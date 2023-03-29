Т Плюс окружен теплом прокурорской заботы

23 марта на пересечении улиц Радищева и Чернышевского состоялся непродолжительный митинг с требованиями произвести перерасчет за тепловую энергию. Митинг был организован саратовскими коммунистами.

Выступившие на митинге депутаты Государственной Думы Ольга Алимова и Саратовской областной Думы Александр Анидалов основную часть своих выступлений посвятили недавнему повышению тарифов на тепловую энергию, которое подарило саратовцам местная законодательная власть. Повышение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 декабря 2022 года по всей стране и не должно было превысить 9%. В нашей области наиболее значимые тарифы за коммунальные услуги – теплоснабжение и электроэнергию возросли на максимально допустимую величину. Анидалов, в своем выступлении сравнил нашу область с соседней Воронежской и Санкт-Петербургом. После повышения тарифов воронежцы платят за тепло на 10% меньше, а жители Санкт-Петербурга, региона с традиционно более высокими доходами, на 14,5%. Выступившие на митинге депутаты заявляли, что местная власть пошла на уступки олигархам, владеющим энергогенерирующими компаниями в ущерб населению. Звучали рассуждения о рыночных ценах, экономическом обосновании и социальной политике. Так или иначе, но в выступлениях ораторов звучали мотивы справедливости, поэтому вряд ли они всерьез затронут местную областную власть. Однако, в декабрьском повышении есть весьма серьезная юридическая проблема, на которую власть и правоохранительные органы обязаны отреагировать.

Саратовцы получают счета за тепловую энергию двумя способами. Отдельным счетом от ПАО «Т Плюс» (прямые платежи) или плата за тепло включается в общий счет за коммунальные и жилищные услуги, выставляемый управляющей организацией. Мы привыкли читать в счетах название месяца, за который мы платим. Однако, жители многоквартирных домов знают, что сведения по счетчикам они должны подавать до 23 числа каждого месяца. В соответствии с этими показаниями, собственникам начисляются платежи. То есть, оплачивая счет, например, за декабрь, собственник квартиры, по сути, платит за холодную и горячую воду не за декабрь, а за расчетный период с 23 ноября по 23 декабря. Точно так же происходит и с тепловой энергией. Специализированные фирмы, снимающие показания с тепловых счетчиков, предоставляют потребителям и ПАО «Т Плюс» распечатки за расчетный период с ежедневным потреблением тепловой энергии. Таким образом, «Т Плюс» выставил счета за тепловую энергию не за декабрь 2022 года, а за платежный период с 23 ноября по 23 декабря 2022 года. То есть, в счетах должна быть учтена, стоимость тепловой энергии с 23 по 30 ноября по старой цене.

Однако счета по всему Саратову выставлялись по новой цене. ПАО «Т Плюс» не ввел в действие новый тариф на целую неделю раньше.

Интересна реакция прокуратуры. Из прокуратуры Саратовской области никаких сообщений по этому поводу не поступало. Но это не значит, что прокуратура совсем не заботится о жителях Саратова. Безусловно, заботится, но… своеобразно. В январе, получив счета за тепловую энергию, многие жители возмутились и написали обращения в прокуратуру. Рассмотрим одно такое обращение на примере ЖСК «Восток-5», расположенного по ул. Рахова. Как рассказал нашему корреспонденту управляющий кооперативом Сергей Любимов, в феврале он получил запрос из прокуратуры по заявлению одной из собственниц. Помощник прокурора Фрунзенского района Анжелика Косян в рамках проверки потребовала предоставить копии договоров с ПАО «Т Плюс», акты о вхождении в отопительный сезон и расчеты по теплу за декабрь. Ознакомившись с расчетами и после долгих объяснений, вникнув, что они сделаны на основании счета, выставленного ПАО «Т Плюс», Косян согласилась, что начисления в кооперативе производятся правильно. Однако, Любимов, видимо, переоценив объективность прокурорского работника, сам указал на несоответствие тарифа и платежного периода и посетовал, что такая проблема касается значительной части жителей города.

Решение было неожиданным. Спустя несколько дней Любимов получил представление прокуратуры, в котором содержались требования о перерасчете и наказании виновных. Следует отметить, что ЖСК – некоммерческая организация, которая работает без прибыли. То есть, возвратив разницу в потреблении тепловой энергии, неправильно начисленную «Т Плюс», кооператив становится перед вопросом как покрыть возникший дефицит? Ведь счет от «Т Плюс» не уменьшился. Единственный способ – это поставить на ближайшем собрании вопрос о дополнительном сборе средств на покрытие этого дефицита. То есть, по требованию прокуратуры людям надо сначала вернуть деньги, а потом предложат их опять собрать. Но, на одно исполненное представление будет больше. Анжелика Косян сможет отчитаться о проделанной работе. Она же, кстати, является и автором письма незамедлительно погасить задолженность ЖСК «Восток-5» по налогам и сборам. Задолженность, действительно есть, но она меньше стоимости почтового отправления с этим требованием – 89 копеек.

Если же принять во внимание стоимость завышения тепловой энергии за последнюю неделю ноября 2022 года, то деятельность прокуратуры представляется однобокой. Нарушение в ценообразовании очевидно, касается интересов сотен тысяч людей и речь идет о десятках миллионов рублей. Это надзорный орган не замечает. Или не хочет замечать.