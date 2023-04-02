Я ВЫХОЖУ ИЗ ИГРЫ

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 Полагаю,  что именно сегодня, когда слишком много у нашего общества проблем, не время  устраивать политические игры, а тем более, в них участвовать. Скажу коротко: надоело.    

Если кто помнит, в 2007 – 2008 году я  повоевал на стороне КПРФ и даже одержал убедительную победу на  выборах в Саратовскую городскую думу.  Но путем различных  фальсификаций и подтасовок, в том числе и в Заводском районном суде,   победителем назначили тогда другого, несмотря на то, что   председателя одного из УИК осудили на 2 года, а  я,  повоевав  полгода ничего так и не добился. История повторяется, но именно теперь у меня  нет ни малейшего желания  участвовать  в политических играх и разборках.  Не интересно. Надоело. Да и смысла не вижу.  Хочется просто жить и работать.  О чем конкретно речь? Досконально выяснив позицию и понимание того, что хотел в своей речи донести вице-губернатор Пивоваров до аудитории,  а так же обсудив данный вопрос со своими  некоторыми  коллегами, я принимаю решение отказаться от уголовного преследования вице-губернатора Пивоварова. Как говорится, проехали и жизнь продолжается,  и я полагаю, что  все участники этой истории сделали для себя правильные выводы. Тем более, что  данное дело из категории дел частного обвинения и  тут достаточно моего  личного решения.  Уверен, что сегодня  будет продуктивнее всего направить  усилие на решение тех вызовов и угроз,  которые стоят перед нашей Родиной, а не на  политическую возню, в которой  у меня  нет ни малейшего  желания участвовать. В связи с этим,  прошу правоохранительные  органы считать данную публикацию   моим  заявлением о прекращении дела. С уважением ко всем,  Сергей Михайлов.