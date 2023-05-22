ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ

Публикации интернет -издания «Саратовский репортёр» могут обратить на себя внимание читателей, которые интересуются тематикой, связанной с расследованием уголовных дел подведомственных следователям Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области. Ряд статей на эту тему предложил «Саратовскому репортёру» наш читатель и автор ранее публиковавшихся его статей, проживающий в городе Балакове- Капустин Владимир Ростиславович.

Он не имеет статуса адвоката, имя его не увидеть в реестре Адвокатской палаты Саратовской области, а оказывает правовые услуги заинтересованным лицам потому, что обращаются они к нему едва ли не каждый день, с просьбой- оказать правовые услуги.

Тогда как право каждого на получение квалифицированной юридической помощи по уголовным и административным делам, гражданским и арбитражным делам, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации», связывает с деятельностью адвоката- независимого профессионального советника по правовым вопросам. Именно адвокаты должны обеспечивать квалифицированную юридическую помощь гражданам и юристы, не имеющие статус адвоката. Но почему –то обращаются и к автору наших публикаций.

А уж, как хлопотали сотрудники полиции в городе Балакове, рассказывали многим и не раз, что Капустин Владимир не имеет юридического образования, не имеет статуса адвоката. (Советы давали тогда сотрудники полиции в городе Балакове к кому из нужных им следователям и дознавателям- адвокатов надо обращаться, скромно умалчивая, что с ними они договорятся). И ещё, с удовольствием рассказывали сотрудники полиции в городе Балакове о Капустине, что он сидел, он мошенник.

Одним словом, репутацию такую создали сотрудники полиции в городе Балакове о Капустине, что к нему никто - ни ногой. А вот не слушаются сотрудников полиции в городе Балакове обращаются к Капустину Владимиру, чуть ли не каждый день, с просьбой- оказать правовые услуги. Огорчаются, конечно, сотрудники полиции в городе Балакове.

Так вот, Капустин Владимир утверждает, что нарушается право на получение квалифицированной юридической помощи достаточно часто. Что знают и сами адвокаты, нарушению права на получение квалифицированной юридической помощи способствуют и сами адвокаты, состоящие в реестре Адвокатской палаты Саратовской области, с кем доводилось встречаться в городе Балакове, не все, как один, конечно, так делают, а ряд из них. И органы следствия и дознания- эти «надёжные помощники» адвокатов в этом подлом мероприятии.

Если Управление Минюста по Саратовской области, адвокаты, включённые в реестр Адвокатской палаты Саратовской области не согласятся с таким мнением о себе автора статьи- Капустина Владимира, будут негодовать, утверждать, что это клевета и оскорбление на Адвокатское сообщество и конкретных адвокатов, оказывающих квалифицированную юридическую помощь в городе Балакове и районе, что следует сделать в этом случае, адвокаты-независимые профессиональные советники по правовым вопросам, знают, сказал «Саратовскому репортёру» Владимир Капустин. Обратить на это внимание решил автор статьи Капустин Владимир Ростиславович совсем неслучайно. Со временем станет понятно, что привело к этой части запроса информации.

В Следственном отделе по городу Балаково Следственного Управления Следственного комитета России по Саратовской области состоят на службе следователи, которым законодатель велел следовать положениям Федерального закона "О Следственном комитете Российской Федерации" и требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, как бы этого не хотелось делать, и уж коль скоро дали эти следователи Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, назначаемого на должность следователя в Следственном комитете, произнеся: "Посвящая себя служению России и Закону, торжественно клянусь:

непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, кто бы их ни совершил, и добиваться высокой эффективности и беспристрастности предварительного расследования;

активно защищать интересы личности, общества и государства;

чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям, обращениям и жалобам граждан, соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей.

Согласитесь, читатели, слова Присяги следователя Следственного комитета подбирались со значением и смыслом, должны были закрепиться в сознания накрепко.

Так вот.

Почти месяц назад- 26 апреля 2023 года, «Саратовский репортёр» по просьбе автора опубликовал статью, в которой Капустин Владимир высказал явное недоумение тем, что исполняющим обязанности начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области был назначен генерал – майор юстиции Мезрин Олег Александрович.

Автор статьи рассказал о своей встрече в апреле 2022 года в Следственном отдела по городу Балаково с исполняющим обязанности в то время заместителя начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майоре юстиции Мезрине Олеге Александровиче, и своём рассказе о том, что узнал уже к тому времени из уголовного дела Капустин Владимир, изучая материалы уголовного дела об особо тяжком преступлении, которое расследовала следственная группа в составе старшего следователя Следственного отдела по городу Балаково Ивановой А.В. и старшего следователя Фёдорова В.В.

