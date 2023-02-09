Крепостные "Кронверка" с Лисина 14 А

Крепостные «Кронверка» с Лисина 14 А

Жители дома Лисина 14 А оказались сегодня в положении крепостных: вынуждены подчиниться чужой воле «барина» в лице компании «Кронверк». Люди не могут проехать к своему дому, как это было раньше: подъезды к дому во двор перекрыты воротами. Людям оставили, с «барского плеча» только один проезд к дому- рядом с домом Лисина 12/10. В доме Лисина 14 А, в так называемых «министерских» квартирах проживает сегодня 10 семей многодетных. И вот представьте: в грязь, в снег, в мороз, или слякоть мамочки, не имея возможность проехать и пройти к дому, как это было раньше, тащат коляски с детьми, сумки с продуктами.

Предыстория такова. Микрорайон ЖК «Лето» в Кировском районе- один из первых такого типа в Саратове. Это десять домов. Построила их СК «Кронверк», она же потом начала и управлять домами. Продавали квартиры людям под эгидой единого пространства, и соответственно, цены на квартиры были высокими - они продавались с комплексом услуг. Детский сад, детские площадки, и так далее.

В центре этого ЖК как раз и стоит Лисина, 14 А. Проблемы с въездами у жителей этого дома начались год назад, когда на них обиделся «Кронверк». А обиделся он за то, что собственники квартир провели собрание и сменили УК. Закон позволяет. И последовала, как говорится, месть, за непослушание. Как именно были наказаны люди? Если раньше, до того дня, как жители проявили свое «непослушание», они имели возможность проехать к своему дому через шесть проездов. То теперь - только через один. Проезд для жителей Лисина 14 А закрыт теперь возле дома Еремина. 8, Еремина 6, Еремина 4, Кузнецова, 3. Все они там свободно раньше проезжали через ворота. Теперь же, «обидевшийся «Кронверк, по сути, говоря, людям закрыл не только свободный, удобный и привычный для них проезд, а обманул их. Ведь квартиры люди покупали в ЖК с удобствами, платя дополнительные немалые деньги. Теперь же- их лишили этих услуг: проезда к дому! Справедливо ли, и честно ли со стороны «Кронверка»?

Люди поставлены в положение бесправных : нарушены их конституционные права на свободное передвижение. По какому праву? Тем более, услуга за свободный проезд оплачена при покупке квартир в доме!

И вот теперь идет переписка с УК «Кронверк» в социальных сетях. На все справедливые вопросы и претензии жителей дома по поводу нарушения их прав, идут, мы бы сказали - издевательские, циничные ответы.

Вот пишет Наталья, житель дома: «Нам преграждают доступ на территорию. УК «Кронверк» ограничили доступ жильцам Лисина 14 А и калиткам на Кузнецова 3. При покупке квартиры Кронверк презентовал ЖК «Лето» как единый, по факту все иначе».

А вот ответ «Кронверка» на этот справедливый вопрос: «По воротам Кузнецова 3. Мы доступ не перекрывали. Вы их видели через свое приложение. Потом Ваш дом вышел из договора Кронверка, Вы заключили отдельный договор. Поэтому к ЖК в целом теперь не относитесь».

Вот еще что пишут люди : « А в связи, с чем доступ для нашего дома ограничен? Я думала, мы один ЖК. Разве не так?». Еще : « Как можно с Кузнецова заехать? А как калитку открывать? Раньше приложение было, сейчас такой возможности нет. Выезжать нам удобнее с Кузнецова, да и Магнит был ближе и удобнее». «Или, Магнит тоже жителям для нашего дома ограничен?». «Если нам доступ ограничен, так почему же жителям высоток доступ к другим воротам не ограничен?».

История из разряда тех, когда амбиции помутнили рассудок. Амбиции в данном случае у Кронверка, который тупо решил отомстить жителям Лисина 14А и создал им огромные проблемы со свободным и привычным перемещением. Но странно, как Кронверк не понимает, что таким образом он сильно подмочил свою репутацию. Ведь теперь жители других домов, которые построил Кронверк и которыми он взялся управлять, тысячу раз подумают, глядя на историю с Лисина 14 А : « А стоит ли нам связываться с Кронверком, и не получится ли как с жителями Лисина 14 А, которых Кронверк обманул и поставил, по сути в положение подневольных крепостных, лишенных права свободно проезжать и проходить к дому, где они на законных правах живут?».

Мы же со своей стороны обещаем, что людей не бросим в беде и направим редакционные запросы в Министерство ЖКХ и прокуратуру Саратовской области.