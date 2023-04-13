Снести до основания, а что потом?

Сносить новые объекты недвижимости, в строительство которых были вложены миллионы, становится в Саратовской области новым трендом. В Саратове- трехэтажный дом на Октябрьской, 7 напротив фонтана. Красивейшее здание, украшение города. В Энгельсе- здание ТЦ «Покровский». Современное, просторное здание торгового центра, отстроенное по самым современным технологиям.

В обоих случаях снести здания – это решение Арбитражного суда. Но всем известно, кто конкретно стоит за этими судебными решениями, известно так же, что истцами выступали органы власти. И сразу же возникает вопрос: «Ну, если эти здания построены так уж и незаконно, если эти здания признаны судом самовольными постройками, то к кому претензии в первую очередь? Разве не к власти?». И разве судебная тяжба это решение проблемы? И если что-то было не так со строительством объектов на этапе их возведения, разве нельзя было поправить ситуацию со стороны той же власти? И разве разумно теперь сносить до основания то, что построено и может, и должно приносить пользу людям, пользу городу Саратову и городу Энгельс?

Что касается конкретно ТЦ «Покровский», то история с судебными решениями выглядит так.

11.02.2021 администрация Энгельсского муниципального района обратилась в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к индивидуальным предпринимателям Муталлапову Н.С. и Джуликяну А.А. о сносе, либо приведении в соответствие с требованиями действующего законодательства самовольно реконструированного нежилого здания по адресу: г. Энгельс, ул. Нестерова, д. 5. (Дело № А57-27619/2021 до объединения). Разве судебный иск это единственный способ договориться, решить проблему? Конечно, нет и это - крайняя мера. Но администрация ЭМР выбрала как раз, крайнюю меру- путь на физическое уничтожение ТЦ «Покровский». Хотя, если мы откроем интернет, то увидим и фото, и видео кадры, как представители администрации Энгельса присутствовали на открытии ТЦ «Покровский», сколько приятных слов говорили его создателям, говорили, что город получил подарок. ТЦ «Покровский» начал работать, в ТЦ потянулись арендаторы. Работа закипела. И что потом? Власть - «отблагодарила» создателей этого ТЦ исками в суды.

21 мая 2021 года администрация ЭМР уточнила исковые требования, в которых просила обязать индивидуальных предпринимателей Муталлапова и Джуликяна привести в соответствие с требованиями действующего законодательства самовольно реконструированное нежилое здание, устранить нарушения требований противопожарной безопасности.

Далее, решением Арбитражного суда Саратовской области от 05.08.2021 оставленным без изменения постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2021 г., было отказано в удовлетворении иска администрации ЭМР к индивидуальным предпринимателям Муталлапову Н.С. и Джуликяну А.А. об обязании осуществить приведение в соответствие с установленными требованиями самовольно реконструированного объекта - нежилого здания торгового центра площадью в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу, путем устранения нарушений правил пожарной безопасности, отраженных в предписаниях Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Саратовской области.

Однако потом, Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 15.02.2022 года решение Арбитражного суда Саратовской области от 05.08.2021 г. и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2021 г. по делу № А57-2619/2021 были отменены и дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области. Затем, определением Арбитражного суда Саратовской области от 16.05.2022 г. суд обязал истца (администрацию ЭМР) представить доказательства невозможности приведения спорного объекта в соответствие с требованиями действующего законодательства. А Определением Арбитражного суда Саратовской области от 27.09.2022 г. по делу № А57-27619/2021 была назначена судебная экспертиза и 30.11.2022 г. в арбитражный суд поступило заключение эксперта № 46 ИП Лихватова М.В.

А затем, некий хитрый ход со стороны администрации ЭМР: 12.12.2022 г. от истца поступило заявление об отказе от иска в части возложения на ответчиков обязанности по приведению в соответствие с установленными требованиями самовольной постройки – нежилого здания торгового центра.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 26.12.2022 г. по делу № А57-27619/2021 суд принял отказ администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области от заявленных исковых требований к индивидуальному предпринимателю Муталлапову и Джуликян об обязании привести в соответствие с установленными требованиями законодательства самовольной постройки в течении трех лет с момента вступления решения в законную силу. И производство по делу №А57-27619/2021 в указанной части суд прекратил.

