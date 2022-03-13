CAUSSADE SEMENCES в Саратовской области работу продолжает

10 марта 2022 года офис представителя компании CAUSSADE SEMENCES в Саратовской области Турпала Азиева посетили с деловым визитом руководитель регионального представительства «Шанс Энтерпрайз» в Саратовской области Александр Семенович Торгашев и ведущий специалист по агрономии компании ООО «Агротек» Виктор Александрович Минаев.

В рамках встречи обсудили и рассмотрели основные вопросы дальнейшей работы в условиях, введенных в отношении России экономических санкций в конце февраля 2022 года властями и бизнесом США и стран ЕС. В связи с этим на встрече постарались проанализировать, просчитать риски из-за санкций и приостановки работы зарубежных компаний на рынке РФ и понять, как работать в новых условиях.

При сложившейся ситуации после введения экономических санкций против России международные компании начали приостанавливать свою работу. Но несмотря ни на что большинство предприятий, продолжают работу в прежнем режиме в том числе, и компания CAUSSADE SEMENCES которая специализируется на селекции и производстве семян широкой линейки сельскохозяйственных культур.

Сейчас очень сложно строить какие-либо прогнозы, потому что ситуация меняется в режиме реального времени, но мы должны работать поэтому все необходимые выводы сделаны и намечены планы на дальнейшее совместное сотрудничество. #саратов #саратовскаяобласть #компания #стратегия #план #действие #центр #валовка #мировойбренд #слияние #плюс #качество #залог #успех #помощь #сельскоехозяйство #производитель #договор #горант #шансэнтерпрайз #атх