Беспредел руководства ООО "Агронетика" и ООО "Орион-К" на фермерском поле в Романовском районе

ЧОП «Ореон – К» из Саратова и ООО «Агронетика» срывают посевную кампанию в селе Мордовский Карай Романовского МР

На поле, площадью 500 гектаров, которое принадлежит фермеру Мишеневу М.М. на правах аренды, он сегодня не может ни пройти, ни проехать.



27 апреля работники КФХ Мишенева Е.Е. приехали на свое поле. Тут находились работники ООО «Агронетика» и директор этого ООО Фонов В.Н. Он заявил : «Поле было раньше нашим. Работать вы тут не будете. Мы вас не пустим». Был вызван вооруженный ЧОП из Саратова- «Орион К». Был выставлен пост и теперь фермера не пропускают на его же поле. Полный правовой беспредел.

Фермер Мишенев Е.Е. вызывал трижды полицию из Балашова. Наряд приезжал, делали фотоснимки, полицейские пожимали плечами, говорили, что ничего сделать не могут, и уезжали Никаких мер к наведению порядка полицейские не принимали.

Глава КФХ Мишенев Е.Е., имеющий все правоустанавливающие документы на руках, написал жалобу в адрес Президента РФ, в адрес Генерального прокурора, в МВД РФ. Направил жалобы в местные органы полиции, власти. Никакой реакции, никаких мер со стороны исполнительной власти Романовского района. Как быть фермеру? Не дают работать, не дают сеять.

И это в то же время мы слушаем по телевизору выступление Президента, других руководителей страны о том, что необходимо поддерживать сельхозпроизводителя. Где все это реально? Где поддержка со стороны власти? Никто в Романовском районе не в состоянии навести порядок. Кто поможет восстановить законность фермеру Мишеневу Е.Е.?

Кто в состоянии призвать к ответу беспринципное в данном случае руководство ООО «Агронетика», вставшего на путь откровенного беспредела?

В ход пущено силовое даявление со стороны саратовского ЧОП «Ореон – К». На каком основании? Может быть поставить вопрос о лишении лицензии данного ЧОП?

Если фермер не будет допущен к своему полю, то ответ придется держать, в первую очередь, руководству ЧОП. Разумеется, ответить должно руководство ООО «Агронетики» , которое полагаем, ждет уголовное преследование, как минимум, за самоуправство.