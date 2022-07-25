Федоровский район: конфликт, с которым не смог справиться глава Наумов, теперь исчерпан и начинается уборочная кампания

На прошлой неделе в администрации Федоровского района при большом участии представителей ведущих саратовских СМИ состоялось событие, которое ожидали многие в районе: была предпринята попытка мирного разрешения конфликта между фермерами района и фирмой «Агровита». На встрече, которая проходила в актовом зале администрации Федоровского района, присутствовали собственники земли и сельхозтоваропроизводители, депутат Госдумы Александр Стрелюхин, глава района Алексей Наумов, руководитель управления регионального Роскомнадзора Роман Чуйченко, представитель прокуратуры.

Достигнуть мира и компромисса удалось, главным образом, при активном и деятельном посредничестве депутата Госдумы Стрелюхина.

В самом начале встречи в актовом зале он сказал: «Ситуация, которая есть, должна найти мирное разрешение».

А уже в конце встречи, которая протекала в какие-то моменты весьма бурно и эмоционально, учредитель «Агровиты» Авдеев сказал: «Все юридические тяжбы с фермерами прекращаются. У нас начинается уборочная кампания».

О подробностях конфликта много и подробно писали саратовские СМИ. Крупное агропромышленное предприятие не могло долгое время в полном объеме заниматься обработкой земельных участков на территории ОПХ «Чернышевское» и ОПХ «Ерусланское», которыми с 1 апреля этого года пользуется по договору аренды. В этот конфликт были вовлечены местные фермеры.

Попытки решить конфликт на местном уровне успехом не увенчались: официальные обращения к районной власти, к положительном результату не привели. Страсти, как говорится, накалялись, тем более, что созревал урожай и его необходимо было убирать.

Стоит отметить, что конфликт потушить можно было гораздо раньше, не доводя ситуацию до критической. Что и подтвердил на этой встрече Александр Стрелюхин заметив, что диалог должен был состояться значительно раньше- до посева озимых и яровых культур, чтобы территория спокойно обрабатывалась с внедрением современных технологий и новой техники. Стрелюхин отметил, что взаимных упреков хватит у обеих сторон, но земля должна обрабатываться, и урожай с нее должен быть приличный.

И очень хорошо, что сторонам конфликта удалось найти компромисс, причем так, что были удовлетворены обе строны, о чем и сказал депутат Госдумы Стрелюхин:

«Мы будем действовать только по закону, чтобы обе стороны были удовлетворены. К нему готовы и фермеры, и «Агровита». Дальше надо начинать с чистого листа. Возможно, заключать договоры на субаренду. Это же рабочие люди, за каждым из них стоят работники, семьи, которые нужно кормить. Плохой мир лучше хорошей войны. Я хочу, чтобы вы вышли из этого кабинета, пожав друг другу руки. Мы не ищем сейчас виноватого. По факту земля принадлежит одному, а засеяли ее другие, но ситуацию надо разрешить - и не кулуарно, а с главой, с минсельхозом».

Учредителя «Агровиты» Илья Авдеев внес ясность для всех присутствовавших, и рассказал, так сказать, «историю вопроса:

«Первые столкновения начались на весенне-полевых работах. Действуя в рамках закона, я просто стоял и смотрел, как сеяли землю, которую я арендовал. Есть решение суда. Мне не понятно, на каком основании при действующем арендаторе вышли фермеры проводить весенние полевые работы. Был договор арены, но он закончился. Все они знали, что это самозахват земли, и кто-то, видимо, им подсказал, что надо выходить на работу. Не думаю, что они по своему усмотрению вышли на чужую землю. Ладно, была бы ничья земля, но есть решение суда и акты, которые подписали люди. И они все равно вышли весной и посеяли в эту землю урожай. Мы готовы идти навстречу каждому фермеру. Готовы компенсировать затраты, которые они понесли. Я готов к диалогу, готов в процентном соотношении отдать урожай каждому фермеру».

При этом, Илья Авдеев особо отметил: «Это мое добровольное желание собраться со всеми людьми, потому что я такой же человек, я так же работаю на земле и предложить вам компенсировать то, что возможно».

Представитель компании «Ростагро» (собственником которой является банк «Траст») Алексей Луконин, добавил к сказанному Авдеевым, что у них так же возникало много претензий в адрес фермеров, поэтому с ними и стали растрогать договоры аренды. «Ростагро» не устраивало, какими темпами земли вводили в эксплуатацию. При этом, год за годом темп прироста обрабатываемых земель, заметил Луконин, не увеличивался. «Земля в аренде у нас. Есть собственник - «Агровита». От нее в адрес фермеров прозвучало предложение - компенсировать расходы на посев»- подчеркнул он.

