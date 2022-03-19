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  • Панков не останется безучастным: на могилу "ТОРЭКСа" цветы обязательно принесет

Панков не останется безучастным: на могилу "ТОРЭКСа" цветы обязательно принесет

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Новость последних дней, появившаяся в СМИ: «Крупнейший в России производитель металлических дверей саратовская фирма  "Торэкс" может прекратить свое существование».

 Об этом заседании комитета Саратовской областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию цифровых технологий объявил председатель регионального Союза товаропроизводителей и работодателей Александр Креницкий. А  причина предстоящей возможной остановки предприятия  господин Креницкий назвал "корпоративный скандал" и решения судов.  Сразу же возникает вопрос:  комитет областной думы по экономической, инвестиционной политике, предпринимательству и развитию  цифровых технологий, это такая особенная площадка, где лишь  констатируют  факты об  очередном рухнувшем предприятии в Саратовской области? Тогда бы следовало сменить название и убрать слова «экономическая, инвестиционная политика, предпринимательства и развитие цифровых технологий». Ибо - только есть   ширма, табличка, вывеска. Не более того.  Как, впрочем, и  должность господина Креницкого, объявившего о скорой смерти «Торэкса» - председатель регионального Союза товаропроизводителей и работодателей.

 Что сделал  вышеозначенный комитет  областной думы,  тот же господин Креницкий, кроме того, как  объявили о кончине  ведущего предприятия области, и сообщено было  о ближайших  похоронах предприятия?  Нужны ли такие комитеты,  и такие председатели, которые выполняют лишь номинальную декоративную роль?

«Корпоративный скандал» на «Торэксе»  длится уже несколько лет.  Скандал  возник сразу же   после смерти одного из учредителей и  основателей предприятия- Салавата Мухитдинова. Вдова стала требовать  долю мужа,   а  владелец  предприятия «Торэкс» Седов   объем доли, которая требовала вдова, выплачивать  под всякими предлогами противился.  Пошла бесконечная  серия судов,   уголовные дела, экспертизы. Нервы, время. Деньги на  «решение вопросов» с судами,  экспертами из Пензы, с  правоохранителями, с политическим местными деятелями.  Задействовано было все, но  в итоге – проигрывают теперь  оба.   И Седов и Мухитдинова.

Госпожа Мухитдинова даже  взяла на «борьбу» у   сыына   директора СЭПО   А. Резника ( находится сегодня в федеральном розыске по уголовном уделу)    по договору займа  30 млн. рублей,   обязуясь,  вернуть… 60 млн. руб! 

Обе стороны  не смогли (не захотели)  прийти к компромиссу.  В итоге,   теряют   теперь оба, потому  что,    предприятие, как  предрекают эксперты,  может прекратить свое существование.  Оба останутся,   даже не у разбитого корыта,  а у разбитой двери, которые делал «Торэкс» многие годы. Вот до чего доводит  жадность людская.  

 А ведь предприятие бросались  спасать  наши ТАКИЕ  «видные политики»!

Николай Панков в декабре  2017 года побывал  на заводе "Торэкс", посмотрел,   как идут дела, поговорил с рабочими с хозяином завода Седовым и пообещал:  «Мы будем стоять на защите трудового коллектива в рамках действующего законодательства. Девяностые годы сейчас никто не допустит".

И что? Ничего.    Банальный, типичный популизм и просто слова депутата Госдумы, за которыми не стояло конкретных дел и действий.  Впрочем, что еще ждать от  Панкова? Обещать, и не   выполнять- знакомый  стиль.  

Да что там Панков! Сам Володин, желая несколько лет назад ознакомиться с проблемами  на СЭПО, даже не смог … попасть на предприятие и поговорить с трудовым коллективом! На завод  СЭПО  не пустил   Вячеслава Володина директор   Евгений Резник . Как говорится, от ворот поворот. 

При таком уровне «решения проблем», что  сейчас может ожидать  реальный сектор экономики в Саратове? Мы не скажем, что это  уровень «ниже плинтуса».    Нет, уровень компетенции  поднялся до «уровня бордюра»!  Саратовцы хорошо , пожалуй слишком хорошо помнят, как в прошлом году   «осваивали» миллиард рублей на установку новых бордюров.

Стоит ли  ожидать конкретной помощи и поддержки  производителям региона  в нынешних суровых  экономических реалиях от исполнительной  власти Саратова и  области ,  от депутатов Саратовской  городской думы и   Саратовской областной думы,  и от того же Панкова и   членов   регионального отделения «Единой России»?

 Много ли можно ожидать от тех,   кто  научился только единственному,  и бесполезному для народа:     распределять   бюджетные деньги, и только  обещать?

Что бы спасти  экономику,  нужен ум,  знания, компетенция.  В Саратовской области с этим,  явная напряженка. История с  гибелью «Торэкса» и «СЭПО»  тому подтверждение…

  

 

 

 

 

 

 

 