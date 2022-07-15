Как ООО "Агронетика" Балашовский районный суд в р.п. Романовка в заблуждение в вела

Накануне важнейшего периода для сельхозпроизводителя- посевной кампании крупнейшая в Романовском районе сельскохозяйственная фирма «Агронетика» ничего более подходящего придумать не смогла, как начать судебную тяжбу с молодым и перспективным фермером из села Малый Карай Евгением Мишеневым. Особую окраску возникшего, явно по надуманным причинам инцидента придавало и то, что хозяин «Агронетики»… глава Агропромышленного Союза в Саратовской области Александр Ратачков! Человек, по должности обязанный поддерживать фермерское движение, пошел в суд, чтобы «задушить» фермера, посмевшего пойти против интересов «Агронетики!

А ведь Ратачков не может не знать, как бывает непросто начинать бизнес начинающему фермеру - много лет назад, он сам, как и теперь молодой фермер Мишенев, начинал с нуля. Потом, благодаря дружбе с губернатором Аяцковым, он смог получить себе во владения буквально все земли в Романовском районе, много недвижимости. С тех уже почти былинных времен Ратачков, и его семья, (теперь его дочь управляет делами «Агронетики») ведет себя в Романовском районе как хозяева земли Романовской. А если кто вдруг, пойдет поперек хозяевам, того и растоптать можно будет в два счета. Что и произошло с молодым фермером Мишеневым, который вдруг… «осмелился» начать работу на одном из полей в селе Малый Карай Романовского района.

Дело касается поля в 500 гектаров, которое ранее на правах аренды принадлежало ООО «Агронетика». Если при этом учесть, что у самой «Агронетики» земель тысячи гектаров, то судебная тяжба буквально, из-за клочка земли в 500 гектаров выглядит смехотворно, а сам судебный иск «Агронетики» это как бы наглядный урок- показать молодому фермеру, да и всем другим желающим поработать на полях Романовского района, кто на самом деле хозяин «на районе».

И это пока «Агронетике» ( апелляция впереди) сделать в суде удалось - при полном попустительстве районной власти, лично главы Щербакова, полиции, прокуратуры, и конечно, благодаря весьма «профессиональным» действиям судьи Балашовского районного суда в р.п. Романовка Пономарева. Все они дружно встали на сторону интересов «Агронетики» и буквально- растоптали и Закон, и здравый смысл, и порядочность, а заодно отняли право работать на поле у фермера Мишенева.

Чего они все добились? Того, что «прихлопнули" фермера, его работников, и что не дали посеять подсолнечник? Кто выиграл? Выигрыш «Агронетики» в суде- это личный позор главы района Щербакова и его проигрыш. Теперь все еще раз увидели и узнали: простого труженика в районе защитить некому, а глава простых граждан защитить не способен.

«Включи» свой административный ресурс и возможности, глава района мог бы помочь молодому фермеру, а район мог бы получить хороший урожай с поля, люди могли бы заработать на этом поле, принести в дом хорошие деньги за работу, и при этом заплатить еще налоги в казну Романовского района! Но вместо этого, вместо того, чтобы пахать и сеять- фермер Мишенев ходил по судам. Ничего не скажешь, государственный подход у главы района Щербакова, который даже пальцем не пошевелил, чтобы вмешаться в ситуацию и защитить интересы простого фермера!

Что произошло? Когда истек 10-летний срок аренды поля в 500 га фирмой «Агронетика», и фермер Мишенев Е.Е., видя, что «Агронетика» не изъявляет желания пролонгировать договор с пайщиками, он, как коренной житель села, используя свои законные права, желание и возможности работать на этом поле, на общем собрании в селе Малый Карай предложил выгодные условия аренды поля и сотрудничества с пайщиками.

Пайщики единогласно проголосовали за подписание договора- аренды с фермерским хозяйством Е.Е. Мишенева. Надо сказать, что фермер Мишенев, это прекрасный, но, увы, сегодня редкий пример того, когда молодые люди не бегут из родного села в города, а остаются на родной земле и стремятся приносить пользу селу, сельчанам, работая на ней. Мишенев, родившийся в селе, остался и продолжает делать то, что делали на этой земле его дед, отец. Казалось бы, это необходимо приветствовать, помогать молодым, но… у районной власти иные приоритеты- не на развитие, а скорее, на уничтожение фермерства. История с фермером Мишеневым тому яркое подтверждение: районная власть ничего не сделала, для защиты интересов молодого фермерского хозяйства, Закона. После того, как было проведено собрание пайщиков, все необходимые документы были поданы на регистрацию, как и полагается по Закону, в регистрационную палату. Это если коротко. Подробнее история выглядела таким образом.

