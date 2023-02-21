РАЗРУШЕНЫ ДОМА, РАЗРУШЕНА ВЕРА

История, каких тысячи. Аварийный дом, протекающая крыша, условия жизни весьма далекие от нормальных, соответствующих санитарным нормам. Жители домов пишут, жители жалуются во все инстанции- начиная от Володина и Генеральной прокуратуры, и заканчивая районными администрациями. Ответы приходят, иногда, даже ответы обнадеживающие. Но… жизнь в аварийном доме продолжается. Законные и справедливые, вымученные ожидания на улучшение жилищных условий, растягивается на годы: дети становятся взрослыми, вырастая в аварийных, не пригодных для жизни домах. «Мы никому не нужны. Нас бросили. Мы уже никому не верим» - так говорят жители аварийного дома по улице Миллеровская, дом 42 в Заводском районе Саратова. Такие же слова могли бы повторить тысячи жителей аварийных домов в Саратове.

А между тем, есть целевая программа «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019 г- 2025 годах». И есть еще обещания высоких начальников. Проблема аварийных домов- в каждой предвыборной программе партии власти. И все кандидаты в депутаты обещают людям решить эту проблему. Есть даже красивый лозунг предвыборный, под которым партия власти ходит на выборы различных уровней: «Верите только делам!». Люди верят, люди голосуют. А дела? Люди их не видят. Они видят только небо через дырку крыши своего аварийного дома.

Вот папка с документами. Здесь - переписка с инстанциями, ответы чиновников одному из жителей дома № 42 по улице Миллеровская в Саратове.

Вот ответ из администрации города Саратова за подписью заместителя главы администрации МО «Город Саратов» по градостроительству и архитектуре А.В. Корнеева ( 25.02.2020), где он сообщает о том, что жителям по улице Миллеровская, дом № 42 итак давно известно: «многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу распоряжением администрации МО «Город Саратов» от 19.10.2018. № 382-р», что дом включен в «реестр объектов», что «отселение осуществляется в соответствии с программой», что «определены мероприятия по отселению физических лиц из данного дома». Обратили внимание на фразу: «физические лица»? Может, скоро на выборах будут обращаться, не «дорогие избиратели», а «дорогие физические лица»? Ну, и как последний гвоздь в гроб, в ответе сообщается жильцам дома: «В настоящее время, решения судов, обязывающих администрацию МО «Город Саратов» предоставить жилые помещения гражданам, проживающим в многоквартирном доме, по адресу ул. Миллеровская, д. 42 на исполнение в комитете не имеется». Что стоит подобный ответ? Ничего, бумажка. Да и самого Корнеева ветром сдуло давно из администрации Саратова: экс-замглавы администрации Саратова Антон Корнеев обвинялся в махинациях с земельными участками: в Волжском районном суде Саратове буквально вчера было завершено рассмотрение уголовного дела в отношении него. Дело (пока) прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. До жителей ли аварийного дома на Миллеровской № 42 было Корнееву, когда он был сильно занят важнейшими для него делами?

Ну и, подобных циничных, пустых, бестолковых ответов жителям Миллеровской № 42 от чиновников целая гора: от первого заместителя министра ЖКХ О.А. Марчука, от заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству В.И. Васильева, от первого заместителя главы администрации Заводского района В.Н. Логинова, от заместителя начальника ГЖИ Д.Н. Ким…

И все пишут: «В соответствии с Программой», «Жилищным Кодексом установлено», «Исполнение Закона осуществляется…», «Дополнительно сообщаем…». И - ни одного конкретного и внятного ответа по существу. Работа у чиновника такая ответственная и трудная - сочинять отписки и морочить голову людям обещаниями. Поэтому , люди правильно делают, что не верят.

Но есть одна существенная, такая вот, заковыка: решение суда. И оно не исполняется уже два с лишним года. А за неисполнение решения суда и привлечь можно чиновников по уголовной статье. Почему не привлекают? Администрации МО «Саратова» был направлен исполнительный лист 2-11 38/2020 от 13 июля 2020 года. Волжским районным судом было рассмотрено гражданское дело по иску жильцов дома по улице Миллеровская, дом 42. Решение суда короткое и понятное: обязать администрацию г. Саратова предоставить вне очереди благоустроенное жилье жильцам дома по улице Миллеровская, дом 42. Прошло почти три года. Решение суда не исполняется. Люди продолжат жить, (если, это можно назвать жизнью) в аварийном доме. Ждать до следующих выборов, когда по городу будут висеть плакаты «Верьте только делам?». Но так и жизнь пройдет… А жить людям когда?

Редакция нашей газеты просит прокурора Саратовской области Филипенко С.В. обратить внимание на данную ситуацию и принять меры прокурорского реагирования с тем, чтобы администрация Саратова исполнила решение Волжского районного суда.

P.S. И вот, еще, что еще очень нам непонятно. Почему жители аварийных домов должны обращаться в суд? С какой стати? Почему к таким действиям понуждает людей администрация Саратова? А для кого, в таком случае, написана и утверждена программа «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2019 г- 2025 годах»?