Рассказ автора статьи- Капустина Владимира -заместителю начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майору юстиции Мезрину Олегу Александровичу позволял тогда должностному лицу Следственного комитета узнать и понять, следователями Следственного отдела по городу Балаково так расследовалось уголовное дело, что скрывались и другие преступления следователями следственной группы, чему немало поспособствовали и чему потворствовал исполнявший в то время обязанности руководителя Следственного отдела по городу Балаково полковник юстиции Менжега Роман Михайлович.

Видеозапись встречи Капустина Владимира и его рассказа заместителю начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майору юстиции Мезрину Олегу Александровичу сохранила важные факты его рассказа для правовой оценки. (Пока они лежат «мёртвым грузом» и ждут, терпеливо ждут…)

Информация давала повод генерал – майору юстиции Мезрину Олегу Александровичу, как тогда казалось Капустину Владимиру, и являлось основанием для проведения служебной проверки, наличие данных, позволяющих полагать, что в действиях сотрудника Следственного комитета Ивановой и Фёдорова, которым бессовестно потворствовал исполнявший в то время обязанности руководителя Следственного отдела по городу Балаково полковник юстиции Менжега Роман Михайлович указывала на признаки дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником Следственного комитета своих трудовых (должностных) обязанностей, нарушение исполнительской и трудовой дисциплины, Присяги сотрудника Следственного комитета Российской Федерации, совершение действий, порочащих честь и достоинство сотрудников Следственного комитета, были налицо, не увидеть этого можно было лишь в одном случае, если, например, курирующий Следственный отдел по городу Балаково решил скрыть грубейшие нарушения.

Чем должен был руководствоваться при исполнении служебных обязанностей заместитель начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майор юстиции Мезрин Олег Александрович, он знал.

Оценив то, что рассказал автор статьи- Капустин Владимир Ростиславович, генерал – майор юстиции Мезрин Олег Александрович решил не делать того, что обязан был сделать.

Решил скрыть грубейшие нарушения, о которых генерал – майору юстиции Мезрину стало известно.

Правда, тогда в апреле 2022 года, в разговоре с заместителем начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майором юстиции Мезриным Олегом Александровичем не упомянул о преступлении, совершённом сотрудниками органов внутренних дел ночью – 28 ноября 2022 года Капустин Владимир.

Доказательства совершения преступления сотрудниками органов внутренних дел имелись и без подсказки Капустина Владимира их можно было увидеть.

Имеются в уголовном деле доказательства совершения преступления и по сей день, и ждут расследования уголовного дела.

А как же?

Как бы этого не хотелось начальнику Межмуниципального управления МВД России «Балаковское» Саратовской области полковнику полиции Харольскому Владимиру Александровичу, а надо.

26 апреля 2023 года, Капустин Владимир обратился к руководителю Комиссии- старшему инспектору отдела служебных проверок Главного следственного управления кадров Следственного комитета России Сергею Шевлякову, рассказав о своём разговоре с заместителем начальника Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области- генерал – майором юстиции Мезрине Олеге Александровича, за подписью которого продлевалось расследование уголовного дела об особо тяжком преступлении, а преступления не выявлялись, будто и не совершались вовсе преступления.

Уже известно, что Председатель Следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович распорядился уволить исполнявшего обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Саратовской области генерал- майора Мезрина Олега Александровича с должности и из органов Следственного комитета России.

Будет ли дана правовая оценка сокрытию преступления, совершённого сотрудниками органов внутренних дел, находившихся в дежурной части административного здания Межмуниципального управления МВД России «Балаковское» Саратовской области - ночью 28 ноября 2021 года - Следственным отделом по городу Балаково, интересует не только автора статьи, опубликованной в апреле «Саратовским репортёром», но и интернет- издание «Саратовский репортёр».

«Глухое молчание» на этот счёт оставляет неосведомлёнными об обстоятельствах, имеющих важное значение для правового воспитания граждан.

Запрос информации о деятельности государственных органов и их должностных лиц становится необходимым, считает интернет – издание «Саратовский репортртёр».

Прошу предоставить информацию для последующей её публикации будет ли дана правовая оценка сокрытию преступления, совершённого сотрудниками органов внутренних дел- ночью 28 ноября 2021 года- Следственным отделом по городу Балаково Следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области. Прошу направить ответ на запрос в форме электронного документа.

Главный редактор интернет- издания «Саратовский репортёр»-

Михайлов Сергей Юрьевич

22 мая 2023 года.