И затем… суд обязал индивидуального предпринимателя Муталлапова Н.С. и Джуликян А. А. осуществить снос(!!!) ТЦ «Покровский»!

Это, если коротко, хронология судебных решений. А теперь посмотрим, что говорит и здравый смысл, и Закон.

Администрация Энгельсского муниципального района после проведенной судебной экспертизы, согласно выводам которой возможно привести спорный объект в соответствие установленным требованиям закона, заявила немотивированный и ничем необоснованный отказ от иска в части обязания привести в соответствие с установленными требованиями законодательства самовольной постройки - нежилого здания торгового центра.

По сути, представителями администрации заявление требования о сносе обосновано лишь процессуальным правом на предъявление такого иска (которого учитывая фактические обстоятельства дела, у администрации нет!).

Администрацией ЭМР ни при рассмотрении дела в суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции, не был обоснован какой либо материально-правовой интерес в сносе самовольной постройки, который она преследует. Кому помешало здание? Не был дан ответ на вопрос, каким образом снос объекта может привести к восстановлению нарушенного права и какой интерес публично-правового образования будет защищен в результате сноса здания.

Не было предоставлено никаких доказательств в подтверждение заявленной позиции. А самими судами этот вопрос так же не исследовался.

Очевидно, что снос недвижимого имущества является крайней мерой, когда устранение последствий нарушения невозможно иным способом. Разве само по себе здание ТЦ «Покровский» нарушает права и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц? Разве само существование ТЦ «Покровский» создает угрозу жизни и здоровью граждан и разве эти нарушения являются неустранимыми? Зачем же сносить то, что построено и что может приносить пользу людям, что может создавать рабочие места? Разве это государственный подход?

Для определения последствий возведения самовольной постройки юридически значимым обстоятельством является установление факта неустранимости допущенных при ее возведении нарушений либо возможности приведения постройки в соответствие с установленными требованиями. При рассмотрении дела суд должен был установить обстоятельства, которые могли бы препятствовать сохранению самовольной постройки, прежде чем принимать решение о её сносе, как крайней меры. Между тем, каких-либо выводов о том, что способов сохранить постройку нет, суд не делает.

Результаты судебной экспертизы приняты судом в качестве допустимого доказательства по делу и не опровергнуты участниками дела.

Суд первой инстанции неполно выяснил юридически значимые обстоятельства, в том числе, касающиеся установления факта неустранимости допущенных при возведении постройки нарушений либо возможности приведения постройки в соответствие с установленными требованиями. Согласно проведенной судебной экспертизе, устранение последствий нарушений является возможным с сохранением постройки.

Так, по пятому вопросу экспертом сделан вывод о том, что приведение нежилого здания с кадастровым номером 64:50:010720:557, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Нестерова, д. 5, частично несоответствующего проектной документации, градостроительным, строительным нормам и правилам, а также правилам пожарной безопасности, в соответствие установленным требованиям, возможно.

Судом также на основании заключения эксперта установлено, что нежилое здание с кадастровым номером 64:50:010720:557 расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 64:50:010720:25 и 64:50:010720:554. При этом, земельный участок с кадастровым номером 64:50:010720:554 ответчикам не принадлежит. Однако, данное обстоятельства так же является устранимым. Таким образом, суд первой инстанции проигнорировал выводы судебной экспертизы о возможности приведения объекта в соответствие с установленными требованиями.

Виден явно выборочный подход при оценке доказательств и мотивы не раскрыты. Легче легкого – снести. А ведь ТЦ «Покровский»- это и рабочие места, и налогооблагаемая база для города. Но власть города и района решила пойти путем разрушения, путем исков в суды.

Полагаем, что в этой истории не поставлена точка, и она будет справедливо разрешена: по Закону и по здравому смыслу. Время договариваться, время понимать друг друга, а не разрушать. Как говорится, плывем все в одной лодке.