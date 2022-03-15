Директор ООО "Мул Авто" Нежданов наказан штрафом в 25 тысяч рублей

В начале прошлого года сообщалось в СМИ об многочисленных нарушениях по управлению жилыми домами УК ООО «Мул Авто». Директор ООО «Мул Авто» и он же депутат Энгельсского городского Совета- господин Нежданов.

На сайте газеты «Саратовский репортер» ( 3 декабря) было много написано о работе этой УК: « По отзывам людей, мы видим: Нежданов не только не помогает людям, но и вредит им своей деятельностью, делает их жизнь в домах, управляемых его компанией «Мул Авто» ужасной, отвратительной и невыносимой».

В подтверждение этих слов приводились в статье «Семейный коммунальный клан депутата Энгельсского городского Совета Нежданова» многочисленные свидетельства людей, проживающих в домах, находящихся, к их несчастью, под управлением ООО «Мул авто».

Вот только некоторые из них:

«Ужасная контора, порядка нет вообще, одним словом дармоеды. За что они получают зарплату неизвестно».

«Написала заявление по поводу ремонта подъездов по улице Проспект Строителей № 39 ещё 24.08.21, говорили ответ будет в течении двух недель, но так ничего и не ответили. В подъездах грязь вонь, ремонт не делали минимум 20 лет. Уборщицы нет, и не будет, судя по такому отношению. С такой обстановкой , в связи с эпидемией коронавируса грязь и антисанитария в жилых домах никак ни способствует её улучшению»

«Проживаю по ул. Пр. Строителей № 3.С 12.10.21 пытаюсь добиться от них отопление. 14.10.21 приходили, что-то делали, ненадолго появилось на кухне и в зале, и этим же днем пропало. А в комнате как не было, так и нет. Каждый день звоню, сегодня уже 16.10.21,у меня маленький ребенок в этой комнате спит, МЫ ЗАМЕРЗЛИ И ЗАБОЛЕЛИ… Ребята, вы там совсем ОБАЛДЕЛИ!!! А платежка придет за весь месяц».

«Ничего делать не хотят! Вонь из подвалов стоит ужасная! Подъезды грязные! Самая ужасная компания, хуже ещё не видела. Когда уже на эту компанию обратят внимание и проведут проверку? За что деньги платим?»

«Не управляющая компания, а твари. Трубки не берут. В доме по адресу Полтавская, 28 подьезды уже больше месяца, не убирают, козырек сняли с подьезда еще весной, сказали сделают металлический, так до сих пор делают».

«Являюсь собственником квартиры Ломоносова № 17,ужасней УК я ещё не видела, мы сидим уже 4 недели без горячей воды… Присоединюсь к вышеизложенным отзывам, по поводу персонала, хамло, быдло и ничего святого».

«Самая ужасная УК , по адресу Менделеева 4 , до сих нет. Дозвониться невозможно!».

«Отвратительная УК. Интересно, читает ли эти отзывы администрация г. Энгельса？ Не пора ли прокурорскую проверку этого мул авто проводить?».

«Ужас, а не компания. От таких бежать надо!!! Работы не выполняют, деньги со счетов списывают. Тут работа для правоохранительных органов на лицо!!!» .

И вот пришел ответ из прокуратуры Саратовской области. Газете «Саратовский репортер» сообщают:

« В ходе проверки установлено, что управляющей организацией ООО «Мул Авто» надлежащие меры к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: г. Энгельс, ул. Полтавская. Д. 28, ул. Ломоносова , д. 17, просп. Строителей, д.39 не принимались ( установлены неисправности электропроводки в местах общего пользования, повреждения штукатурного и окрасочного слоев стен лестничных клеток подъездов, разрушение отмостки, и другие нарушения).

В связи с этим прокуратурой г. Энгельса руководителю ООО «Мул Авто» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений закона. Управляющей организацией выполнено остекление в подъездах домов, в план работ по текущему ремонту на 2 квартал 2022 г включено выполнение ремонтных работ в домах. Пятеро сотрудников организации привлечены к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокуратуры г. Энгельса директор ООО « Мул Авто» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 25000 рублей».

Полагаем, это наказание вразумит господина Нежданова и он начнет выполнять свои обязанности по управлению жилыми домами, которые находятся в управлении ООО «Мул Авто» соответствующим образом, предусмотренным законодательством.