Пришла весна, время работать на поле, как вдруг…фермеру Мишеневу была навязана судебная тяжба: «Агронетика» как бы опомнившись и увидев, что поле «ушло» вместе с пайщиками, помчалась в суд с иском - о признании собрания собственников земельных участков незаконным. И это, в самом начале посевных работ, словно бы намеренно и специально, дабы отомстить и самому молодому «прыткому» фермеру и тем пайщикам, которые ушли от «Агронетики», не пожелав иметь с ней больше ничего общего.

Одновременно с подачей иска в Романовский районный суд начались «набеги» «Агронетики» и нанятой ею охранной фирмы из Саратова на поле фермера в самый разгар посевной кампании. Выезд на поле техники фермера Мишенева «Агронетика» блокировала своими автомобилями , техникой, мешая не то что, работать фермеру, сеять подсолнечник, а не давая даже заехать на поле.

Фермер Мишенев вызывал неоднократно полицию на поле, обращался с жалобами в прокуратуру Романовского района, в прокуратуру Саратовской области, в Генеральную прокуратуру, в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, лично к главе Романовского района Щербакову. Писал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении «Агронетики» за противоправные действия по факту злостного и регулярного препятствования в проведении сельскохозяйственных работ. Но… ответ изо всех инстанций был одинаков: не имеем права вмешиваться, так как подан иск со стороны «Агронетики» и ждите решения конфликта в суде.

Очень удобная позиция. Очень хорошая «отмазка» для главы района: можно «включать дурака» и говорить, что мы тут вообще ни при чем, и во всем разобраться должен суд. А власть для чего? Чтобы только выборы как «надо» проводить, гоняя бюджетников и учителей подделывать протоколы? А интересы людей? Кто их защитит? Словно бы и власти нет в районе: ни полиции, ни прокуратуры, ни главы. При этом, люди в Романовском районе все прекрасно видят, знают и понимают: на чьей стороне глава района, и чьи права он кинется защищать в первую очередь. Да и слишком разные весовые категории: «Агронетика» будет «давить» всякого, кто посмеет перейти ей дорогу. Ну, а власть в лице главы района Щербакова поддержит, конечно же! «Агронетика» многие годы работает в Романовском районе, за этой фирмой - многомиллионные финансы, пресловутый административный ресурс, иные возможности. А что за фермером Мишеневым? Желание работать, и Закон. Но, оказывается, этого недостаточно : люди прекрасно знают, как законы Российской Федерации трактуются и исполняются в районах, подобных Романовскому. Кто сильнее, у кого деньги и у кого административный ресурс и влияние - тот и прав. Увы, но это так.

А судья Пономарев, в этой постыдной истории со стороны «Агронетики», явно не прибавляющей ей авторитета и уважения в глазах простых людей, виртуозно владея правилом «закон, что дышло» сумел повернуть в суде дело в интересах «Агронетики» против фермера Мишенева, то есть - против Закона.

Про главу Романовского района и говорить нечего: он сделал вид, что вся эта скандальная ситуация на пустом месте созданная «Агронетикой», дабы показать, кто в доме ( районе) хозяин, его, как главу района- не касается. Полагаем, что глава района намеренно не вмешивался в ситуацию, дабы сохранить хорошие отношения с владельцами «Агронетики». Что-то нам подсказывает, и как мы полагаем, бездействие главы района в этой ситуации Щербакова, могло быть небескорыстно в тех, или иных проявлениях.

Да, именно так и было: для «Агронетики», суд который она инициировала в отношении фермера Мишенева был важен чтобы показать, кто в районе главный, и кто здесь «управляет»: не глава района Щербаков, не прокурор, не начальник полиции, и даже не глава МО Малый Карай, а … она - «Агронетика», владеющая тысячами гектаров пахотной земли в Романовском районе многие годы. И конечно, суд должен был быть показательным, чтобы пайщики знали свое место и не «убегали» от «Агронетики». Что же получится, если все выйдет из-под контроля «Агронетики»? Сегодня десять пайщиков убежало к другим фермерам, завтра сто…. С кем и с чем останется сама «Агронетика»? Так что, судилище над молодым, фермером имело для «Агронетике» важнейшее значение, как говорил один известный киногерой, из «принципа».