На этой встрече с фермерами и руководством «Агровины» депутат Госдумы Стрелюхин показал себя весьма умелым и корректным переговорщиком. Можно смело утверждать, что если бы не его деятельное вмешательство , то угли конфликта еще долго бы тлели, а то и превратились бы в пожар

Стрелюхин на встрече корректно посоветовал фермерам чтобы они сформулировали свою позицию и передали бы свое предложения законному арендатору – фирме «Агровита». А уже в «истории вопроса» и в причинах того, каким образом и на каких основаниях сельчане приступили к обработке земель, мнению Госдепа, должны будут уже разбираться «другие органы».

Роман Чуйченко на встрече сообщил, заметил, что провел встречу с представителем Росимуществома, и после чего пришел к выводу, что есть правовой сюжет развития ситуации:

«Ситуация полностью на стороне «Агровиты». Суров закон, но закон. Фермеры - становой хребет района, государства, они должны сеять. Они не преступники, они пошли на предпринимательские риски, потому что знали, что на регистрацию земли были наложены обеспечительные меры. Они создают продукцию, добавочную стоимость. Ими должны быть компенсированы затраты, проведены определенные выплаты в налоги. Прибыль должен извлечь тот, кто владеет правами на землю. Вопрос, как мы это оформим».

Какие поступили предложения со стороны фермеров?

Один из них, обрабатывающий самую большую часть земли в 5 га, предложил убрать урожай и заплатить «Агровите» арендную плату. С таким же предложением выступили и несколько других земледельцев.

«Агровита», в свою очередь, предложила фермерам забрать 30% со всего урожая. «Все будет оформлено документально», - пояснил Илья Авдеев.

После того, как и фермеры, и представители «Агровиты» перешли уже к деталям переговоров, носивших экономическую составляющую, и после того, как было понятно, что стороны нашли общие точки соприкосновения, Александр Стрелюхин и Роман Чуйченко покинули актовый зал. Александр Стрелюхин попросил главу Федоровского района Алексея Наумова оказать фермерам содействие и поддержку фермерам в поисках уже окончательного компромисса ив выработке конкретного решения, которое бы устроило обе стороны.

Однако, после ухода из актового зала Стрелюхина и Чуйченко, все чуть было не пошло насмарку. Наумов явно не выполнил возложенные на него обязанности посредника. И казалось, что вот-вот в актовом зале все вернется на круги своя, и стороны не сумеют договориться. Наумов, оставшись один на один с фермерами и руководством «Агровиты», ни разу даже не упомянул о законных интересах правообладателя спорной земли ООО «Агровита». Но ситуацию спас представитель «Агровиты», сказав:

«Александр Михайлович попросил, чтобы здесь было принято решение, чтобы мы не разошлись без решения. Закройте нас, и оставьте, пожалуйста, здесь две стороны: фермеров и «Агровиту». Поверьте мне, решение будет принято, а ваше поведение, оно деструктивное! Давление оказывается на бизнес, я считаю это неправильным».

После этого справедливого предложения, Наумову ничего не оставалось, как покинул зал заседания. Во дворе администрации он отвечал на вопросы окруживших его журналистов.

На вопрос одного из журналистов, почему Наумов, как глава района, довел ситуацию до такой степени, прозвучало множество вариантов ответов: от "в мае я вообще был в отпуске" до того, какой при нем стал хороший район – некогда, якобы, отсталый.

Правда, при этом, Наумов ничего не сказал, например, о том, почему не так давно сильный ветер снес в селе Мунино только что установленную новую крышу. Сэкономили на ремонте, или просто банально украли деньги?

Через некоторое время, пока во дворе Наумов общался со СМИ, из актового зала, где проходили переговоры, вышел учредитель «Агровиты» - Илья Авдеев и обратился к Алексею Наумову:

«Землю под элеватором оформите нам, пожалуйста! Мы деньги заплатили, а регистрацию заблокировали, без реставрации элеватора двигаться я не могу, вот такая у меня ситуация. Вот представьте, деньги район получил – 3 500 000 рублей, а регистрацию остановили, я могу на все это показать документы. Это по поводу инвестиций я вам рассказываю!».

Что касается собственно самих переговоров, то Авдеев сообщил и журналистам, и Наумову:

«С фермерами мы обо всем договорились! Мир, дружба, перестройка! Они собирают 30 % урожая своими силами, если у нас есть мощности, мы помогаем им убирать, потом они урожай забирают, хотят через элеватор, хотят через свои склады. На этом мы все решили, переходим к оформлению документов. Исчерпывающе? Всю юридические тяжбы в отношении них прекращаются, все уголовные преследования прекращаются! Переходим к сбору урожая!».

Стоит особо здесь сказать, что в планах «Агровиты» построить в районе современный элеватор и разработать всю землю в 48 тысяч га до конца года.

Надеемся, что теперь из Федоровского района будут идти только хорошие новости, а конфликт будет окончательно забыт, и все займутся работой на благо района. Тем более, что сюда пришел такой серьезный инвестор, как «Агровита».