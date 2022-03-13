Когда глава ЭМР Стрельников решит проблему с оплатой долга?

Эта постыдная для главы ЭМР А. Стрельникова тянется полтора года. ООО «Техинвест» выполнило проектные работы в школе № 2 города Энгельса. Сумма оплаты по договору- более 1 миллиона рублей. Деньги за выполненную работу до сих пор не выплачены. Это вот так в Энгельсе относятся к своим обязательствам, к предпринимателям малого и среднего бизнеса, к инвесторам. Неоднократно «Саратовский репортер» обращал внимание прокуратуры области на эту ситуацию. Дважды, надо отдать должное, прокуратурой принимались меры: было внесено даже представление главе ЭМР А. Стрельникову и указано на недопустимость таких незаконных действий с его стороны.

Однако, ООО «Техпроминвест» денег своих все равно не получил. Ни суд, ни прокуратура главе ЭМР А. Стрельникову- не указ. Был суд, было решение суда в пользу ООО «Техпроминвест». Есть исполнительные листы службы приставов о взыскании средств. Но вопрос так и не решен, и деньги за работу ООО « Техпроминвест» в полном объеме не выплачены.

Что еще нужно сделать, чтобы призвать главу ЭМР А. Стрельникова к соблюдению Закона? И вот снова, прокуроры вынуждены отвлекаться от куда, более важных дел, и заниматься этим вопросом, который, повторим, не решается по милости главы ЭМР А. Стрельникова.

Теперь, прокуратура Саратовской области займется сотрудниками Комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района.

В прокуратуру Саратовской области было направлено 2 марта сего года заявление от директора ООО «Техпроминвест» А.И. Лабинцева с просьбой провести проверку деятельности Комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области.

Вот это заявление, которое мы публикуем полностью.

«15 декабря 2021 г. Общество с ограниченной ответственностью «Техпроминвест», направило в Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области для принудительного исполнения исполнительный лист серии ФС № 0371460011, выданный 10 декабря 2021 г. на основании решения Арбитражного суда Саратовской области от 20 октября 2021 г. по делу № А57-16206/2021 о взыскании с Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области задолженность по договору № 383к от 21.10.2020 в размере 1137285 рублей. До настоящего времени Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области не произвел взыскание с Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области задолженность, в связи с чем, нарушались права ООО «Техпроминвест» на своевременной исполнение судебного акта.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам, организациям денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, при неисполнении судебного решения в отведенный срок, финансовый орган в предусмотренных абзацем 4 пункта 7 части 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 года случаях, обязан принять в отношении должника временные ограничительные меры воздействия, вне зависимости от причин, приведших к просрочке исполнения судебного акта.

При этом, приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника в порядке, определенном указанной нормой, применяется для защиты прав и законных интересов взыскателя.

Приостановление осуществления операций по расходованию средств на лицевых счетах должника является не правом, а обязанностью финансового органа.

Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области является органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области, в связи с чем несет обязанность по совершению предусмотренных Законом № 83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» действий по исполнению требований исполнительного документа.

С учетом вышеизложенного, Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, установив неисполнение должником в течении 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного документа требований исполнительных листов, должен был в соответствии с абз.4 п.7 части 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 года приостановить до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должников, открытых в Комитете финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, с уведомлением должников.

При этом, пункт 7 части 20 статьи 30 Закона № 83-ФЗ не предусматривает каких-либо исключений для платежей по лицевым счетам бюджетных, автономных учреждений.

Ограничиваются все операции, кроме тех, что направлены на погашение задолженности по первичному исполнительному документу взыскателя.

На основании изложенного, прошу провести проверку деятельности Комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, выразившегося в не приостановлении осуществления операций по расходованию средств на всех лицевых счетах Муниципального образовательного учреждения «Основная общеобразовательная православная школа № 2 имени благоверного князя Дмитрия Донского» Энгельсского муниципального района Саратовской области и принять соответствующие меры прокурорского реагирования».