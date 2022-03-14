Когда самовольная постройка в центре Саратова будет изъята в доход государства?

Этот 10-ти этажный дом в самом центре Саратова на улице Киселева 30/34 был построен более 10 лет назад. Он пустой, тут не живут люди. Для кого этот дом призрак был построен? Ни одна из 120 квартир не продана, ни один метр офисных помещений на первом этаже не сдается. Дом официально в эксплуатацию не сдан. Мало того, судом этот дом признан, как «самовольная постройка». Для чего тогда был построен на муниципальной земле такой огромный дом в половину квартала между улицами Вольская и Чапаева в центре города?

Просто так земельные участки под застройку в центре города не дают, и никогда не давали. Но у директора ООО «Лукоморье» Вартаняна В.Р. получилось, и ему дали. И все как бы продвигалось по Закону: в 2000 году застройщику Вартаняну В.Р. городская власть выделила земельный участок, был оформлен с ООО «Лукоморье» договор аренды, было выдано разрешение на строительство.

Но после завершения строительства все пошло совсем по другой схеме, ничего общего не имевшей с Законом: за аренду земельного участка Вартанян В.Р. не платил почти 20 лет, подрядчикам за выполненные работы денег не отдал, а это почти 10 миллионов рублей. И после завершения строительства, как мы сказали выше, официального разрешения на ввод дома в эксплуатацию, городская власть Вартаняну В.Р. не выдала.

Но тут он нашел выход, и… обратился 1 декабря 2011 года ( дело № А 57-9778/2011 г) в суд с иском к Комитету по архитектуре и градостроительству «о признании права собственности на самовольную постройку». Мол, простите меня, я самовольно все построил, поэтому прошу суд признать мою самовольную 10-этажную постройку в центре Саратова.

И суд(!!!) признал, что 10-этажный дом площадью16.538,4 кв.м. со встроено-пристроенными помещениями торгово-административного назначения и подземной автостоянкой является «самовольной постройкой»! Ну, словно бы какой-то самовольно построенный гараж.

Само собой, представитель ответчика администрация М «Город Саратов» с иском тогда, в 2011 году не согласился , справедливо полагая, что отсутствовали правовые основания для удовлетворения иска о признания права собственности по заявленным основаниям.

Но вот что удивительно: решение суда администрация города Саратова не стала оспаривать, и теперь город Саратов имеет в центре города то, что имеет: самовольную 10-этажную постройку. Крысы пока тут не бегают, но и люди- не живут. Тут стоит заметить, что по нашей информации, а именно истцам Вартаняну В.Р. и Вартаняну Т.С. удалось обмануть тогда суд- в документах была указана заниженная кадастровая стоимость на земельного участка. Много ли городской бюджет получит, от какой стоимости? Впрочем, и этих денег в городскую казну арендатор Вартанян Т.С. не платит.

Какая выгода, и какая прибыль от этой теперь пустующей «самовольной постройки» муниципалитету, кроме самого Вартаняна В.Р. и его племенника Вартаняна Т.С. на кого дом был оформлен дядей Вартаняном В.Р. в собственность?

Этим вопросом ни в администрации Саратова, ни в прокуратуре города Саратова и области не задаются. Почему? Говорят, что данную проблему в силах решить только один человек- спикер Госдума В.В. Володин. Конечно, если он узнает об этой проблеме, то обязательно даст команду ее решить в пользу города и в пользу горожан. Ну, а что же сама городская власть, не в состоянии?

В городе так много земельных участков, за пользование которыми муниципалитет позволяет себе не взимать налоги? Где Комитет по имуществу с его контрольными функциями? Земельный комитет с его контрольными функциями? Где налоговая инспекция Саратова? УВД? Прокуратура? Почему эти, и другие фискальные органы города Саратова спокойно смотрят на этот пустующий объект недвижимости на муниципальной земле в центре Саратова, который при этом, не приносит ни копейки в бюджет города?

Известно, что этот дом построил всего… один человек. Это Вартанян В.Р., директор и учредитель ООО «Лукоморье»- организации, где официально не числится ни одного сотрудника, и финансовый баланс этой организации на сегодняшний день равен нулю, как и оборотные средства равны, тоже нулю.