История с иском «Агронетики» в Балашовском районном суде р.п. Романовка показала наглядно, что в этом суде склонны следовать не букве Закона, а интересам так скажем, сильных и авторитетных истцов- в данном случае- аграрного предприятия «Агронетика». Как же можно пойти против интересов этой фирмы? Предприятие большое, имеет тысячи гектаров земли, имеет большие финансовые, административные ресурсы. Да и сам хозяин «Агронетики» никто иной, как Ратачков Александр Сергеевич- председатель Агропромышленного Союза Саратовской области!

Теперь перейдем непосредственно к самому делу, и расскажем, что происходило в суде.

Рассмотрение дела было отложено… до 9 сентября. Это было сделано, в связи со смертью одного из пайщиков. Потребовалось время, чтобы родственники смогли вступить в права наследства. Выходило так, что фермеру Мишеневу как бы предлагалось… ждать сентября. И… ничего не делать: ни пахать, ни сеять на поле, на которое уже имелись соответствующие документы, имелся договор аренды с пайщиками земельных долей.

Сама проблема яйца выеденного не стоила: надо было-то всего принять волевое решение на уровне главы района, и дать возможность работать на СВОЕМ поле фермеру до начала судебного заседания в сентябре. Но интересы «Агронетики» оказались превыше здравого смысла.

Поскольку в СМИ была поднята внушительная кампания в защиту интересов простого фермера, то в суде слегка впали с ступор и долго размышляли: что делать, и каким таким образом, выкрутиться в данной ситуации?

Первую попытку изловчиться в сторону «Агронетики» судья Пономарев сделал 15 июня. Сделал это, несмотря на то, что судебное заседание отложили, повторим, до 9 сентября. Нет сомнений, что на судью «надавили», и он пошел на этот беспрецедентный в судебной практике шаг: возобновить судебное заседание, до тех пор, когда еще круг наследников не определился! Но чего не сделаешь в интересах такого истца, как «Агронетика»! Любопытно, а стал бы так себя вести судья Пономарев, если бы дело касалось интересов обычного истца, не такого «крутого», как «Агронетика»? Не думаем.

Итак, 15 июня в суде представителем ответчика было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу. Основание было законным: по настоящему делу в качестве третьего лица был привлечен Голов А.К. Однако, 9 марта 2022 года он скончался. В связи с этим обстоятельством представитель ответчика в суде просил суд приостановить производство по делу до определения правопреемника умершего лица до 9 сентября. Судья Пономарев задумался, сделал паузу, и…предложил рассмотреть данное ходатайство, а потом... внимание (!!!) «обсудить вопрос о возможности продолжения рассмотрения данного дела».

Разумеется, истец в лице «Агронетики» был против удовлетворения данного ходатайства.

Судья Пономарев, дабы, хоть как-то попытаться сохранить свое лицо, отложил заседание на 29 июня 2022 года. Хотя, итак было все понятно и откладывать дело не имело никакого смысла: не имелось законных оснований рассматривать это дело до того момента, как не разрешится вопрос с собственниками, то есть, до определенного Законом срока вступления в права наследства имущества ( в данном случае земельного участка) умершего Голова А.К.

Но судья Пономарев снова взял перерыв в судебном заседании: ему снова надо было подумать. 29 июня 2022 года цирк в душном зале заседаний Романовского районного суда продолжился.

Судья Пономарев снова поставил вопрос о возможности рассмотрения дела. Представитель ответчика Мишенева Е.Е. снова, как и 15 июня, сообщила суду, что по ее мнению, рассмотрение дела невозможно. Судья Пономарев , как и на предыдущем заседании 15 июня, снова не «понял», по какой причине невозможно продолжать заседание и спросил : «Почему?».

И снова представитель ответчика Мишенева Е.Е. говорит «непонятливому» судье Пономареву то же самое, что и на недавнем заседании 15 июня:

«Голов А.К. умер 9 марта и соответственно, круг наследников еще до конца не определен, и на это время Законом дается 6 месяцев. Есть ли доказательства, что у Голова только один наследник? Если появятся еще наследники, что не исключено? Именно поэтому, дабы не возникло вопросов, заседание следует отложить до 9 сентября, до срока, когда по Закону окончательно определится круг наследников».

Представитель «Агротеники» (тоже, видимо юрист) отреагировал так : « Самое настоящее затягивание дела». Как не понять «Агронетику»: надо как можно быстрее завершить рассмотрение дела!

