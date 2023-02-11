Развал локомотивного депо Балашов : работники при приглашают приехать Президента РФ

Мы, работники эксплуатационного локомотивного депо Балашов, работающие на стратегически важном для Государства направлении сегодняшнего времени, ошеломлены и шокированы решением руководства Компании ОАО РЖД реструктуризировать наше предприятие. Что для нас является фактически упразднением депо Балашов.

На наших глазах происходила реструктуризация некогда мощной базы ремонта в депо Балашов, теперь её нет совсем. Но потенциал всё ещё есть для организации ремонта, цеха ещё есть, хоть оборудование почти всё вывезено. Мы считаем, что руководитель Юго-Восточной дирекции тяги. Чистяков А.Г. (на данный момент уже не занимает данную должность, понижен до начальника эксплуатационного локомотивного депо Воронеж-Курский), который подписал Технико-экономическое обоснование ввел вышестоящее руководство в лице Белозерова Олега Валентиновича в заблуждение, предоставив заведомо ложную информацию. Основной, контингент локомотивных бригад сохраняется на участке обслуживания Балашов. Коллектив может доложить следующее: по состоянию на январь 2023 года общая численность работников локомотивных бригад депо Балашов составляет 527 человек. Из них на участке Балашов работает 290 человек и только 237 человек или 44%. При этом 18 человек г. Балашов числятся на должностях на участке Поворино, что оставляет 4% общего числа работников. В итоге получается, что участок Поворино по численности работников локомотивных бригад составляет только 40%! В виду малого населения - ,.16702 жителя по состоянию на 2022 год, Поворино не может обеспечить необходимую численность локомотивных бригад. Руководство депо Балашов направляет локомотивные бригады участка Балашов в командировку на участок Поворино для вывоза грузовых поездов, искусственно завышая контингент участка Поворино. Ежемесячно на участок Поворино откомандировывается 20 работников участка Балашов или 10 локомотивных бригад. При этом по команде Воронежской дирекции тяги необоснованно занижается наряд бригад в депо Балашов на участке Балашов в дневную и ночную смену по 4 бригады, на участке Поворино в день и в ночь по 12 бригад. Вышеизложенные цифры говорят только об одном, участок Поворино ни в каком случае не может быть основным участком депо. За 2022 год на работу помощниками машинистов было принято 50 человек, из них в Балашов 19 человек, в Поворино 31. При этом 15 человек были приняты в Поворино под .предлогом отсутствия должностей на участке Балашов, а проживают, прописаны и имеют место жительства в Балашове. И такая искусственная динамика роста контингента участка Поворино продолжающаяся в течении трех лет, это говорит о неосуществимости наращивания мощностей вновь создаваемого предприятия. В 2009 году была проведена реорганизация локомотивных комплексов путем разделения на ремонт и эксплуатацию, которая подразумевала улучшение управляемости и повышения качества как эксплуатационной работы так и ремонтной. Сегодня в качестве аргумента реорганизации приводится наличие в Поворино сервисного депо, которое якобы требует контроля и управления со стороны эксплуатации. Сервисное локомотивное депо на станции Поворино не имеет абсолютно никакого отношения к эксплуатации и к дирекции тяги. На сегодняшний день любое СЛД -предприятие не относящееся к дирекции тяги. Что говорит об отсутствии необходимости переводить руководящий состав депо на участок Поворино. Перевод секретаря, по документам, из участка Балашов на участок Поворино никак не улучшит уровень управляемости депо и эксплуатационной работы; При этом не сказано о наличии профессионально Лицея в г. Балашов, в котором проводится подготовка квалифицированных кадров, помощников машиниста на электровоз и тепловоз. Это является очень важным фактором, при населении в Балашов в 74 057 человек по состоянию на 2022 год, можно сказать, что именно участок Балашов может обеспечить необходимую численность работников локомотивных бригад. Не просто обеспечить, а привлечь квалифицированные, обученные кадры. В технико-экономическом обосновании указана длина приемоотправочных путей станции Балашов-пассажирский в 50 условных вагонов, что не соответствует действительности. Станция Балашов-пассажирский может принимать поезда нечетного направления условной длины 71, что соответствует длине обращения грузовых поездов на участке Пенза - Валуйки - Россошь. Поезда четного направления могут быть приняты условной длины 60. В технико-экономическом обосновании описано, что по станции Поворино есть возможность производить экипировку электровозов серии ВЛ80с/к без отцепки от состава.

