Адвокат из Балаково и неправосудном приговоре. И не только...

Публикации издания «Саратовский репортёр» могут обратить на себя внимание читателей, которые интересуются тематикой, связанной с расследованием уголовных дел, подведомственных следователям Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области. Им сам Бог велел всё- таки следовать положениям Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" и требованиям Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации, как бы этого не хотелось делать, даже дав Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, назначаемого на должность в Следственном комитете, произнеся: «Посвящая себя служению России и Закону, торжественно клянусь: непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования; активно защищать интересы личности, общества и государства; чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей». Согласитесь, слова, словно высечены на гранитной плите.

И вот один из наших авторов, чьи рассказы о системных нарушениях законодательства Российской Федерации в Саратовской области в органах государственной власти уже публиковались - Капустин Владимир Ростиславович, узнав о работе Комиссии в Следственном управлении Следственного комитета России по Саратовской области, обратился к руководителю Комиссии -старшему инспектору отдела служебных проверок Управления кадров Сергею Шевлякову, рассказав об эпизоде встречи с ныне исполняющим обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майоре юстиции Мезрине Олеге Александровиче.

Автор обращения направил «Саратовскому репортёру» копию заявления, адресованному руководителю Комиссии- Сергею Шевлякову, оценив содержание обращения, решили его опубликовать. Полагая, что оно стоит внимания благоразумных читателей.

В производстве Балаковского районного суда Саратовской области находилось уголовное дело №1-1-275/2022 в отношении Ляпустина Александра Сергеевича, в отношении которого был постановлен обвинительный приговор, и Ляпустин Александр Сергеевич был признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Ляпустиной Ирины Викторовны.

Еще до того времени, когда я стал анализировать содержание приговора суда, вынесенного именем Российской Федерации, судьёй Балаковского районного суда Саратовской области-Долматовой Татьяной Владимировной, пришёл к выводу, что судьёй Долматовой был вынесен заведомо неправосудный приговор и что судьёй Долматовой было совершено преступление, подпадающее под действие статьи 305 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чём потом указывал многократно в моих обращениях в органы власти.

Указывал, что сделано это было судьёй Долматовой Т.В. для того, чтобы скрыть многочисленные нарушения прав потерпевшего Бунчеевой Ольги Александровны- матери погибшей молодой женщины, которые были совершены следственной группой Следственного отдела по городу Балаково Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области в составе старшего следователя Ивановой А.В. и старшего следователя Фёдорова В.В. на стадии предварительного следствия. А им потворствовал в этом подлом мероприятии- нарушении порядка уголовного судопроизводства и нарушении прав потерпевшего Бунчеевой Ольги Александровны И.о. начальника Следственного отдела по городу Балаково Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области в то время- полковник юстиции Менжега Роман Михайлович. (Вот уж кто приложил старания в этом деле, вот уже кого бес попутал…)

Так вот, пришёл я к выводу, что приняв уголовное дело к производству суда, судье Долматовой Т.В. выпадало соучаствовать в сокрытии ряда преступления и правонарушений.

Могла ли судья Долматова Т.В. отказаться принять к производству суда уголовное дело и не соучаствовать в сокрытии преступлений и правонарушений, а впоследствии не вынести заведомо неправосудный приговор суда, «не закрыв глаза» на многочисленные нарушения порядка уголовного судопроизводства, и на многочисленные нарушения прав потерпевшего Бунчеевой Ольги Александровны допущенные следственной группой? Могла, и это было дело совести и чести, профессионального отношения к исполнению служебных обязанностей судьи государственного судебного органа власти Долматовой.

Более 23 (двадцати трёх) раз я указывал в моих обращениях на преступление, совершённое судьёй Долматовой- вынесение заведомо неправосудного приговора, и на многочисленные нарушения прав потерпевшего Бунчеевой Ольги Александровны допущенные следственной группой.

Сказать, что написано было мудрёно, непонятно, иносказательно, едва ли не эзоповым языком, что невозможно было понять, о чём это написал Капустин Владимир Ростиславович, указывая на действия судьи Долматовой, по -моему, нельзя. А оказалось, можно было не понять, все двадцать три раза, ни одному органу власти, ни одному должностному лицу.

Хоть убей, невозможно понять, сколько бы не указывал Капустин Владимир Ростиславович раз за разом, а всё одно- не понять. А ведь ещё до постановления приговора суда, указывал я на подлые действия, совершённые следственной группой Следственного отдела по городу Балаково Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области в составе старшего следователя Ивановой А.В. и старшего следователя Фёдорова В.В. заместителю начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майору юстиции Мезрину Олегу Александровичу.

Ныне исполняющему обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майору юстиции Мезрину Олегу Александровичу. В процессе моего рассказа Мезрину Олегу Александровичу, что стало известно мне из уголовного дела, велась видеозапись. Можно просмотреть кадры видеозаписи и сегодня. Можно узнать, и то, что сказал мне тогда заместитель начальника Управления- Говорунова, его заместитель- генерал – майор юстиции Мезрин Олег Александрович, выслушав меня.

...И вот узнаю, исполняет обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майор юстиции Мезрин Олег Александрович, чью подпись видел в уголовному деле на одном из процессуальных документов.

И думаю: может, прежде, всё- таки нужно было хорошо подумать и принять разумное решение? Не уж- то возникла мысль, что и заместитель Говорунова генерал – майор юстиции Мезрин Олег Александрович, в то время, когда рулил Говорунов за тридевять земель был тогда от него, знать не знал, ведать не ведал?

Может, нужно было проявить принципиальность, присущую ответственному должностному лицу, не быть снисходительным, не заслуживающим доверия деяниям - генерал – майора юстиции Мезрина Олега Александровича?

А отстранить от «тяжкого груза» служебных обязанностей и генерал – майора юстиции Мезрина Олега Александровича?

Прошу направить ответ в форме электронного документа.

26 апреля 2023 года.