заявление касается действий полиции Вольска. Вот текст полного заявления.

«Дознаватель Межмуниципального отдела МВД Россиии «Вольский» Саратовской области, майор полиции Панченко О.В. проводя проверку сообщения о преступлении- фальсификации копии «Договора купли- продажи б/н от 10 декабря 2001 года», заключённому гражданином Ромазановым Владиславом Анатольевичем с гражданкой Левиной Татьяной Михайловной, внёс в постановление об отказе в возбуждении уголовного дела заведомо недостоверные сведения. Так, в первом абзаце второй страницы постановления, указал дату заключения договора аренды Левиной Татьяной Михайловной с генеральным директором ООО «Ментэл» - Павловой Еленой Анатольевной- 31 января 2016 года. А дату смерти указал: 31 июня 2019 года, продлив годы жизни Левиной Татьяны Михайловны почти на тринадцать лет.

Согласно свидетельства о смерти, Левина Татьяна Михайловна умерла -08 июля 2006 года, то есть за десять лет до заключения договора аренды Левиной Татьяны Михайловны с генеральным директором ООО «Ментэл» - Павловой Еленой Анатольевной- 31 января 2016 года. И почти за тринадцать лет до даты смерти, которую указал дознаватель – майор полиции Панченко. Так вот. Согласно выписки из ЕГРЮЛ, генеральным директором ООО «Ментэл» с 3 апреля 2015 года являлась Цветкова Ольга Сергеевна.

ООО «Ментэл» было перерегистрировано в мае 2015 года в Налоговой инспекцией в Московской области, в г. Химки.

Таким образом, если бы и состоялось воскрешение Левиной Татьяны Михайловны для встречи с генеральным директором ООО «Ментэл»- Цветковой Ольгой Сергеевной, то Левина Татьяна Михайловна узнала бы, что её дочь- Павлова Елена Анатольевна уже не являлась генеральным директором ООО «Ментэл». Полномочиями генерального директора не обладала, заключить договор аренды грузоподъёмных кранов не могла.

И потом, всё- таки Левина Татьяна Михайловна умерла ещё 8 июля 2006 года

Кроме того. С кладбища город Вольска Саратовской области до города Химки Московской области, путь не близкий.Воскресшей Левиной Татьяне Михайловне предстояло бы пройти почти тысячу километров, чтобы встретиться с генеральным директором ООО «Ментэл» Цветковой Ольгой Сергеевной, чтобы заключить с ней договора аренды грузоподъёмных кранов.

Начальник Межмуниципального отдела МВД Россиии «Вольский» Саратовской области, подполковник полиции Галицкий Р.Б., утвердил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 13 сентября 2019 года.

Согласившись с решением дознавателя, майор полиции Панченко О.В. указал в постановление дату заключения договора аренды кранов- 31 января 2016 года, в то время, к тому дню прошло более девяти с половиной лет со дня смерти Левиной Татьяны Михайловны

Главное управление МВД России по Саратовской области, в которое обратился, рассказав о внесении заведомо недостоверных сведений дознавателем, майором полиции Панченко О.В., приложил в подтверждение моих доводов копию свидетельства о смерти Лёвиной Татьяны Михайловны, указывающего дату смерти – 8 июля 2006 года и копию постановление дознавателя майор полиции Панченко О.В, прибавившего почти девять с половиной лет жизни Левиной Татьяне Михайловне, не увидело в этом ничего особенного.

И тоже согласилось с тем, что дознаватель майор полиции Панченко О.В. вправе был увеличь продолжительность жизни Лёвиной Татьяны Михайловны почти на девять с половиной лет- до 31 января 2016 года

Мне думается, что должностное лицо, должно было потребовать устранить нарушение УПК РФ, провести служебную проверку по факту внесения заведомо недостоверных сведений дознавателем, майором полиции Панченко О.В.

Главное управление МВД России по Саратовской области, как указал выше, не увидело во внесении заведомо недостоверных сведений в постановлении этом ничего особенного.

И поскольку статьёй 4 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, предусмотрено право граждан направить предложение по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества, то, направив субъекту, наделённому правом законодательной инициативы, указанному в статье 104 Конституции Российской Федерации, например, Правительству Российской Федерации, предложение по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов деятельности полиции, по прошу внести в Федеральный закон «О полиции» положение, обязывающее сотрудника органов внутренних дел при проверке сообщения о преступлении, указывать дату смерти согласно зарегистрированной даты смерти ЗАГС, а не ту дату, которая приходит в голову сотруднику полиции.

Приведя в пример, случай, который имел место в постановлении дознавателя Панченко, приложив свидетельство о смерти Левиной Татьяны Михайловны и копию постановления дознавателя.

Думаю, такое действие поможет и Главному управление МВД России по Саратовской области и Вольскому отделу полиции осознать, что небрежность в исполнении служебных обязанностей недопустима.

Кроме того, я решил обратить внимание на этот случай и Управления по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области.

Не могло же Управление по делам записи актов гражданского состояния Правительства Саратовской области отнестись безразлично к «творческому подходу» дознавателя Вольского отдела полиции- майора полиции Панченко.

Мозг дознавателя Вольского отдела полиции- майора полиции Панченко особенный, но не до такой же степени».