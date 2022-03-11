Вольск: и снова о снарядах, о Павлове и "Ментеле"

В Межмуниципальный отдел МВД России «Вольский» Саратовской области поступило заявление от Борисова Георгия Александровича. Вот его текст.

В производстве старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора юстиции Агеевой Т.А. находится уголовное дело №1190160008000595 в отношении Борисова Георгия Александровича, по обвинению в совершении преступления статье 330 часть 1 УК РФ - самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред гражданину Мокееву Сергею Викторовичу, сдававшему в аренду организации «Геотекс» три объекта недвижимости в том числе и опасного производственного объекта- сооружения склад готовой продукции на территории бывшего завода ЖБК-4 с 10 декабря 2018 года, не сказано ни слова.

Правда, о предоставлении в аренду трёх объектов недвижимости потерпевшим Мокеевым Сергеем Викторовичем, в том числе и опасного производственного объекта- сооружения склад готовой продукции общей площадью 5704 кв.м на территории бывшего завода ЖБК-4 с 10 декабря 2018 года, не сказано ни слова.

Такая «особенность» расследования уголовного дела обратила на себя внимание моего представителя -Капустина Владимира Ростиславовича, о которой он мне и рассказал.

За полгода до возбуждения в уголовного дела в отношении меня- в первой декаде мая 2019 года, были опубликованы ряд статьей интернет- ресурсами.

Из прилагаемой статьи «Вольск и снова снаряды на базе Павловых», можно узнать о каких видах хозяйственной деятельности идёт речь.

Кто приезжал на территорию, где были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы, на которой арендатор объектов недвижимости- организации «Геотэкс» и организации «Ментэл» осуществляли закупку лома чёрных и цветных металлов их переработку и реализацию. А так же- утилизацию боеприпасов.

Две фотографии дополняют сведения о хозяйственной деятельности двух организаций: арендатора объектов недвижимости- организации «Геотэкс» и организации «Ментэл»

Заместитель директора ООО «Геотэкс»- Павлов С.А. рассказал об аренде объектов недвижимости, в числе которых находилось и сооружение склада готовой продукции-являющееся опасным производственным объектом, находящимся по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8.

При изучении содержания двух постановлений:

1.Постановления старшего дознавателя отдела дознания МВД России «Вольский» Саратовской области- майора полиции Тепляковой Т.А.

2.Постановлени старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора юстиции Агеевой Т.А. о признании обвиняемым Борисова Георгия Александровича, по обвинению в совершении преступления статье 330 часть 1 УК РФ – самоуправство, мой представитель Капустин Владимир Ростиславович обратил моё внимание на то, ни в одном постановлении не указывалось на предоставление в аренду сооружения склада готовой продукции-являющееся опасным производственным объектом, находящимся по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8, для закупки лома чёрных и цветных металлов и для утилизации боеприпасов.

Капустин Владимир Ростиславович обратил моё внимание и на такой факт: арендатором- юридическим лицом: ООО «Геотэкс» не были представлены арендодателю Мокееву Сергею Викторовичу лицензии на закупку лома чёрных и цветных металлов и на утилизацию боеприпасов на территории опасного производственного объекта- сооружения склад готовой продукции общей площадью 5704 кв.м на территории бывшего завода ЖБК-4 по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8.

Но почему – то арендодатель– гражданин Мокеев Сергей Викторович согласился с тем, чтобы на предоставленном им в аренду объекте недвижимости – арендатор- ООО «Геотэкс» осуществлял и закупку лома чёрных и цветных металлов и на утилизацию боеприпасов на территории опасного производственного объекта- сооружения склад готовой продукции общей площадью 5704 кв.м на территории бывшего завода ЖБК-4 по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8.

По законодательному определению пособника, предусмотренному частью 5 статьи 33 Уголовного кодекса РФ, функция последнего состоит в том, что он своими действиями (бездействием) оказывает исполнителю, организатору, подстрекателю материальную, физическую и иную помощь в совершении преступления, хотя сам непосредственного участия в выполнении объективной стороны преступления не принимает.

По мнению моего представителя Капустина Владимира Ростиславовича, правовую оценку действиям арендодателя– гражданина Мокеева Сергея Викторовича должны были дать следственные органы ещё в августа 2013 года, когда арендодатель Мокеев Сергей Викторович, так же предоставлял территорию сооружения склада готовой продукции для утилизации боеприпасов организацией «Ментэл»

Тогда – в августе 2013 года, «крыша» ООО «Ментэл» - правоохранительные органы, скрыли факт пособничества арендодателя– гражданина Мокеева Сергея Викторовича в предоставлении сооружения склада готовой продукции для утилизации боеприпасов организацией «Ментэл».

