  • Вы здесь:  
  • Главная /
  • Главная /
  • Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО

Как ФНС № 7 кошмарит бизнес в Марксе во время проведения СВО

Информация о материале

Рейтинг: 1 / 5

Звезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

До пожара завода по производству воды  в Марксе в октябре прошлого года, тут  регулярно    проводились с пристрастием проверки налоговиков.  За два дня до пожара приезжал заместитель  ФНС № 7 : что-то тут  искал.  Налоговики ходили на этот завод, как на работу. Продолжились проверки  и после пожара,  и с таким же пристрастием. От завода сегодня  остались одни угли и пепел. Завод сгорел полностью, и убытков – на десятки миллионов рублей.

Завод был  построен с   нуля,  он был новый, с новейшими системами розлива воды из скважины, с  новейшим и системами сигнализации и  электрическим оборудованием.  И вот, каким-то странным образом сгорел! Помогли сгореть?   Пожарные не увидели  признаков поджога.  При этом, огонь шел с железной крыши и вниз, где были запасы преформы.   Вода завода  ООО «Живая вода ЭКО» имела медали за качество воды с конкурсов в Москве, Сочи, Краснодаре…  Новый завод развивался, наращивал мощности, объемы, а параллельно с этим  тут шли не только  регулярные  камеральные  проверки  в 2021 году, в 2022 году, в 2023 году, но и вслед  за ними- «очередные» проверки,  и  налоговая как бы проверяла саму себя уже после камеральных проверок, которые больше напоминают  придирки.  Принтер предприятия   дымится  и  выдает  на каждые два  запроса налоговой - по 200 листов бумаги. Работа  бухгалтерии предприятия была парализована до пожара, и  парализована теперь- после пожара.

И такое оживление   ФНС № 7 произошло в период СВО, в то самое время, когда завод по производству воды оказывал и оказывает самую активную  помощь и поддержку бойцам СВО, а некоторые водители завода ушли в зону СВО. Вот такое совпадение. Такое ощущение, что в  ФНС № 7  ничего не слышали,     о том, что   Президент Владимир Путин  заявил  еще два года назад: "Есть все основания сделать кардинальный шаг: навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда". Это было сказано Президентом   страны  на пленарной сессии ПМЭФ еще в 2022 году. Почему именно в  период проведения  активной фазы СВО, активизировались налоговики из Энгельса? Был план, чтобы не дать нормально функционировать предприятию и парализовать его работу?  Какое-то очень интересно  совпадение. Причем, в Саратове  налоговики бизнес особо не  трогают, дают спокойно работать. Такие «наезды» налоговой идут  с пристрастием только  в Марксе. К чему бы  такое рвение?   Налоговики ФНС № 7  «кошмарят» в Марксе именно тот бизнес, который  самым активным образом помогает сегодня  бойцам   в  зоне СВО.   Снова случайное  совпадение?   В Брянской области  диверсанты  взрывают рельсы, а в Марксе,   налоговики, «взрывают» бизнес изнутри, парализуя его работу.  Что происходит?  Вместо того, чтобы предприятию дать возможность работать    стабильно,  приносить  прибыль, дать возможность  развиваться,  восстановить производство после пожара,  его сегодня душат специалисты из ФНС № 7 абсолютно бессмысленными проверками - придирками.  Завод   сегодня,   как в зоне спецоперации: отбивает атаки налоговиков в самом прямом смысле этого слова.   И  более того -  работников предприятия запугивают,  их водят на допросы в службу безопасности  ФНС № 7, простым работникам угрожают прокуратурой, угрожают  судом.  Работники ФНС № 7 приходят к людям   домой в нерабочее время, и тут  уже, одним только своим появлением с «корочками» ,  пугают уже пожилых родителей  работников предприятия! Некоторые работники не выдерживают такого прессинга- увольняются. Большинство, однако,  после пожара осталось: завод выполняет свои социальные  обязательства перед людьми. Ведь после пожара  сотрудники завода лишились рабочих мест. А у кого-то ипотека, у кого-то дети, у кого-то  муж ушел   в зону СВО. Жить надо! Однако,    сотрудников ФНС № 7, его руководство, это волнует меньше всего. Проверки продолжаются, людям продолжают трепать нервы,  запугивают,  угрожают. И это- вместо того, чтобы поддержать попавшее в тяжелейшую ситуацию предприятие,  уничтоженное полностью огнем, отстать наконец-то от  людей, от директора, , прекратить свои проверки  с пристрастием.  И дать им спокойно начать восстановление завода! Вам напомнить, господа из ФНС № 7 слова Президента? "Есть все основания сделать кардинальный шаг: навсегда отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда». Или,  вы  таких оснований, в силу каких-то одним вам известных причин не видите,  и  поэтому продолжаете с огромным усердием  «кошмарить» бизнес  именно в самый тяжелый для страны  период-  когда мы проводим проведения  специальную военную операцию?

P.S. Как сообщили редакции работники предприятия, они будут обращаться за  поддержкой к Президенту РФ  Владимиру Путину , губернатору Саратовской области Роману Бусаргину,    Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.  Работники завода  сделают все, чтобы отстоять свои законные права на  свободный труд,  и  они будут  требовать защитить их от  пристрастных  проверок налогового органа, выполняющего явно чей-то «заказ»,   которые  парализовали работу предприятия.