Супруга скончавшегося Голова сообщила суду, что 7 июня она написала заявление о своих правах на наследство. Но разве судья Пономарев не в курсе, что само по себе заявление не является документом о вступлении в права наследства? Суд поверил на слово супруге , что двое детей скончавшегося Голова отказались от прав наследства. Как свидетели они в суд не были вызваны. А если дети завтра передумают, в какой ситуации окажется судья Пономарев, само это дело?

Заседание продолжилось, хотя и было снова озвучено ходатайство представителя ответчика Мишенева Е.Е. об отложении судебного заседания до 9 сентября 2022 года. Но судья Пономарев трактовал Закон, как мы понимаем, исходя из своих личных убеждений. Правда, так и осталось за кадром, чем именно трактовка Закона судьей Пономаревым была обоснована и чем была подкреплена. Хотя, мы догадываемся, чем конкретно: в Балашовском районном суде р.п. Романовка действуют свои особенные Законы, отличные от Законов Российской Федерации.

Поскольку судебное заседание отложено не было, то представитель ответчика сообщил суду свои доводы. Он сообщил, что согласно протоколу общего собрания от 14 апреля 2021 года участников общей долевой собственности на землю, сроки, размер арендной платы были оглашены Мишеневым Е.Е. для всех участников собрания. Все собственники проголосовали за заключение аренды, и каких либо вопросов не поступало. Таким образом, доводы «Агронетики», как сообщил представитель ответчика Мишенева Е.Е. в суде, об отсутствии протокола общего собрания НАДУМАНЫ.

При этом, само собрание пайщиков проходило с участием представителя власти, а именно- главы МО Мордовский Карай Ворониной В.В. Она и была свидетелем того, что собрание прошло в рамках Закона. Значит, по логике «Агронетики» и главу МО Малый Карай тоже следовало бы привлекать в качестве ответчика?

Доказательством того, что исковые требования «Агронетики» были явно высосаны из пальца и надуманы, говорит и тот факт, что «Агронетика», 10 лет владея земельным участком, на правах аренды, на что обратил особое внимание представитель ответчика Мишенева Е.Е,, участия в собрании не принимала и свои возражения не представляла! А представитель «Агронетики» Арутюнян и вовсе отказался от участия в собрании!

Как напомнил в судебном заседании от 29 июня 2022 года представитель ответчика, отказались от участия в том общем собрании и иные участки собрания, но как раз именно они потом и принимали участие в судебном заседании! И, как справедливо заметил представитель ответчика Мишенева Е.Е. , это свидетельствовало о предварительном сговоре между «Агронетикой» и этими пайщиками, которые заявились в суд. Полагаем, этот сговор был, как говорят в таких случаях, скорее всего, монетизирован.

Все эти доводы, представителя ответчика, разумеется, слышал судья Балашовского районного суда в р.п. Романовка Пономарев. Как слышал и то, что «Агронетика» в суде намеренно ввела суд, а значит и судью Пономарева в заблуждение! В чем это выражалось? Так, в исковом заявлении «Агронетики» было указано, что протоколом от 9 августа 2021 года было оформлено решение об отмене представленных полномочий на общем собрании жителя села и пайщика Калякина. И что это одно из оснований признания и протокола собрания и самого собрания пайщиков- недействительными.

Но так ли обстояло дело на самом деле с этим Калякиным, как представила в исковом заявлении «Агронетика»? На самом деле, Калякиным был подписан договор аренды земельного участка, и экземпляр этого договора был сдан на регистрацию для принятия решения об отмене его полномочий. Документы на регистрацию были поданы в апреле 2021 года после заключения договора аренды. Договор был подписан 27 апреля 2021 года и после его подписания направлен в числе прочих документов на регистрацию. А 9 августа 2021 года было проведено собрание по отзыву полномочий Калякина. То есть, после 9 августа он никаких действий не совершал, документы не подписывал. В этой части «Агронетика» явно ввела в заблуждение судью Пономарева. Но, видимо, судья Пономарев и сам был готов войти в «заблуждение». Ведь не отказывать же в удовлетворении исковых требований такой уважаемой фирме, как «Агронетика»- не правильно поймет председатель Романовского районного суда, коллеги по цеху, да и само руководство «Агронетики», глава района! А судье Пономареву, ведь еще работать и работать – не на сторону же и какого-то там простого фермера вставать! Да и правило «дышла» всегда под рукой: повернуть Закон можно всегда в нужную сторону, при этом сохраняя видимость соблюдения законодательства!

Не думаем, что у судьи Пономарева недостаточно знаний и опыта, чтобы он не увидел явное и неприкрытое недобросовестное поведение истца в лице «Агронетики» и то, что поданный «Агронетикой» иск о недействительности сделки между фермером Мишеневым Е.Е. и собственниками земельных участков не имеет абсолютно никакого правового значения!