Как удалось этому человеку одному, построить дом в центре города стоимостью почти в 2 миллиарда рублей и откуда столько денег?

По не которым данным, дом был построен не на собственные деньги Вартаняна В.С., а на деньги РЖД. Но господин Вартанян В.С. пользовался ими, как своими личными. Из ответа прокуратуры области «Саратовском репортеру» от 10.03. 2022 года ( 7/1-235-2022) на публикацию «Дом гинеколога», следует, что «Фактически строительство дома осуществлялось застройщиком с 2006 г. за свой счет».

Из того же ответа прокуратуры области следует, что : « Разрешение на ввод дома в эксплуатацию не выдавалось».

Подобный ответ говорит только о том, что, полагаем, прокурорская проверка по фактам, опубликованным в статье «Дом гинеколога» была проведена поверхностно. Что значит, дом построен был «за свой счет» и как это понимать? У господина Вартаняна были свои личные сбережения?

Но известно ли в прокуратуре, что господин «застройщик» Вартанян В.Р. должен на сегодняшний день около 3 миллионов рублей строителям, выполнявшим фасадные работы (подрядчик Короткий В.Д.) и что господин «застройщик» Вартанян В.Р. должен еще и около 6 миллионов рублей за работы по проведению коммуникаций ( подрядчик Частов Д.А.)?

Так за «свой счет» ли счет Вартанян В.Р. выполнил работы по строительству дома? Может быть, правильнее говорить, что работы выполнены за чужой счет? Почему «застройщик» до сегодняшнего дня не рассчитался за выполненные работы с подрядчиками? Почему сегодня собственником дома Вартаняном Т.С.делаются попытки продать квартиры ( напомним, в доме, который официально не введен в эксплуатацию и судом признан как «самовольная постройка») в то время, как «застройщик» является должником и не уплатил порядка 10 миллионов подрядчикам? Почему все эти вопросы прокуратура Саратовской области и лично уважаемый прокурор С. В.Филипенко не адресует в СУ СК РФ по Саратовской области и ГУ МВД РФ по Саратовской области, в налоговую инспекцию Саратова и Саратовской области?

Почему правоохранительные органы не проверили ни разу, на какие средства «застройщик» Вартанян строил такой огромный дом за «свой счет»? Не было заявления? Считайте данную публикацию официальным заявлением в ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Стоит проверить, и то, как финансовые потоки «аккумулировались» на счетах нескольких фирм «однодневок», организованных Вартаняном В.Р., и тогда многое, полагаем, откроется, и не только по факту строительства этого дома на Киселева, но и других объектов, построенных Вартаняном В.Р. в Саратове. ( Об этих фактах мы расскажем в следующих публикациях).

Стоит проверить, и то, как именно и по каким «схемам», через какие фирмы «застройщик» Вартанян «осваивал» средства РЖД при строительстве объектов, которые потом переводил в свою собственность, или оформлял в собственность на родственников.

Почему руководство Приволжской РЖД к Вартаняну претензий не предъявляет? Почему и СУ СК РФ по Саратовской области, ГУ МВД РФ по Саратовской области, и прокуратура Саратовской области не принимает мер реагирования по факту возведения незаконного строения в центре города на средства, которые официально не подтверждены и не задекларированы?

Почему эти правоохранительные органы не выясняют, на каком основании право собственности на этот дом господин Вартанян В.С. передал своему родственнику- гинекологу по профессии Вартаняну Т.С.? Законна ли такая передача дома в собственность?

Кто заплатит сегодня подрядчикам за выполненные работы? Вартанян В.Р., который отошел по состоянию здоровья от дел, или его племянник гинеколог Вартанян Т.С., получивший десятиэтажный дом в центре Саратова в собственность от доброго и больного дяди?

Те, граждане, которые сегодня желают купить квартиры в этом доме, который не сдан законным образом в эксплуатацию, должны помнить о главном: о том, что «застройщик» Вартанян В.Р. должен около 10 миллионов рублей за выполненные работы подрядчикам. А это значит, что если кто-то все-таки решится купить квартиру в этом «самострое», то долг перед подрядчиками придется выплачивать собственникам квартир!

