«Не тратьте время. Это отказной материал!»

Матери четверых детей, которую сегодня преследуют сотрудники полиции службы безопасности, а именно: шантажируют и угрожают физической расправой после понуждения к действиям сексуального характера, так и сказали в СУ по Саратовской области СК РФ, когда она принесла туда заявление о преступлении и аудиозаписи с угрозами: «Не тратьте время. Это отказной материал».

Кто же поможет женщине? Кто ее и ее семью защитит? Женщина сегодня реально боится за свою жизнь и за жизнь своих детей - не выходит из дома. За ней следят сотрудники полиции, а на днях - срезали провода камер видеонаблюдения ее дома. Что за беспредел происходит? В Саратове работают Законы, или вот так, запросто, можно запугать и уничтожить человека? И это делают сотрудники полиции! А следственный комитет не реагирует на заявление о преступлении!



В Саратове работают с проверкой сотрудники Центрального аппарата СК РФ. Как результат - отстранен от должность руководитель саратовского СУ СК РФ Говорунов, возбуждено уголовное дело в отношении главы ЭМР Плеханова, еще кое что и кое- где «почистили», исправили.



Но, увы, все равно ничего не меняется кардинально в положительную сторону, и на реальную защиту своих конституционных прав в Саратовском регионе гражданину надеяться не приходится. И люди пишут в Москву: в МВД РФ, в СК РФ, Генеральному прокурору. Местные правоохранители работать, или не хотят, или уже не могут. Как доказательство тому, совершенно дикая история, о которой рассказывает в своем заявлении о преступлении на имя Председателя СК РФ А.И. Бастрыкина и Министра МВД РФ В.А. Колокольцева жительница Саратова, мать четверых детей Жуковская Р.Р.



Она просит в своем заявлении привлечь к уголовной ответственности сотрудника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области Мехтиева К.А. Он, как утверждает Жуковская Р.Р., «путем шантажа и угроз заставил меня подписать ложные объяснения для служебной проверки в отношении сотрудников полиции, а так же использую мой мобильный телефон совершал провокации в отношении данных сотрудников и поверив в свою безнаказанность, отмечая день уголовного розыска совершил понуждение к действиям сексуального характера. В настоящее время Мехтиев К.А. угрожает мне и моей семье физической расправой, а так же пытается посадить меня в тюрьму».



Дико звучит, правда? Что произошло? Вот как описывает в своем заявлении эту жуткую и дикую историю Жуковская Р.Р.



«В октябре 2022 года ко мне в дом ворвались сотрудники ОРЧ СБ совместно с сотрудниками ОМОН и провели обыск без понятых и заполнения каких либо документов. В ходе обыска у меня в женской сумке Мехтиевым К.А. было обнаружено наркотическое средство «Лирика», т.к. на тот момент я распространяла данный препарат. В последующем на меня были незаконно одеты наручники в присутствии четырех несовершенно летних детей, после чего Мехтиев К.А. мне начал угрожать и шантажировать, что привлечет к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ, а так же лишит меня родительских прав. Доставив меня в наручниках в ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области, расположенный по ул. Соколовая г. Саратова, меня стали запугали и шантажировали привлечением к уголовной ответственности, заставили оговорить сотрудников полиции, а так же подписать ложные объяснения для служебной проверки в отношении сотрудников полиции после Мехтиевым К.А. мой телефон был использован для отправки сообщений данным сотрудникам, тем самым, осуществляя провокацию в отношении них».

Мехтиев К.А. сказал, что Жуковская у него «на крючке, и должна с ним сотрудничать, иначе он ее посадит».



Вот что, далее, в заявлении на имя А.И. Бастрыкина и В.А. Колокольцева сообщает Жуковская Р.Р.: « Так же в ходе беседы он мне сообщил, что я в разработке, у сотрудников ГНК ГУ МВД России по Саратовской и в отношении меня ведется «прослушка моего телефона», а так же, что за мной ведется наблюдение… Таким образом, путем угроз и шантажа он поставил меня перед выбором -либо я делаю что он скажет, либо меня посадят. В этот же день я обзвонила всех знакомых и сообщила, что меня задерживали, что мой телефон на прослушке и что за мной ведется наблюдение. После чего на следующий день я сменила сим-карту».



Дальше- еще «интереснее». Оказалось, что Жуковская была лишь инструментом, и нужна была сотрудникам службы безопасности ГУ МВД для того, чтобы провести провокацию в отношении двух сотрудников полиции и вот как об этом сообщает в заявлении о преступлении Жуковская:

«В начале январе 2023 года меня с моими знакомыми доставляли в отдел полиции в составе УМВД России по г. Саратову, где я узнала, что сотрудники уголовного розыска были уволены по результатам служебной проверки, в которой находились ложные объяснения, данные мной под угрозой в ОРЧ СБ. Узнав о дате судебного заседания по восстановлению данных сотрудников, я прибыла в суд и выступила в качестве свидетеля, предварительно расписавшись за дачу ложных показаний, где в своих показаниях рассказала всю правду».

После дачи показаний в суде, последовали снова угрозы, о которых Жуковская так же пишет в заявлении: «Сотрудник ОРЧ СБ Мехтиев К.А. узнав что я выступила в качестве свидетеля на суде организовал возбуждение уголовных дел в отношении меня и моих знакомых с целью меня наказать. В конце январ я- начале февраля 2023 года меня доставили в очередной раз в отдел полиции №4 где продержали более суток, так же туда в ночное время специально приехал Мехтиев К.А. где в присутствии других сотрудников сказал мне: «ТЕБЕ П…А, ТЫ ДОПРЫГАЛАСЬ, С НАМИ НАДО ДРУЖИТЬ».



Что сегодня? Угрозы продолжаются и в настоящее время на Жуковскую, как она так же сообщает в своих заявлениях, «оказывается сильнейшее психологическое давление со стороны Мехтиева К.А. и поступают угрозы». Тут надо обязательно добавить, что Жуковская Р.Р. Разумеется, она сегодня очень сильно опасается не только за себя, за свою жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье своих детей.



Вот такая история, которая еще не закончена. Рассчитывать Жуковской Р.Р. на законную помощь в Саратове- бесполезно, так как напомним еще раз, что она обращалась в устной форме в следственный комитет Саратова, на что ей сказали: «Не тратьте время это отказной материал».



Сегодня женщина с детьми боится выходить из дома, потому что поняла: ее никто не защитит, так как ей в СК сказали «не тратить время» на свою защиту и на защиту своих детей…

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Жуковская об угрозах