Рамзана из «Ахмата» не оставили в Саратове один на один со своими проблемами

В военный госпиталь Санкт Петербурга отправился из Саратова боец батальона «Ахмат» Рамзан Исаевич Гишкаев.

Он был тяжело ранен двумя выстрелами снайпера при штурме завода «Азот» в Лисичанске. Из бойцов подразделения, где служил пулеметчиком Рамзан полегло немало бойцов . После ранения Рамзана была тяжелая операция в госпитале им. Бурденко Н.Н. в Москве, потом авиарейсом он был доставлен в числе других раненых в Ростов На Дону. После этого, подлечившись там немного, оказался в военном госпитале Саратова. Здесь ему пришлось весьма тяжело: в госпитале почему-то нет нормальных обезболивающих лекарств, да и вообще, условия лечения далеки от нормальных. Все, что предлагалось Рамзану, , это «старинные» димедрол, или анальгин. Парень не спал восемь дней и ночей, настолько были ужасными боли в руке. И никто из врачей ничего не мог( или не хотел) сделать. После вмешательства нашего телеграмм- канала, пошло, как говорится, «движение» и на положение дел в госпитале обратили внимание соответствующие структуры в Саратове и Чечне. Главное что он почувствовал- он не остался один на один со своей бедой.Вот что рассказал Рамзан, на перроне перед отъездом в Питер:

«12 июня я прибыл в Саратов на поезде из Ростова- на Дону. Ранение тяжелое, но повезло, что еще пули прошли навылет - рука, левая почка. Лежал я в 3-й палате, на 4 -ом этаже. Со мной такие же ребята, как и я- у кого-то тяжелее ранение, чем у меня, у кого-то полегче. Тяжело было в бою, но и тут, нам тоже всем пришлось довольно тяжело. Я уезжаю, но ребята остались в госпитале лежать- помогите им, не бросайте их в одних. Сегодня некоторые из них, даже от пищи отказались- хотя бы таким образом они хотят обратить внимание на состояние дел в госпитале. Сестры нам говорят, что лекарства нормальные есть, но их со склада не выдают. После вашей заметки, началась проверка в госпитале. Врач все валит на руководителя, а руководитель все валит на врача. И порядка все равно нет, они разбираются между собой. Я тоже при помощи родственников писал жалобы, просил обратить внимание на положение в госпитале. Но, например, из военной прокуратуры ответа так и не было , и никто не приехал в госпиталь. Но благодаря чуткой помощи экс- представителю главы Чеченской Республики Турпалу Хайдаровичу Азиеву, почувствовал поддержку. Мне помогли, поддержали морально и делом. Это мне очень помогло, поддержало мои силы, я воспрял духом, понял, что не один. Спасибо братьям за поддержку! Когда я выходил , например, в магазин , или просто прогуляться возле госпиталя, то люди тепло приветствовали меня. Обнимали, фотографировались со мной. Это очень мне было очень приятно- спасибо всем простым людям за поддержку!. Значит, все что мы делаем там, это не зря…»