Пункт экипировки по станции Поворино позволяет экипировать локомотивы без отцепки от состава поезда только в направлении Пенза. При этом направления: Лиски, Арчеда и Грязи не позволяют провести экипировку подвижного состава без отцепки от состава поезда. Грузовая работа: Плечо обслуживания локомотивных бригад участка Балашов Балашов -Пенза составляет 268 километров и позволяет вести поезд без смены локомотивных бригад по станции Ртищево. Плечо обслуживания локомотивных бригад участка Балашов Балашов -Лиски составляет 308 километров и позволяет вести поезд без смены локомотивных бригад по станции Поворино. Плечо обслуживания локомотивных бригад участка Балашов Балашов -Валуйки составляет 470 километров и позволяет вести поезд без смены локомотивных бригад по станциям Поворино и Лиски. Плечо обслуживания локомотивных бригад участка Балашов Балашов -Россошь составляет 426 километров и позволяет вести поезд без смены локомотивных бригад по станциям Поворино и Лиски. Пассажирская работа: Плечо обслуживания локомотивных бригад участка Балашов Балашов -Пенза составляет 268 километров и позволяет вести поезд без смены локомотивных бригад по станции Ртищево. Плечо обслуживания локомотивных бригад участка Балашов Балашов Россошь составляет 426 километров и позволяет вести поезд без смены локомотивных бригад по станциям Поворино й Лиски. Локомотивные бригады участка Поворино (электрическая тяга) в вождении пассажирских поездов участия не принимают. Данные факты говорят о том, что ТЭО за подписью Чистякова А.Г. был разработан не квалифицированным персоналом и не имеет под собой материальной и логичной основы. Если не принимать во внимание что это намеренное искажение реальной ситуации в целом. К вышесказанному должны добавить следующее: эксплуатационная работа 2022 года показала высокую загруженность самой станции Поворино.

При этом смена локомотивных бригад в некоторых случаях переносится на соседние станции (Пост 391 и 383 километры), хотя смену локомотивных бригад можно проводить по станции Балашов-пассажирский силами локомотивных бригад Балашовского участка. При том что Балашов пассажирский является пунктом смены транзитных поездов. Необходимо вспомнить и тот факт, что некомпетентным руководством Юго-Восточной железной дороги были приняты и реализованы решения об упразднении (уничтожении) обводных путей (под предлогом нецелесообразности их содержания) станции Поворино, Ртищево после чего снизилась как техническая скорость так и время доставки грузов. Необоснованная загруженность станции Поворино связана с еще одним решением руководства Юго-Восточной железной дороги об упразднении отделений вагонного хозяйства и сокращении персонала. Грузовые поезда формированием станций Придонская и Таловая останавливаются на станции Поворино для проведения обработки состава, при этом занимаю пути для следования транзитных поездов. Эту процедуру можно выполнять на станции Балашов-1, и производить смену локомотивных бригад силами персонала участка Балашов. Руководством Юго-Восточной железной дороги и дирекции тяги не принимаются во внимание заявления работников эксплуатационного локомотивного депо Балашов участка Балашов, которые направлены на улучшение производительности и сохранение коллектива участка Балашов. Не рассматривается вариант реконструкции ПТОл на станции Балашов-1 под локомотивы серии ВЛ80с/к для проведения им экипировки и ТО-2.