Вот и теперь, в 2019 году, при проверке сообщения о преступления по заявлению Павлова и Мокеева, потом, при возбуждении уголовного дела №1190160008000595 в отношении Борисова Георгия Александровича в ноябре 2019 года, перед дознавателем Тепляковой, дознавателем Ли и потом следователем Агеевой, стояла задача скрыть факт пособничества арендодателя– гражданина Мокеева Сергея Викторовича в предоставлении сооружения склада готовой продукции для незаконной закупки лома чёрных и цветных металлов и утилизации боеприпасов организацией «Геотэкс».

С этой задачей дознаватель Теплякова, дознаватель Ли , а теперь и следователь Агеева, справились. Они так думали, сказал мне мой представитель Капустин Владимир Ростиславович.

Как следует квалифицировать решения и действия дознавателя Тепляковой, дознавателя Ли , а теперь и следователь Агеевой, пока рассказать не время.

Вернёмся к арендодателю – гражданину Мокееву Сергею Викторовичу- пособнику в совершении преступлений и огромного количества административных правонарушений, всегда выходившего «сухим из воды».

Следует ли расценивать действия арендодателя – гражданина Мокеева Сергея Викторовича как пособника в совершении незаконных действий на территории опасного производственного объекта- сооружения склад готовой продукции общей площадью 5704 кв.м на территории бывшего завода ЖБК-4 по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8, уже должны были дать правовую оценку правоохранительные органы, рассказал мне Капустин Владимир Ростиславович.

Задумавшись над тем, что рассказал мне Капустин Владимир Ростиславович, я понял, а ведь и вправду:

1.Ни в постановлении старшего дознавателя отдела дознания МВД России «Вольский» Саратовской области- майора полиции Тепляковой Т.А.

2.Ни в постановлении старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора юстиции Агеевой Т.А. о признании обвиняемым Борисова Георгия Александровича, по обвинению в совершении преступления статье 330 часть 1 УК РФ – самоуправство, ни в одном не указывалось на предоставление в аренду сооружения склада готовой продукции-являющееся опасным производственным объектом, находящимся по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8, для закупке лома чёрных и цветных металлов и для утилизации боеприпасов.

Что и сделало необходимым узнать, почему:

1.Ни в постановлении старшего дознавателя отдела дознания МВД России «Вольский» Саратовской области- майора полиции Тепляковой Т.А.

2.Ни в постановлении старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора юстиции Агеевой Т.А. о признании обвиняемым Борисова Георгия Александровича, по обвинению в совершении преступления статье 330 часть 1 УК РФ – самоуправство, ни в одном не указывалось на предоставление в аренду сооружения склада готовой продукции-являющееся опасным производственным объектом, находящимся по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8, для закупке лома чёрных и цветных металлов и для утилизации боеприпасов.

В то время, как Правилами обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов и их отчуждения, предусматривалось получение лицензии на этот вид хозяйственной деятельности и на утилизацию боеприпасов тоже предусматривалось получения лицензии для хранения, реализации и утилизации боеприпасов. (Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2012 г. N 925 "О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения, реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применения пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом" (с изменениями и дополнениями) С изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 18 января 2018 г.).

«Глазастый» какой - то Капустин Владимир Ростиславович.

Вот и хотелось бы мне узнать, почему:

1.Ни в постановлении старшего дознавателя отдела дознания МВД России «Вольский» Саратовской области- майора полиции Тепляковой Т.А.

2.Ни в постановлении старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора юстиции Агеевой Т.А. о признании обвиняемым Борисова Георгия Александровича, по обвинению в совершении преступления статье 330 часть 1 УК РФ – самоуправство, ни в одном не указывалось на предоставление в аренду сооружения склада готовой продукции-являющееся опасным производственным объектом, находящимся по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8, для закупки лома чёрных и цветных металлов и для утилизации боеприпасов.

Думаю, что эти сведения не относятся к секретной информации.

Вот и сообщите, пожалуйста, почему:

1.Ни в постановлении старшего дознавателя отдела дознания МВД России «Вольский» Саратовской области- майора полиции Тепляковой Т.А.

2.Ни в постановлении старшего следователя следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области майора юстиции Агеевой Т.А. о признании обвиняемым Борисова Георгия Александровича, по обвинению в совершении преступления статье 330 часть 1 УК РФ – самоуправство, ни в одном не указывалось на предоставление в аренду сооружения склада готовой продукции-являющееся опасным производственным объектом, находящимся по адресу: Саратовская область, город Вольск, переулок Привольский, 8, для закупке лома чёрных и цветных металлов и для утилизации боеприпасов"