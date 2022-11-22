ООО «АТСЖ» - первая управляющая компания в Саратове с мобильным приложением

Управляющая компания "АТСЖ" разработала и внедрила в свою деятельность мобильное приложение для жителей Саратова.

Мобильное приложение УК «АТСЖ» – самый простой и удобный способ взаимодействовать с управляющей компанией, подавать заявки, оплачивать квитанции и контролировать расходы.

С внедрением данного сервиса, собственникам жилья домов, обслуживаемых компанией, не нужно оформлять письменные заявления или звонить в УК по интересующему вопросу; отпрашиваться с работы, чтобы попасть на личный прием в УК или вызвать сантехника; стоять в очереди, чтобы получить справку или оплатить жилищные услуги.

Теперь, абсолютно весь сервис управляющей компании в Мобильном приложении УК «АТСЖ».

"Уважаемые жители домов нашей управляющей компании! Хочу поздравить Вас с приобретением такого удобного сервиса, как мобильное приложение УК «АТСЖ». Очень рассчитываю, что данный сервис обеспечит Вам комфортное, удобное и эффективное взаимодействие с нашей УК на самом высоком и современном уровне", - говорит руководитель ООО "АТСЖ" Андрей Логинов.

Мобильное приложение УК "АТСЖ" сегодня доступно на устройствах iOS и Android. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.domopult.atsg.android&hl=ru&gl=US

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%83%D0%BA-%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B6/id1605773073

Компания подготовила для граждан специальную видеоинструкцию по использованию софта.

Материал подготовил Андрей Триадский