И если больной дядя и здравствующий племянник гинеколог, заплатить подрядчиками сейчас не в состоянии, и сегодня уходят от ответственности под всяческими предлогами, значит, остается принудительный путь: обязать их это сделать по Закону.

Самым правильным решением в этой ситуации был бы судебный иск администрацией МО «Город Саратов» по изъятию дома в доход государства, а именно- в муниципальную собственность. Разве интересы города и его жителей для главы МО «Город Саратов» М. Исаева менее значимы, чем интересы отдельного «застройщика» Вартаняна В.Р.?

Администрация Саратова с таким иском в суд не обращается, следовательно, с подобным иском в интересах жителей города Саратова должна выступить прокуратура города Саратова. Полагаем, что и Вячеслав Викторович Володин не должен оставаться от решения давно созревшей проблемы.

Ну, и теперь самое главное. Застройщик устранился от уплаты налогов. Городской бюджет теряет деньги.

Дом, не получивший официального разрешения о вводе в эксплуатацию, не приносит ни рубля дохода в бюджет от налогов на землю. Квартиры не продаются, следовательно, городская казна тоже теряет деньги.

Пока только один раз господина Вартаняна В.Р. и его фирму ООО «Лукоморье» удавалось через суд обязать к выплате налогов. Было это 3 года назад.

Арбитражным судом Саратовской области 21 марта 2019 года ( Дело №А57-29073/2018) в составе судьи Харламова А.Ю. было рассмотрено в дело по исковому заявлению Комитета по управлению имуществом города Саратова «О взыскании задолженности по договору аренды земельного участка»».

Суд удовлетворил иск: «Взыскать с ответчика - ООО «Лукоморье» в доход муниципального бюджета задолженность по договору аренды земельного участка от 6 июня 2000 года № 1829 в размере 456 397 рублей и неустойку в сумме 31 650 рублей ».

Условиями Договора от 6 июня 2000 года № 1829 «Аренды земельного участка» было определено, что арендная плата должна была вноситься арендатором с уплатой равными долями не позднее 15 апреля, 15 июля, 15 октября, 15 ноября. Как видим, арендатор Вартанян В.Р. этого не делал почти 20 лет! лет. То есть, не соблюдал закон, словно бы не для Вартаняна В.Р. принималось депутатами Саратовской городской думы решение от 15 декабря 2016 года «Об установлении коэффициента для расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования «Город Саратов».

Депутатами для таких «застройщиков», как Вартанян, был установлен коэффициент для расчета арендной платы в размере 3 % за земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки. Следовательно, размер годовой арендной платы с 1 января 2017 года для ООО «Лукоморье» должен был составлять – 6 037 руб. 00 коп. х 1 860 руб. 00 коп. х 3 % = 336 864 руб. 60 коп. В том числе, расчет задолженности по Договору от 6 июня 2000 года № 1829 «Аренды земельного участка». И суд доказал наличие у ответчика Вартаняна В.Р. не погашенной задолженности по договору аренды в размере 456 397 руб. 20 коп.

Обратим внимание на даты: договор аренды был заключен 6 июня 2000 года. Прошло почти 19 лет (!), и только (!) 2019 году администрация города Саратова в лице Комитета по управлению имуществом города Саратова поставила в суде вопрос о взыскании налогов! Почему? Кто-то в администрации «покрывал» Вартаняна В. Р.? Может быть, и сейчас «некто» «покрывает»?

Прошло уже три отчетных налоговых периода после последнего судебного решения в отношении ООО «Лукоморье». Почему теперь снова возникла такая продолжительная пауза по уплате налогов? У ООО «Лукоморье» налоговые каникулы? Почему Комитет по управлению имуществом не идет в суд с иском о взыскании очередной порции задолженности по налогам?

Почему председатель Саратовской думы Д. Кудинов и глава МО «Город Саратов» М. Исаев , и депутаты городской думы не ставят вопрос о применении мер к руководителю ООО «Лукоморье» Вартаняну В.С. и к его племеннику?

Получается, что все эти люди не в состоянии решить эту острейшую проблему с «самовольной постройкой» сами, без указания Вячеслава Володина?