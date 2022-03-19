Панков не останется безучастным: на могилу "ТОРЭКСа" цветы обязательно принесет

Новость последних дней, появившаяся в СМИ: «Крупнейший в России производитель металлических дверей саратовская фирма "Торэкс" может прекратить свое существование».

Об этом заседании комитета Саратовской областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий объявил председатель регионального Союза товаропроизводителей и работодателей Александр Креницкий. А причина предстоящей возможной остановки предприятия господин Креницкий назвал "корпоративный скандал" и решения судов. Сразу же возникает вопрос: комитет областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий, это такая особенная площадка, где лишь констатируют факты об очередном рухнувшем предприятии в Саратовской области? Тогда бы следовало сменить название и убрать слова «экономическая, инвестиционная политика, предпринимательства и развитие цифровых технологий». Ибо - только есть ширма, табличка, вывеска. Не более того. Как, впрочем, и должность господина Креницкого, объявившего о скорой смерти «Торэкса» - председатель регионального Союза товаропроизводителей и работодателей.

Что сделал вышеозначенный комитет областной думы, тот же господин Креницкий, кроме того, как объявили о кончине ведущего предприятия области, и сообщено было о ближайших похоронах предприятия? Нужны ли такие комитеты, и такие председатели, которые выполняют лишь номинальную декоративную роль?

«Корпоративный скандал» на «Торэксе» длится уже несколько лет. Скандал возник сразу же после смерти одного из учредителей и основателей предприятия- Салавата Мухитдинова. Вдова стала требовать долю мужа, а владелец предприятия «Торэкс» Седов объем доли, которая требовала вдова, выплачивать под всякими предлогами противился. Пошла бесконечная серия судов, уголовные дела, экспертизы. Нервы, время. Деньги на «решение вопросов» с судами, экспертами из Пензы, с правоохранителями, с политическим местными деятелями. Задействовано было все, но в итоге – проигрывают теперь оба. И Седов и Мухитдинова.

Госпожа Мухитдинова даже взяла на «борьбу» у сыына директора СЭПО А. Резника ( находится сегодня в федеральном розыске по уголовном уделу) по договору займа 30 млн. рублей, обязуясь, вернуть… 60 млн. руб!

Обе стороны не смогли (не захотели) прийти к компромиссу. В итоге, теряют теперь оба, потому что, предприятие, как предрекают эксперты, может прекратить свое существование. Оба останутся, даже не у разбитого корыта, а у разбитой двери, которые делал «Торэкс» многие годы. Вот до чего доводит жадность людская.

А ведь предприятие бросались спасать наши ТАКИЕ «видные политики»!

Николай Панков в декабре 2017 года побывал на заводе "Торэкс", посмотрел, как идут дела, поговорил с рабочими с хозяином завода Седовым и пообещал: «Мы будем стоять на защите трудового коллектива в рамках действующего законодательства. Девяностые годы сейчас никто не допустит".

И что? Ничего. Банальный, типичный популизм и просто слова депутата Госдумы, за которыми не стояло конкретных дел и действий. Впрочем, что еще ждать от Панкова? Обещать, и не выполнять- знакомый стиль.

Да что там Панков! Сам Володин, желая несколько лет назад ознакомиться с проблемами на СЭПО, даже не смог … попасть на предприятие и поговорить с трудовым коллективом! На завод СЭПО не пустил Вячеслава Володина директор Евгений Резник . Как говорится, от ворот поворот.

При таком уровне «решения проблем», что сейчас может ожидать реальный сектор экономики в Саратове? Мы не скажем, что это уровень «ниже плинтуса». Нет, уровень компетенции поднялся до «уровня бордюра»! Саратовцы хорошо , пожалуй слишком хорошо помнят, как в прошлом году «осваивали» миллиард рублей на установку новых бордюров.

Стоит ли ожидать конкретной помощи и поддержки производителям региона в нынешних суровых экономических реалиях от исполнительной власти Саратова и области , от депутатов Саратовской городской думы и Саратовской областной думы, и от того же Панкова и членов регионального отделения «Единой России»?

Много ли можно ожидать от тех, кто научился только единственному, и бесполезному для народа: распределять бюджетные деньги, и только обещать?

Что бы спасти экономику, нужен ум, знания, компетенция. В Саратовской области с этим, явная напряженка. История с гибелью «Торэкса» и «СЭПО» тому подтверждение…