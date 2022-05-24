"Гетто" для жителей Саратова. Куда неожиданно может исчезнуть застройщик?

Может ли ремонт дорог в отдельно взятом микрорайоне стать не долгожданным благом для его жителей, а проблемой и настоящей бедой? В Саратове – видимо, да. Вот уже третий год после такой неожиданной "благотворительной акции" жители поселка Первомайский (район Городского парка) вынуждены жить, по собственным словам, словно в гетто. Но терпят и молчат, потому что, как сами признаются, боятся.

"Непонятно, чем мы такое заслужили!"

На днях журналисту "ОМ" пришлось лично убедиться в том, что проехать на автомобиле по Первому проезду в поселке Первомайский можно только если очень повезет. Главное, чтобы навстречу не выехал другой автомобиль. Проезжая часть настолько узкая, что разъехаться две машины явно не смогут. Местные жители говорят, что зимой коммунальщики даже отказываются на этом проезде чистить снег, опасаясь, что ни один трактор сюда не впишется и обязательно зацепит припаркованные (а куда их девать?) автомобили. Интересно, а как же тогда сюда добирается скорая или пожарная?

"А вот так и добираются – с большим трудом, черепашьей скоростью ползут туда, где их так ждут, хотя счет идет на минуты. Сколько раз уже такое было, когда очень ждешь скорую, а она не может никак доехать лишь потому, что навстречу ей встретился другой автомобиль, которому на нашем проезде даже отступить некуда. Такси уже давно отказывается сюда заезжать, в лучшем случае доезжая лишь до 2-й Садовой. Зимой вместо дороги такая колея, что к дому не подъехать, а весной всё это тает, уровень воды резко поднимается и наши дома затапливает. Как нам объясняли, новые тротуары слишком высокие, а когда их устанавливали, то еще и слив сделали неправильно – не там где надо и не такого размера. Вот такую нам жизнь устроили. Живем, как в настоящем гетто. Непонятно, чем мы такое заслужили. А еще обещают, что скоро посередине улицы шлагбаум поставят", - говорят жители поселка.

По их словам, в подобных условиях они живут последние 3 года. "Обновление" дороги на злополучном Первом проезде в 2019 году стало для всех неожиданностью. Вроде никого не просили, никуда не обращались. Тем более, что ямы на разбитом асфальте тогда так и не заделали (и с тех пор они значительно "разрослись"), но зато зачем-то построили высокие тротуары, сузив и без того не очень широкую проезжую часть. Такое хаотичное изменение ширины дороги позволило еще и инициировать против местных жителей судебные процессы, в результате которых у последних были снесены заборы, клумбы, огороды.

"Нас просто ставят перед фактом, приходят люди и говорят – вашего забора или огорода здесь быть не должно. Мы пытались спорить, показывали документы, но это никому не интересно", – говорят граждане.

Парадокс в том, что и пользоваться новыми тротуарами в полной мере тоже оказалось нельзя – учитывая волнистый ландшафт местности и их неровность, прогулки по ним, например, с детской коляской, по ощущениям очень похожи на американские горки. Возникает логичный вопрос: почему тогда жители не обращаются с жалобами в администрацию Саратова, в комитет дорожного хозяйства, который собственно и должен курировать такие вопросы? Дело в том, что в поселке убеждены: странный ремонт дороги на Первом проезде велся полулегально и не совсем законно по инициативе очень влиятельного в Саратове предпринимателя, у которого на том же проезде имеются свои обширные "владения" с коттеджем, выходом к прудам (причем у себя зауживать дорогу он, естественно, не стал). А городские и областные чиновники с этим предпринимателем якобы просто предпочитают не связываться.

Меткость русских поговорок, или Как увидеть то, что видеть не хочется

"ОМ" уже пытался разобраться в этой теме в прошлом году. Администрация Саратова в ответе на запрос тогда черным по белому поясняла: в последний раз в Первомайском поселке ремонт дорог проводился в 2020 году силами АО "Автогрейд" на 5-м проезде (а не на 1-м!) - "разрешение на проведение дорожных работ по ул. 1-й проезд Первомайского поселка физическим и юридическим лицам не выдавалось" (документ от 19.05.2021 подписан первым замглавы администрации Саратова Дмитрием Алексеевым). Позже глава администрации Октябрьского района Игорь Молчанов дополнил коллегу тезисом, что "держателем объектов (автомобильная дорога и тротуар по 1-му проезду Первомайского поселка) администрация Октябрьского района муниципального образования "Город Саратов" не определена".

Странно получается: администрация района есть, ремонт и состояние дорог в Первомайском вроде как тоже контролирует, но только почему-то не на 1-м проезде. А городская мэрия, даже фактически признав незаконность дорожной реконструкции, ограничивается спокойной констатацией факта. Можно только предположить, какими громкими обвинениями и судебными процессами обернулось бы такая ситуация, если бы речь шла не о Первомайском и не о таинственном "неожиданном благодетеле"- предпринимателе.

Да, а то, что дорога на 1-м проезде вдруг стала иметь "переменные значения" по широте, местные чиновники тоже вроде как признают. "Ситуация с изменением широты дороги может быть обусловлена самозахватом территории владельцами земельных участков, расположенных по указанной улице, либо вследствие передачи дополнительных территорий в аренду физическим или юридическим лицам", - это снова первый замглавы Алексеев. Только вдумайтесь – выходит, что это сами жители захватили дорогу, построили там новые тротуары и теперь мучаются? Что за абсурд. Зато теперь понятно, почему жители Первомайского не торопятся куда-то обращаться с жалобами.

А что же надзорные органы? Обращения "ОМ" в областную прокуратуру в итоге каждый раз перенаправлялись в прокуратуру города, та поручала УМВД по Саратову провести проверку. Проверка проведена, в возбуждении дела отказано на основании того, что "отсутствуют достаточные данные, свидетельствующие о наличии в действиях должностных лиц администрации Октябрьского района МО "Город Саратов" и комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации МО "Город Саратов" признаков нарушений ответственность за которые предусмотрена УК РФ"(постановление от 07.07.2021, подписанное начальником полиции УМВД по Саратову полковником полиции Алексеем Соловьевым). Самое интересное, что ни о каком привлечении чиновников к ответственности речь поначалу и не шла – говорилось лишь о требовании вернуть дороге на 1-м проезде ее нормативное состояние. Как-то странно сработали на опережение в городском УМВД. Неужели по принципу "На воре шапка горит"?

Вместо заключения

Так может действительно всё дело в личности самого предпринимателя-"добродетеля"? По данным "ОМ", зовут его Аврум Шпрехер, с 2008 года он является президентом группы компаний "Рубеж" (крупный производитель технических систем обеспечения безопасности), а в свободное от работы время, получается, ведет застройку поселка Первомайский. По крайней мере, в таком случае становится понятно, зачем опытному бизнесмену вообще вкладываться в такую странную "благотворительность" как нелегальное строительство новых тротуаров. Просто его планы идут настолько далеко, что от сегодняшнего поселка Первомайский вполне может ничего не остаться. Правда теперь, на фоне громких уголовных дел, связанных с земельными участками, также может оказаться, что этому застройщику придется неожиданно "исчезнуть" из Саратова, оставив здесь всё свое "наследие". Во всяком случае, стоит напомнить, что ООО ТД "Рубеж", к которому Шпрехер А.М. тоже имеет непосредственное отношение, уже давно, по данным из открытых источников, является совладельцем московского ООО "Универус" (аренда и управление собственным или арендованным имуществом)…

("ОМ" )