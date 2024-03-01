Арбитраж. Чудеса продолжаются.

Редакция, как и обещала, продолжает следить за развитем событий в связи с процессом, описанным в статье "Дремучее невежество в суде. Или коррупция?". Напомним, что в этой статье описано парадоксальное решение, вынесенное судьей Саратовского Арбитражного суда Натальей Фугаровой в процессе о банкротстве Александра Маевского. Фугарова, пренебрегая принципом преюдиции, отказалась включать Илью Козицкого в число кредиторов Маевского, несмотря на имеющиеся 2 судебных решения, вступивших в законную силу: гражданского и уголовного судов. В настоящее время Маевский отбывает наказание за совершение мошеннических действий. Согласно приговора суда, Маевский в 2021 году занял у Козицкого 7 млн. рублей, предоставив в качестве залога не принадлежащее ему имущество.

Это решение судьи не только прямо противоречит закону, но и здравому смыслу. Это абсурдное решение может породить и дальнейшие юридические казусы. Так, например, Маевский, захочет сократить срок пребывания в местах лишения свободы и освободится досрочно. При этом, суд, рассматривая его заявление должен учитывать не только его поведение, степень перевоспитания и активность в лагерной самодеятельности, но и наличие деятельного раскаяния. То есть, попытку хотя бы частично возместить ущерб потерпевшему, высылая часть заработка, например, от шитья рукавиц. Однако, при наличии, решения судьи Фугаровой он и возмещать то ничего не должен, так как согласно ее решению он от Козицкого денег не брал. Тут перед судьями, рассматривающими его заявление встанет вопрос: а за что вообще сидит Маевский, если, по мнению судьи Фугаровой, изложенному ей в судебном решении, он вообще денег от Козицкого не брал? Перед отечественными правоведами встанет и более общий вопрос: зачем вообще иметь такую сложную систему апелляций, кассаций и разных других инстанций вплоть до Верховного суда, если, можно просто обратиться к Фугаровой и она примет решение противоречащее уже вступившему в силу приговору? Было бы только достаточно денег. Под необходимостью иметь значительную сумму, подразумевается, конечно найм ловкого юриста, способного убедить Фугарову в законности своей позиции. Но обращаться надо адресно, к конкретному судье. За другими судьями Арбитражного суда подобного пренебрежения элементарной логикой пока не замечено. Впрочем, одна последовательница уже появилась в апелляционной инстанции.

Судья Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда Елена Яремчук оставила в силе решение своей коллеги. Можно предположить, что оформление решения далось судье нелегко. В постановлении Яремчук ни словом не упомянуты вступившие в силу решение гражданского суда и приговор уголовного в отношении Маевского. Судью можно понять, если она упомянет эти судебные акты, то как- то надо будет разъяснить почему она их не учитывает, а это трудно сделать, опираясь на закон и здравый смысл.

Следует отметить, что Фугарова и Яремчук сравнительно недавно сами были судьями федерального суда. Они знают, что приговор Маевскому - результат следственных действий, таких как допросы свидетелей, экспертиз, очные ставки и так далее. Но у Фугаровой и Яремчук все эти действия перевешиваются одним только внутренним убеждением, на основании которого судья и выносит решение. Хочется спросить Их честь: "А в чем же заключается Ваше внутреннее убеждение? В собственной безнаказанности?"

Если учесть, что в ходе процесса Козицкого не только не включили в число кредиторов, но и взыскали с него сумму, полученную в качестве уплаты долга Маевским по сделке заключенной намного ранее самого процесса банкротства, как "совершенной должником в целях причинения имущественного вреда кредиторам". А также присовокупить тот факт, что в процессе Фугарова ввела в качестве кредитора весьма сомнительную фигуру - Светлану Бабкину. Это при том, что наличие задолженности Маевского Бабкиной ранее отвергалось самим Маевским на других судебных процессах. Если учесть все эти обстоятельства, то сам процесс банкротства Маевского напоминает спланированную организованной группой граждан операцию по отъему денег у Козицкого. Людям, перешагнувшим пятидесятилетний рубеж памятны события и сама атмосфера тридцатилетней давности, царившая не только в бизнес среде, но и просто на улицах. История начала повторятся в виде незамысловатого фарса. Практически за каждым разоренным или захваченным рейдерским захватом предприятием современной России торчат уши какой-нибудь "Вашей чести". Не удивительно, что подобные ассоциации возникли и у одного из героев нашей истории.

За комментарием мы обратились к самому Козицкому. Вот, что он сказал: "Мне 56 лет, я прожил 90-е и был свидетелем многих событий. Тогда тоже собственность у людей отнимали. Но если лысые братки при этом ставили на кон свои жизни, то общество с ограниченной ответственностью и безграничными возможностями "Арбитражный суд" ничем не рискует. То, что сейчас происходит - гораздо хуже. Это беспредел, прикрытый интерпретированным, в пользу третьих лиц, законодательством. Действия отдельных неквалифицированных или материально заинтересованных судей дискредитируют всю судебную систему. Я ничего не утверждаю, но решения суда указывают на явную заинтересованность лиц принимавших эти решения. И заинтересованность эта не в отправлении правосудия".

Сергей Любимов