В подтверждение этого говорят факты. Так, 9 августа 2021 года было проведено общее собрание собственников земельных долей, на котором было принято решение об отмене полномочий того самого Калякина, которые ему были предоставлены на общем собрании 14 апреля 2021 года. На этом собрании решение о признании недействительным договора аренды земельного участка не принималось, То есть, собственники «Агронетики» не ставили вопроса о недействительности заключенного между Мишеневым и Калякиным договора аренды. Более того, 13 декабря 2021 года на очередном общем собрании собственников земельных долей было принято решение расторгнуть действующий договор аренды, а именно - земельные участки сельхозназначения находящиеся в собственности при множественности лиц на стороне арендодателя от 27 апреля 2021 года ( существует номер регистрации) на 10 лет с Мишеневым Е.Е.

Из всего этого следует, что своим поведением ( подходом, позицией, - кому как угодно- авт.) «Агронетика» и другие собственники земельных долей проголосовали за принятие данного вопроса на общем собрании и дали другим лицам основание полагать о действительности сделки- договора аренды между Мишеневым и Калякиным. Иначе, зачем расторгать действующий договор аренды? Принимая данное решение собственники, в том числе и «Агронетика» считали договор действующим!

Вот что еще очень из интересного прозвучало на суде, и о чем сообщил суду представитель ответчика Мишенева Е.Е. Если зайти на сайт администрации Романовского муниципального района и просмотреть все протоколы общих собраний, которые были проведены по инициативе ООО «Агронетика», то можно увидеть, что они все… одинаковые! И все условия договора прописаны именно так, как им указано в протоколе общего собрания, где собственники земельных долей передали Мишеневу Е.Е. земельный участок. Почему-то об этом «Агронетика» скромно умалчивает. Но на самом деле. протоколы абсолютно одинаковые! Почему? Потому что говорить о том, что в протоколе не отражены существенные условия договора, это не совсем законно, мягко говоря. Поэтому, повторим еще раз - исковые требования «Агронетики» были явно надуманы, так как все существенные условия в договоре были оговорены, договор аренды был заключен законно, а сама «Агронетика» считала его действующим.

И еще факт. Директор «Агронетики» был официально уведомлен об окончании действовавшего 10-летнего договора. Но даже и этот факт представитель «Агронетики» в суде не признал.

Ну и последнее, на что хотелось бы обратить особое внимание читателя. По сути, говоря, с кем судилась «Агронетика» и у кого она умудрилась выиграть дело и обыграть не без помощи судьи Пономарева, умело использовавшего правила «дышла»?

С людьми судилась «Агронетика»! С людьми и собственниками земельных участков, которые четко, внятно и ясно высказали свое категорическое мнение на собрании: они не хотят иметь ничего общего с этой фирмой! Как говорится, нахлебались.

И об этом более, чем понятно сказано на третьей странице договора аренды земельного участка с фермером Мишеневым Е.Е.:

«По первому вопросу выступила глава МО Мордовый Карай Воронина Вера Васильевна, сообщила собранию, что договор аренды земельного участка с ООО «Агронетика» от 19 мая 2010 года закончился. Больше она и многие собственники земельных долей не желают передавать свои земельные доли «Агронетике», с условиями данного арендного договора они не согласны. Поэтому, предложила заключить договор аренды с Мишеневым Е.Е сроком на 10 лет…».

Все предельно ясно. Для чего же тогда был устроен весь этот «цирк» в Балашовском районном суде р.п. Романовка, с подачи ООО «Агронетика»? Чтобы рассказать всему миру, что собственники земельных долей не согласны иметь отношения с «Агронетикой» и что будут от нее уходить к другим фермерам? В этом плане замысел удался: люди еще раз увидели, что на самом деле есть «Агронетика», и как она свои интересы ставит выше интересов простых собственников земельных участков.

Права выбора у собственников никто не вправе отнять. Даже «Агронетика» с ее возможностями. И даже такой самый «гуманный суд в мире», как Балашовский районный суд р.п. Романовка и мастер своего дела. и великолепный знаток правила "дышла" судья Пономарев.

Впереди апелляция, и у нас нет никаких сомнений, что коллеги из областного суда обязательно поправят коллегу из Балашовского районного суда р.п. Романовка и отменят явно незаконное, и мы бы еще сказали- антиконституционное решение судьи Пономарева в интересах ООО «Агронетика».