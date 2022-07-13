Почему участковый Касьянов из Романовского района не увидел явного нарушения Закона?

В Балашовском районном суде сегодня рассматривается жалоба на определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Определение, как считает обратившийся в суд фермер села Малый Карай Мишенев Е.Е., было вынесено незаконно. Что, или кто помешал старшему участковому УУП ОП №1 МО МВ «Балашовский» майору полиции Касьянову Алексею Викторовичу вынести законное определение? Отсутствие должных навыков, или нежелание досконально разобраться в ситуации?

То, что случилось на поле фермера, имеет явные признаки не только административного, но и уголовного правонарушения. Причем, действия лиц, которые его совершили, явно угрожали жизни и здоровью людей. Но участковый Касьянов А.В. предпочел в силу каких-то причин, этого не заметить. Заметит ли сегодня Романовский районный суд?

Что произошло на фермерском поле весною этого года в самый разгар посевной кампании? Вот что указывает в жалобе в суд представитель фермера Мишенева Е.Е.

30 июня 2022 года старшим участковым уполномоченным отдела полиции №1 МО МВД РФ «Балашовский» майором полиции Касьяновым А.В. было вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении по ст.19.1 КоАП РФ по обращению Мишенева Е.Е. (КУСП №633 от 25.05.22г.) за отсутствием состава административного правонарушения в действиях Гулянина Дмитрия Сергеевича и Бражникова Виталия Геннадльевича.

Как считает фермер Мишенев Е.Е. обстоятельства, указанные в определении, не соответствуют действительности.

Участковый не заметил очевидного факта, на который следовало бы обратить внимание в первую очередь. А именно: 27 апреля 2021 года между ИП главой КФХ Мишеневым Е.Е. и собственниками земельных долей был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в долевой собственности, при множественности лиц на стороне арендодателей. Договор был зарегистрирован в Едином государственном реестре недвижимости номер государственной регистрации 64:29:050201:109-64/074/2021-40 от 21 сентября 2021 года.Переданный Мишеневу Е.Е. в аренду земельный участок находится по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайское МО, кадастровый номер 64:29:050201:109 площадью 3 264 000 кв.м.

Ранее, арендатором данного земельного участка являлось ООО «Агронетика», на основании договора аренды от 2010 года, срок договора 10 лет. По окончании срока действия данного договора собственники земельных долей земельного участка с кадастровым номером 64:29:050201:109 14 апреля 2021 года на общем собрании приняли решение передать данный земельный участок в аренду Мишеневу Е.Е. сроком на 10 лет.

Весной 2022 года Мишенев Е.Е. вместе с работниками приехал по месту расположения земельного участка для начала производства сельскохозяйственных работ.

Однако, приступить к посевным работам ему не дали работники ООО «Агронетика» - Бражников В.Г. и Гулянин Д.С., преградив своими автомобилями дорогу сельскохозяйственной технике Мишенева Е.Е.

На требования Мишенева Е.Е. убрать машины с поля, указанные лица отвечали отказом. Самовольно, без законных к тому оснований они препятствовали проведению посевных работ. В связи с чем, Мишенев Е.Е. был вынужден вызвать сотрудников полиции и написать заявление по указанным фактам (КУСП №633).

Отказывая в возбуждении дела об административном правонарушении, старший УУП ОП №1 МО МВД РФ «Балашовский» Касьянов А.В. в определении от 30.06.2022г. сделал вывод, что спорный земельный участок находится в аренде у ООО «Агронетика» с 2010 года, и что ООО «Агронетика» считает спорный земельный участок с кадастровым номером 64:29:050201:109 в своем оперативном управлении, и Гулянин Д.С., исполняя свои служебные обязанности и поручение руководства ООО «Агронетика», не имел прямого умысла направленного на совершение правонарушения, так как он защищал права ООО «Агронетика» на земельный участок.

То есть, участковый увидел, что земельный участок ранее принадлежал ООО «Агронетика», но того, что этот же участок фермер Мишенев Е.Е. официально оформил и зарегистрировал в Регистрационной палате- не увидел. Избирательное зрение, однако, у участкового Касьянова А.В.! Отчего такая явная заинтересованность в сторону ООО «Агронетика»? Касьянова А.В.? Участковый почему-то «подзабыл» закон. Например, статью 7.1 КоАП РФ, по которой предусмотрена административная ответственность за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок. А еще, участковый забыл и ст. 19.1 КоАП РФ самоуправство, п.4 ст. 60 ЗК РФ ( защита прав на землю) , ст. 26.2 КоАП РФ ( статья о доказательствах по делу об административном правонарушении)…

Из определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 30 июня 2022 года не следует, что должностным лицом МО МВД РФ «Балашовский» выяснялись существенные по делу обстоятельства.

