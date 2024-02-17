Памяти композитора Арнольда Бренинга

17 февраля- 100 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ, композитора, пианиста и педагога Бренинга А.А.

БРЕНИНГ Арнольд Арнольдович родился в Казани, 17 февраля 1924 года. Родом из саратовских немцев-колонистов, переселившихся в Россию в середине ХIX в. Первоначальное музыкальное образование получил вместе с братом и сестрой в семье (брат Рудольф стал скрипачом, сестра Ольга – пианисткой-концертмейстером); Позже Арнольд Арнольдович занимался у пианиста, выпускника Петербургской консерватории О. Родзевича, затем у М. А. Пятницкой – ученицы А. Н. Есиповой. С подросткового возраста начал писать музыку (фортепианные сонаты, романсы, пьесы для скрипки и др.).

Степень профессиональной подготовки позволила ему поступить сразу на второй курс Казанского музыкального училища, которое он закончил в 1942 и сразу, как представитель немецкой нации, был выслан в Трудовую армию на Урал, испытал все тяготы жизни ссыльного. Но и там продолжал писать музыкальные произведения; некоторые из них послал в Москву проф. Г. И. Литинскому (ученику Р. М. Глиэра). Одобрение Литинского и хлопоты матери помогли в 1947 освободиться из ссылки, вернуться домой, где он вынужден был жить без паспорта, на положении спецпереселенца и сына «врага народа» (отец был арестован и расстрелян по нелепому обвинению в 1937).

Вопреки обстоятельствам, в 1948 поступил в Казанскую консерваторию сразу на две специальности – фортепиано (в класс Пятницкой) и композицию (в класс Лауреата Государственной премии СССР, Народного артиста РСФСР, проф. А. С. Лемана). Учёбу совмещал с концертмейстерской и педагогической работой в Казанском музыкальном училище (с 1948). В 1953 с отличием окончил консерваторию одновременно по обеим специальностям: композиции и фортепиано (единственный случай в истории вуза). Продолжал преподавать в Музыкальном училище (с 1955 заведовал теоретическим отделением), начал работать на музыкальном факультете Педагогического института и в Консерватории (1955-1960; 1964-1968). Писал симфонии, оркестровые поэмы, фортепианные сочинения.

В Саратовскую консерваторию был приглашён в 1968 для ведения спецкурсов по музыковедению и композиции, а также музыкально-теоретических дисциплин (гармонии, сольфеджио, полифонии, инструментовки и др.).

Написал более 150 сочинений, исполнявшихся во многих городах России и ближнего зарубежья, а также Германии. Был композитором академического плана, продолжателем традиций русской и немецкой классики. В сочинениях ставил значительные проблемы, обращался к трагическим страницам отечественной истории (симфоническая поэма «На полигоне смерти»), к жизни немецкой колонии (поэма "Земля отцов"), к образам природы (симфоническая поэма «Волжская баллада», Седьмая симфония – «Небо Родины», поэма для скрипки и фортепиано «К звёздам»), к событиям Второй мировой войн (Восьмая симфония «Вечно живые», триптих симфонических поэм «На Мамаевом кургане», «Курская дуга» и «По следам Ленинградской блокады» и др.).

Произведениям присущи романтическая импульсивность, яркая образность, широкий диапазон состояний, рельефно очерченный драматургический план. Связь с народными истоками сказывается в цитировании фольклора («Десять мордовских песен», тема немецкой песни в симфонической поэме «Земля отцов», татарские песни в Четвёртой симфонии и Второй симфониетте, русские народные мелодии в Первой симфонии, Фантазии на две русские темы для фортепиано, симфонической поэме «Волжская баллада»).

В совершенстве владел композиторской техникой: мастерски выстраивал композицию и тональный план произведений, обращался к сложным контрапунктическим приёмам, формам и методам развития, обладал даром тонкой, выверенной оркестровки.

Складом дарования был ориентирован на сферу программной музыки, воплощал образы, возникшие под воздействием поэтических строк, картин природы, памятных мест (цикл фортепианных пьес «Волжские эскизы», поэма «Курская дуга» и др.). Писал программные симфонии (Пятая симфония «Аэлита», Девятая симфония «Из истории собора» и др.), симфонические поэмы, в которых полно реализовал качества, присущие этому жанру: возможность запечатлеть яркие контрасты, зафиксировать в музыкальной материи импульсы, вызвавшие замысел произведения.

Творческое наследие включает большое число камерно-инструментальных сочинений: 6 струнных квартетов, 2 фортепианных трио, 4 скрипичные сонаты, ансамбли для духовых инструментов и др. Значительная часть творчества обращена к фортепианной музыке: писал сонаты, этюды, прелюдии, ноктюрны, полифонические пьесы, четыре цикла эскизов: Уральские, Балтийские, Волжские и Курские. Премьеры большинства фортепианных сочинений состоялись в исполнении композитора.

Профессиональное мастерство, широта музыкальной эрудиции, личностные качества обусловили плодотворность преподавательской деятельности Б. – ведущего педагога каф. теории музыки и композиции Саратовской консерватории. Он вёл ответственные музыкально-теоретические курсы, осуществлял руководство дипломными работами, имел большой класс композиции. У него учились Засл. деятель искусств России, композитор и дирижёр Аркадий Фельдман, автор многих популярных песен В. Окороков, многие саратовские композиторы: И. Дороднов, А. Павлючук, М. Хейфец, Н. Шиянов и др..

Среди его выпускников-музыковедов – зав. кафедрой теории музыки и композиции СГК, проф. Е.И.Вартанова, докт. искусствоведения, проф. О.И.Кулапина и другие. Ученики составляют большую часть музыковедческих кафедр и отделений СГК, Казанского педагогического института и Казанской консерватории.

Педагогическую работу строил на основе авторских программ и методических материалов. В 1995 опубликовано его исследование «О линеарности в гармоническом письме», в котором выстроена универсальная научная концепция, прослежены исторические корни линеарности, процессы, в ней происходящие, формообразующая функция линеарного и гармонического начал.

Обладая незаурядными пианистическими способностями, занимался концертной деятельностью, исполнял сложные фортепианные произведения: «Хроматическую фантазию и фугу» Баха, сонату b-moll Шопена, этюды Листа. Выступал с монографическими концертами, посвященными памяти Скрябина, истории фортепианной сонаты; играл собственные произведения в авторских концертах – как солист и в ансамбле с певцами и инструменталистами. Выступал в симфонических концертах в качестве дирижёра.

Был авторитетным, принципиальным, активным музыкально-общественным деятелем: входил в правление Саратовской композиторской организации, являлся членом Учёного совета консерватории. Будучи в высшей степени ответственным человеком, служил эталоном интеллигентности, порядочности, прямоты и бесстрашия. Пользовался большим уважением коллег; до последних лет жизни продолжал писать музыку, учить студентов. Т.Ф. Малышева Фото: сайт Саратовской консерватории