Кто роет могилы в Саратове и Энгельсе?

Могилы роют на кладбищах Саратова и Энгельса сегодня особо избранные ИП: к этому прибыльному делу допущены только «свои». При этом, муниципалитет Саратова и Энгельса роет большую могилу самим себе и для своих муниципальных предприятий по оказанию ритуальных услуг: деньги сегодня от рытья могил ( это в среднем около 10 тысяч за могилу ) идут в кассу частным предприятиям, а значит, мимо государственного бюджета. И этот порядок установлен давно, и никто его менять не собирается: ни глава города Саратова, ни депутаты, ни директор МКУ «Администрация кладбищ». Тоже, вопрос интересный: почему? В силу, может быть, особой личной заинтересованности, покровительства «своим»?

Кто они, «свои» могильщики? Это всего три ИП, возглавляют которые бывшие сотрудники МУСПП «Ритуал», когда им руководил Шулекин М.Н. Это Шишков В.Н., работавший ранее в МУСПП «Ритуал» начальником организации похорон, теперь это ИП «Шишков В.Н.», это ИП «Синяев А.В.» ( Чемодурова, 8 а) и ИП «Нехай А.В.» ( ул. Кисилева).

Все эти три ИП и занимаются рытьем могил на кладбищах в Елшанке, Увекском, на кладбище Березина речка. А «ИП Нехай» даже роет могилы на кладбищах Энгельса. На кладбищах этими ИП организованы пункты приема заказов. Вот это и есть три основных монополиста, взявшие под себя рытье могил на кладбищах. Почему так произошло, и чем эти ИП отличаются от других, и почему именно им позволено рыть могилы?

После отстранения от руководства МУСПП «Ритуал» Шулекина М.Н. в прошлом году, в связи с известным уголовным делом в отношении бывшего прокурора Пригарова, все подумали, что это похоронное муниципальное агентство заработает совсем по-другому и «правила игры» на рынке ритуальных услуг войдут наконец-то , в правовое и цивилизованное русло. Но этого не случилось, и в некотором смысле, стало еще хуже.

Что произошло на самом деле? После смены руководства в МУСПП «Ритуал» все «игроки» на рынке ритуальных услуг остались при своих интересах, и у них, как и было, все очень хорошо в смысле материального достатка. Зато, все меняется к худшему у МУСПП «Ритуал», учредителем которого, между прочим, является Комитет по управлению имуществом города Саратова : чистая прибыль этого предприятия на Киселева, 7, в этом году понизилась по официальной информации до 2,2 млн руб. и упала на 73% (!!!). Пора бы, давно забить тревогу депутатам городского собрания, однако, никто не чешется. При этом, фигура нового директора МУСПП «Ритуал» Лепкова Е. П. абсолютно номинальна: с его появлением, повторим еще раз, ничего не изменилось, и правила игры на рынке ритуальных услуг остались прежними, которые устанавливают все те всем известные хорошо же лица из бывшего МУСПП «Ритуал». Везде «расставлены» люди бывшего директора МУСПП «Ритуал»- Шулекина М.П.

Так, на ключевой должности сегодня находится бывший юрист МУСПП «Ритуал» Умирова А.Р., «человек Шулекина». Сегодня она является директором МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ КЛАДБИЩ", и располагается это МКУ там же, что и МУСПП «Ритуал» в доме № 7 на улице Киселева. Казалось бы, вам и флаг в руки ( МУСПП «Ритуал» и МКУ) - сидите в одном месте, встречаетесь каждый день и наводите порядок на рынке ритуальных услуг. Но все остается по-прежнему в интересах «заинтересованных лиц». Мафия, как говорится, непобедима, а кладбищенская мафия, и подавно.

В то же время, МКУ «Администрация кладбищ» призвано следить за порядком на территориях кладбищ : уборка мусора, состояние дорог, снабжение водой. Но не только это. Главная задача МКУ и лично директора Умировой не только порядок на территориях кладбищ, а вообще - порядок на рынке ритуальных услуг в Саратове. Можно ли говорить, что сегодня есть этот порядок, и что директор МКУ Умирова, делает все, чтобы на рынке ритуальных услуг в полной мере соблюдалось законодательства и правила?

Увы, ответ будет отрицательным: не делается ничего. Это может подтвердить любой директор погребальной конторы: порядки на рынке ритуальных и услуг как были, так и остались сугубо «бандитскими», где вопросы решаются с позиции силы, с позиции связей в администрации Саратова и в правоохранительных структурах. И это факт, о котором знают в Саратове все и уже даже в Москве, и вывод по этому поводу можно делать из показаний участников судебного процесса по делу бывшего прокурора Кировского района Пригарова.

Из-под контроля МКУ «Администрация кладбищ» и лично из-под контроля директора Умировой «выпал» такой важнейший сегмент оказания ритуальных услуг, как рытье могил на кладбищах и контроль за рытьем могил не входит почему-то в зону ответственности этого МКУ. Видимо, «свой человек» из команды Шулекина госпожа Умирова получила строгое указание от своих кураторов не «лезть в это дело»?

Не «лезут в это дело» и городские депутаты, которые именно по инициативе директора МКУ «Администрация кладбищ» Умировой обязаны решить вопрос по расценкам за такую услугу, как рытье могил. Но сегодня в этом сегменте ритуальных услуг абсолютная монополия: рытьем могил в Саратове и Энгельсе занимаются всего три индивидуальных предпринимателя бывшей «шулекинской» команды.

И цены на эту не из дешевых, услугу, устанавливают эти же ИП, а не депутаты городского Собрания. Почему именно так?

И работают эти ИП в обход процедуры конкурса и отбора, который на самом деле, необходимо проводить. Рытьем могил в Саратове и Энгельсе занимаются люди из команды бывшего директора МУСПП «Ритуал» Шулекина М.Н. Соответственно, и правила «игры» остались прежними. Но в администрации МО «Город Саратов» пока не считают нужным менять эти правила. Значит, на самом деле, есть личная заинтересованность руководства города Саратова ничего не менять в сторону цивилизованного, прозрачного рынка? Возможно, прокуратура внесет ясность в эту ситуацию: пора прокурорам побывать на кладбище.