Киевский режим после взятия Авдеевки в агонии

В Белгороде было солнечно, и бабушка с внучкой вышли на прогулку. На свою последнюю в жизни прогулку. Большой стадион, свежий морозный воздуха, народу мало и внучка может спокойно поспать в коляске. Но тишину разорвал гром ракеты, и она врезалась в стадион. Бабушка и ее годовалая внучка погибли сразу же. Другая ракета прилетела в торговый центр, где было много людей. На месте от ракетного удара погибли 7 белгородцев, несколько десятков ранены. В канун Нового года Украина уже била по центру Белгорода. Тогда погибли больше 20 человек, среди них были и дети. «Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы»- так в июне прошлого года сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Не террористы?!

Авдеевка наша! В субботу российские войска полностью взяли под контроль Авдеевку. Этот пригород Донецка ВСУ был превращен в мощнейший укрепрайон, и с 2014 года украинские террористы из Авдеевки обстреливали мирные кварталы Донецка, Макеевки, Ясиноватой, других населенных пунктов Донбасса. Тысячи невинных жертв : дети, пожилые люди, мирные граждане.

Киевский режим после взятия Авдеевки в агонии, и надеется на помощь Запада. Но Американская Палата Представителей уже отказывается выделять Украине новые деньги, а инфраструктура киевского режима методично уничтожается высокоточными российскими ударами. Зеленский в панике, вынашивает планы снова ударить по мирным жителям, что запрещено всеми правилами ведения войны. За все время конфликта украинские власти не стеснялись в своих методах. Дважды пытались взорвать Крымский мост – и оба раза гибли мирные люди. Недавно спецслужбы Грузии задержали груз взрывчатки, который украинские диверсанты везли через границу, чтобы проводить теракты на объектах транспорта в российских городах. Своих диверсантов Киев засылает в Крым и освобожденные Россией регионы, где планирует организовывать покушения на представителей органов власти, совершать террористические акты.

«Если мы сохраним Украину такой, как она есть сейчас, допустим, все затихнет, то потом украинские диверсанты на всей территории России будут устраивать теракты» -говорил основатель партии либерал-демократов Жириновский 27 января 2022 года в интервью для одного из федеральных каналов. Власти Украины устраивают охоту на людей – убили Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского, тяжело ранили писателя Захара Прилепина. Эти методы бандитов используются на государственном уровне.

Уже задолго до начала СВО, Киев начал совершать теракты, почувствовав свою безнаказанность, с благословения Запада. Расстреляв для инфошума и провокации толпы, сотню своих людей на Майдане, власти Незалежной показали Западу, что готовы на все, и это было очевидно многим наблюдателям еще тогда. 20 июня 2014 года основатель партии либерал-демократов Владимир Жириновский заявил: «Начнутся диверсии в Крыму, они собьют самолет какой-нибудь пассажирский и все прекратят летать самолетами». Почти ровно через месяц после сказанного, над Донбассом был сбит малазийский пассажирский Боинг. После чего в информационном пространстве Запада начались массированные обвинения в адрес ополченцев и России, и был дан старт введению санкционных пакетов. Кстати, европейское расследование закончилось тихо, и о сотнях погибших пассажиров никто уже не вспоминает.

Сегодняшняя Украина - это политика войны без правил, «бравада» террористов, увенчанная гибелью мирных жителей, бесчеловечные комментарии в социальных сетях. Это та Украина, какой ее лепили три десятилетия западные кураторы: если создавать Антироссию, то до конца. И если русские люди сострадательные, то украинских русских нужно было сделать жестокими и циничными, преследуя главную цель: международной общественности представить их невинными жертвами русской агрессии. И об этом тоже говорил Жириновский, если вспомнить о трагедии в Буче, когда Россию назначили виновной в расправе над ее жителями: «… в целом, могут провокацию устроить, когда их солдаты будут переодеты в форму наших солдат и совершат где-то нападения, уже на территории Украины. И все это CNN будет в прямом эфире показывать всему человечеству. Видите, русские пришли [---]. Это все уже в сценарии есть».

Именно экс-премьеру Великобритании должны быть «благодарны» жители Украины. Военные действия могли завершиться весной 2022 года в ходе начавшихся переговоров мирного урегулирования вопроса и уже пошли первые положительные шаги, вспоминает член делегации РФ Леонид Слуцкий, глава Комитета Госдумы по международной политике о первых переговорах на украино-белорусской границе между Киевом и Москвой: «Услышали друг друга. Есть перспективы выхода на взаимоприемлемые решения…». Однако, тогда действующий премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с Россией. «Раз решили воевать, это ваш выбор, господа – Россия, конечно, победит!», — резюмировал тогда политик.

На прошедшей в Мюнхене международной конференции по безопасности, генсек НАТО Йенс Столтенберг изложил тезис : «Война — это мир. Для продолжительного мира на Украине нужно поставить киевскому режиму, как можно больше оружия». Железная логика западной антиутопии предлагает не забывать , что Зеленский обязан воевать «до последнего украинца». Сегодня Запад демонстрирует избирательное сострадание и тот же цинизм -Россия в их СМИ убивает мирных украинцев, а про Белгород ни слова.

Тот же Жириновский еще задолго до СВО призывал Россию выйти из международных организаций, которые принимают русофобские акты. Сегодня глава Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, преемник Жириновского предлагает парламентариям рассмотреть вопрос о передаче замороженных средств за членские взносы в Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, на нужды специальной военной операции. Как известно, 21 февраля 2024 года Государственная Дума и Совет Федерации должны принять соответствующее синхронное постановление. «Парламентская ассамблея ОБСЕ вслед за парламентской ассамблеей Совета Европы, из которого Россия вышла некоторое время назад, к великому сожалению, сегодня превратилась в клон Верховной Рады. Сегодня Парламентская ассамблея ОБСЕ, где работает представительная делегация Конгресса США и ряда других национальных делегаций, по сути, занимает активную русофобскую позицию. С этой точки зрения решение о приостановке нашего участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ абсолютно своевременное, абсолютно верное» - сказал Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Сказано справедливо. Идти на поводу террористов – это не курс России. «Все наши потомки через 20, 30, 40 лет будут безмерно благодарны тем, кто в 2022 году решил окончательно вопрос войны, чтобы больше ее не было. Будут уничтожены все те, кто ее готовили, США, блок НАТО, Польша, Украина. Они будут нам благодарны, что Россия расцветет, останется единственной супердержавой в мире», - говорил Жириновский незадолго до своего ухода. Мы будем благодарны…