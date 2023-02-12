Правосудие по - Марксовски

Правосудие по- Марксовски: как судья Арсланова вынесла решение в пользу Пригородова- бывшего прокурорского работника, директора юридической конторы и ныне осужденного ( условно) за кражу без участия ответчика, который не смог приехать в суд, потому что лежал в больнице.

Да, так и было. И видимо, слова "объективно" и "всесторонне", не слишком хорошо знакомы судье Арслановой Г.Д. из Марксовского городского суда. Да, увы, чем меньше город, тем больше и тем чаще несправедливости в суде. Наверное, от того, что в малых городах больше населения доверчивого, неграмотного, зашуганного, не знающего своих прав. Плюс, конечно, сплошное кумовство, где все друг друга знают, и каждый очень часто кому-то что-то, должен за ту, или иную услугу.

Вот, например, дело, казалось бы, совсем простенькое. В Марксовском городском суде судья Арсланова Г.Д. рассматривала гражданское дело по иску Пригородова Ильи Олеговича к Решетняку Василию Михайловичу.

Дело-то простое, но не совсем. Истец оказался больно не простой: и со связями, и с богатым (во всех смыслах) прокурорским прошлым. Не так давно, бывшего помощника прокурора Марксовского района (уволен из прокуратуры в 2014 году) Пригородова отвезли прямо из суда в места не столь отдаленные. Тогда, судья Марксовского районного суда Алимбеков Т.Ф. детально и беспристрастно смог разобраться в уголовном деле, расследование которого волокитилось следователями из Маркса не один год, и все это время Пригородов стремился уйти от справедливого наказания. Пригородов , тем не менее, не смотря на свое прокурорское прошлое, был приговорен по статье 158 ч.3 «Кража» к одному году и 600 тысяч возмещение ущерба. Но спустя некоторое время, Пригородову удалось через апелляцию «соскочить» на условную меру наказания. И вот что еще: несмотря на эти обстоятельства он официально сегодня (!!!) является (можно посмотреть в открытых данных) директором и учредителем юридической фирмы, работающей в области права. Это- ООО «Юрист Консалтинг», которая расположена в центре Саратова на улице Б. Казачья.

И вот каковы были в суде исходные позиции, о котором речь в данной заметке: судья Арсланова Г.Д. , Пригородов И.А., бывший прокурорский работник, ныне имеющий судимость и ныне же являющийся директором юридической фирмы. Это - с одной стороны. И ответчик - фермер, трудяга, человек, так скажем, от сохи - Решетняк В.М. Скажем прямо, силы были не равны. Надо ли рассказывать, в чью пользу состоялся суд?

Решение судьи Арслановой полагаем и было предопределено тем обстоятельством, что господин Пригородов «свой» - из мира и тусовки судейско-прокурорской в Марксе. Судья Арсланова настолько была уверена в позиции истца Пригородова, что даже рассмотрела дело в отсутствии ответчика. Ну, не посчитала нужным услышать его версию и аргументы. Ответчик Решетняк В.М.- лежал в госпитале для ветеранов в Саратове.

Как вам такой подход в рассмотрении дела судьей Арслановой Г.Д.? Иск ныне осужденного бывшего прокурорского работника был Арслановой удовлетворен легко, быстро и непринужденно. Теперь фермер Решетняк В.М. обязан выплатить в пользу Пригородова И.О. истцу- 100 тысяч рублей.

За что и почему? Коротко сказать, по решению судьи Арслановой получается, что Решетняк купил сам у себя автомобиль. Причем, заплатил за него дважды. Первый раз- когда купил у сына, второй раз- вот теперь, по решению Арслановой. Когда сын Решетняка уехал на ПМЖ в Германию несколько лет назад, он продал отцу машину. Старенькую «Ниссан» за 100 тысяч. Обстоятельства тогда сложились так, что Решетняк не смог сразу оформить на свое имя машину. Попросил все того же Пригородова, работавшего в юридической фирме в Марксе. И Пригородов оформил машину на себя. Решетняк пользовался машиной, платил страховку- все как положено. Прошло время, и теперь Пригородов отсудил у Решетняка 100 тысяч рублей за эту же машину.

Ту стоит сказать, что Решетняк и Пригородов давно лично знакомы. Однажды Решетняк пришел в прокуратуру Марксовского района и попросил Пригородова помочь ему решить один вопрос. Тогда Пригородов работал в прокуратуре и за решение вопроса, как рассказывает сам Решетняк, он отдал Пригородову 200 тысяч рублей. Было это много лет назад. Деньги Пригородов взял, вопрос не решил. Свидетельские показания Решетняка В.М. по данному эпизоду зафиксированы в протоколе допроса свидетеля в одном из решении судов.

Другой эпизод связан с тем, что Пригородов умудрился отсудить у Решетняка 140 тысяч рублей лишь на том основании, что Пригородов заявил в суде что, его супруга, якобы, давала Решетняку 100 тысяч в долг, хотя этого не было, и тому было немало свидетелей. Пришлось Решетняку выплатить по решению суда 140 тысяч- с процентами. Истец-то был серьезный, сам Пригородов! Есть еще и история с трактором, когда Пригородов оформил обманным путем на себя трактор, принадлежавший Решетняку. Наша газета писала об этой истории много раз- уголовное дело, где Пригородов и еще ряд проходимцев проходят по нему, еще не завершено, и длится оно уже несколько лет. Дело века! Правда, следователь обещает, что вот-вот оно будет передано в суд, после того, как он "поймает" еще двух свидетелей в селе Генеральское.

И вот теперь Решетняк снова попал в лапы марксовского правосудия, в ловушку Пригородова в качестве истца, который фермера не раз обманывал!

Конечно же, фермер Василий Михайлович Решетняк будет обращаться с жалобой в Саратовский областной суд на решение судьи Арслановой Г.Д.

Полагаем, что и коллегам из квалификационной коллегии не мешало бы внимательно и строго посмотреть на работу этой судьи. Сколько подобных «справедливых» решений она вынесла еще?