Более того, старшим участковым уполномоченным полиции Касьяновым А.В. не были приняты во внимание доводы фермера Мишенева Е.Е. о том, что указанным земельным участком он владеет на правах аренды. При этом сотрудник полиции не дал надлежащей правовой оценки представленному Мишеневым Е.Е. договору аренды от 27.04.2021 г. и Выписке из ЕГРН, подтверждающей регистрацию данного договора в Росреестре.

Представленными Мишеневым Е.Е. документами подтверждено его право на владение и пользование спорным земельным участком на основании договора аренды, зарегистрированного в установленном законодательством порядке.

Но несмотря на сделанные сотрудником полиции выводы, в определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 30.06.2022г. зафиксирован факт незаконных действий Гулянина Д.С. – самовольные умышленные действия, направленные на воспрепятствование осуществлению прав Мишенева Е.Е. Доказательств того, что ООО «Агронетика» имеет право владения и пользования вышеуказанным земельным участком, и уж, тем более, право оперативного управления, оспариваемое определение не содержит. При этом, Гулянину Д.С. было известно, что земельный участок был передан в аренду Мишеневу Е.Е. Являясь работником ООО «Агронетика» он располагал сведениями о том, что ООО «Агронетика» не имеет никаких прав на данный земельный участок. Однако, принял самоуправные действия, преграждая дорогу сельскохозяйственной технике с целью срыва посевных работ.

Указанные обстоятельства являются достаточными для привлечения Гулянина Д.С. к административной ответственности.

В определении от 30.06.2022 указано.: «Главный инженер ООО «Агронетика» Гулянин Д.С. своим служебным автомобилем перегородил дорогу сельскохозяйственной технике Мишинева Е.Е., так как спор о праве аренды на данный земельный участок в настоящее время находится на рассмотрении в суде общей юрисдикции».

При этом, Гулянину Д.С. было известно, что земельный участок находится в аренде у Мишенева Е.Е. и ООО «Агронетика» оспаривает договор аренды от 27 апреля 2021 года в Балашовском районном суде Саратовской области. А также известно, что никаких прав (аренды, оперативного управления) у ООО «Агронетика» на данный земельный участок не имеется.

Значит, Гулянина Д.С. действовал умышленно и осознанно! Ссылка сотрудника полиции о том, что земельный участок находится у ООО «Агронетика» в оперативном управлении, является явно надуманной и не подтверждена какими-либо доказательствами.

Оспаривание договора аренды, заключенного с Мишеневым Е.Е., не имеет, в данном случае, никакого правового значения, поскольку, административное правонарушение совершено до вынесения решения суда по делу. Почему на это участковый не обратил внимания? Ведь решение суда в законную силу еще не вступило, а потому, обстоятельства, установленные судом, не могут быть приняты во внимание сотрудником полиции при определении виновности лица в совершении административного правонарушения по ст. 19.1 КоАП РФ.

Даже студенту юридической академии, поручи ему это дело, станет ясно: у старшего УУП ОП №1 МО МВД РФ «Балашовский» Касьянова А.В. отсутствовали основания для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении. Вопросов к участковому остается еще много.

Почему в ходе проведения проверки и вопрос о наличии вреда не выяснялся? Ведь сам участковый в определении об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 30.06.2022г. указал, что Гулянин Д.С., выезжал на поле и преграждал дорогу сельскохозяйственной технике Мишенева Е.Е. и действовал по поручению руководства ООО «Агронетика».

Почему правовая оценка действиям руководителя ООО «Агронетика» по ст.19.1 КоАП РФ также не была дана?

Фермер Мишенев требует суд признать незаконным и отменить определение старшего участкового уполномоченного отдела полиции №1 МО МВД РФ «Балашовский» Касьянова А.В. об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении от 30 июня 2022 года в отношении Гулянина Д.С. и Бражникова В.Г.

Полагаем, что если и суд не «заметит» явный нарушений Закона, то в прокуратуре Саратовской области на эти нарушения обязательно обратят внимание коллег из Романовского района.