Не рассматривается предложение об установке дополнительного выходного светофора по станции Балашов-пассажирский, что даст возможность принимать четные грузовые поезда со сменой локомотивных бригад условной длиной 100. В виду вышеизложенного необходимо добавить следующее: участок обращения электровозов Поворино - Пенза, протяженность 340 км., электрофицирован. На данном участке обращаются грузовые поезда и воинские эшелоны на тепловозной тяге. После ввода полигонной работы электровозов переменного тока серии ВЛ80с/к, наблюдается острая нехватка электрической тяги, в следствии чего происходят сопутствующие нарушения связанные с режимом труда и отдыха, чему есть реальные доказательства. Локомотивы что используются в работе, зачастую не соответствуют многим требованиям, чему так же есть реальные доказательства. Что также говорит о некомпетентности руководящего состава Воронежской дирекции тяги. Коллектив эксплуатационного локомотивного депо Балашов. Мы воспитаны в духе патриотизма и преданности компании и воспитываем в этом же ключе своих детей и младшее поколение. Для нас патриотизм это любовь к Родине, к нашему, пусть небольшому, но родному городу, где наши дома, наши семьи, наше предприятие, где работали деды, отцы, работаем мы и наши дети. И вдруг, именно сейчас, когда наши чувства столь востребованы, 7 декабря 2022 года Приказом 77 ОАО РЖД упраздняется наше депо и на базе его создается депо Поворино. Тем самым нас лишают будущего, нам предлагается если не сегодня, то завтра предать родной город, разрушить семьи, бросить дома и работать в Поворино. Почему именно сейчас, почему вообще принято такое решение ни кто не объясняет, а делаются лишь заявления что ни чего для нас не измениться, в которое сложно поверить. Ведь не может же столь серьезная компания, в столь не простое время, проводить реструктуризацию только для смены вывески и увольнения секретарши, для перевода ее должности в Поворино. При внимательном изучении приложенных к приказу документов, имеющихся в нашем доступе, ни каких других аргументов не изложено, отсутствует какая либо экономическая выгода, либо технологически обоснованные решения, а те которые приводятся, мягко сказать сомнительны, а некоторые не соответствуют действительности. 11 января 2023 года на планерном совещании в эксплуатационном локомотивном депо Балашов присутствовали Председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Юго-Восточной железной дороге А.Н.Гарин и заместитель начальника Юго-Восточной дирекции тяги по кадрам и социальным вопросам А. И. Краснов, не смогли привести ни одного обоснования необходимости проведения реструктуризации. И что более важно, они не дали никаких гарантий, что после проведения реструктуризации работники депо Балашов участка Балашов останутся на своих рабочих местах. Были только слова и разведение руками... «Никто не может сказать , что будет завтра...» - высказывание одного из руководителей... Но чётко даёт нам понимание, что после реструктуризации депо Балашов, Воронежская дирекция тяги получает огромное поле для манипуляций и возможности давления на наш коллектив в целом. Которое имеется сейчас по отношению к руководству депо Балашов. Так, в сегодняшнем статусе эксплуатационное локомотивное депо Балашов успешно выполняет производственные задания, находится на высоком месте в рейтинге всех депо необъятной России, что говорит об эффективном расположении управленческого персонала.

В виду вышеизложенного напрашивается вывод, что руководство Юго-Восточной железной дороги некомпетентно в вопросе реструктуризации эксплуатационного локомотивного депо Балашов и в использовании тяговых ресурсов железной дороги, либо это делается намеренно, для затруднения перевозки грузов и соблюдения Коллективного договора по отношению нам, а так же для нарушения поставок вооружения и личного состава на линию соприкосновения в зоне СВО.

Приглашаем Вас в депо Балашов, готовы показать в реальности во что превратилось некогда мощное грузо - пассажирское депо Балашов. В Великую Отечественную войну депо Балашов было паровозным и являлось тылом фронта, в котором трудился как пример Герой Советского Союза Сорокин Борис Григорьевич.