Открытое письмо депутатам Саратовской областной думы

Уважаемые господа депутаты!

У читателей нашего издания накопилось к вам очень много вопросов по поводу проблемы производства в Саратовской области молочного фальсификата, которым уже многие годы травят жителей нашей губернии. В последнее время читатели газеты все чаще обращаются в редакцию с вопросом: « Когда в магазинах Саратовской области прекратят продавать фальсифицированную молочную продукцию»? Люди звонят в редакцию, и рассказывают нам, что они боятся покупать молочные продукты, потому что опасаются, что там присутствует весь набор вредных для организма веществ, и в первую очередь, печально известного пальмового масла.

В сетевых магазинах полки ломятся от дешевого молока, и это сигнал того, что этот продукт явно фальсифицированный! Не может литр натурального настоящего молока стоить 50 рублей!

Наше издание на протяжении всего 2023 года не раз поднимало вопрос по данной проблеме. Увы, ни один депутат Саратовской областной думы не поддержал тему, поднятую нашим изданием. Ни один! Почему? Разве не существует такой проблемы? Или, депутаты просто не прочитали эти статьи?

Если так, зайдите на сайт газеты «Саратовский репортер» и в поисковике наберите слово « фальсификат»- и вы увидите более двух десятков статей на эту тему.

Мы поднимали эту важнейшую проблему не ради пресловутого пиара, как может быть, некоторые посчитают.

Мы поднимали эту проблему по одной главной причине- производители молочного фальсификата травят наших людей, и что самое страшное, они травят наших детей, наше подрастающее поколение. Неужели Вам безразлично, каким оно вырастет: здоровым, или больным? Чем отравились сегодня детив Пугачевской школе, вы знаете? Не такими же поддельными продуктами? Кто это контролирует? Где все вы, где депутат от Пугачевского района О. Лубкова? Получила мандат и успокоилась, забыв о проблемах людей?

И если быть совсем точным: производители молочного фальсификата в погоне за прибылью убивают нацию, убивают будущее страны. Фальсификат «накачанный» пальмовым маслом, трансжирами, наносит непоправимый ущерб здоровью и особенно детям: рак, сахарный диабет. В последнее время мы наблюдаем значительный рост таких заболеваний у детей.

Вам, как депутатам разве это неизвестно? Производитель фальсификата травит население губернии, наносит ущерб здоровью вашим избирателям, наживая на этом сверхприбыли, а вы молчите. Почему? Где Ваша гражданская позиция?

Напомню Вам, что у Всемирной организации здравоохранения отношение к пальмовому маслу стабильно негативное. Еще в 2018 году ВОЗ презентовала международную программу отказа от использования этого вида жира в пищевой промышленности. Почему Минздрав Саратовской области не подключился к этой программе? Почему Вас, как депутатов не интересует данная проблема?

Ведь ситуация более, чем тревожна. В первую очередь это касается трансжиров. «Прекращение их потребления является ключевым условием охраны здоровья и спасения жизни людей: согласно оценкам ВОЗ, каждый год от сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных потреблением трансжиров, умирает более 500 000 человек», - так комментирует планы по отказу от «пальмы» в Европейском бюро ВОЗ. Получается, легче делать операцию на сердце больному человеку, чем предупредить об отказе от потребления фальсификатов?

Помимо вреда здоровью от пальмового масла, есть еще и громадный вред экономический: массовое применение пальмового масла при производстве молочной продукции убивает не только организм человека, но и самого производителя натурального молока! Он просто не в состоянии конкурировать с производителями подделок, которые в массовом порядке идут в сетевые магазины!»

Что, Вы как депутаты Саратовской областной думы сделали, чтобы противостоять этому процессу? Отвечу за Вас- НИЧЕГО Вы не сделали!

Вы даже не поднимали эту тему ни разу по собственной инициативе в стенах Саратовской областной думы.

Вы не вызвали на депутатские слушания для отчета по этой проблеме министра сельского хозяйства Ковальского.

Вы не вызвали на парламентские слушания ни разу господина Частова, руководителя Россельхознадзора и не задали ему вопроса, почему так отвратительно работает его ведомство в плане выявления фальсификата.

Вы молчите, а в это время полки магазинов заполнены молочным фальсификатом. Кто Вы в данном случае, можно Вас спросить? Отвечу снова за Вас- Вы молчаливые пособники производителей фальсификата, потому что именно с вашего молчаливого согласия фальсификат валом валит на полки сетевых магазинов и продолжает травить население Саратовской области.

Полгода назад на эту проблему обратил внимание спикер парламента Вячеслав Володин в стенах Государственной думы.

Почему Вы, депутаты Саратовской областной думы не услышали спикера Госдумы Вячеслава Володина?

Почему Вы не поддержали инициативу нашего с Вами земляка, озвученную им более полугода назад о необходимости введения уголовной ответственности к производителям фальсификата? Почему Вы не высказали свою позицию по этой проблеме?

Почему Вы не предприняли никаких конкретных мер к решению данной проблемы и даже не высказали свою позицию по этому поводу?

Вам безразлично, какого качества молочная продукция попадает на столы ваших избирателей?

Напомню, прошло уже 8 месяцев с тех пор, как Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обращаясь к депутатам, 23 июня 2023 года заявил о необходимости введения уголовной ответственности к производителям молочного фальсификата, и информация об этом размещена на сайте Государственной думы с цитатами из выступления спикера:

«Если в основе продукта должно быть молоко, значит надо, чтобы было молоко; если производители используют что-то другое — надо наказывать. В продуктах, которые должны в основе производиться на молоке, фактически из молока, — сыры — используют говяжий жир. Фактически фальсификат. Есть ответственность за это? Нет ответственности! Возьмите мороженое, конфеты, те же сыры, йогурты, масло. Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители... Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко».

По итогам обсуждения, как сообщалось на сайте Государственной Думы, «будет подготовлен проект постановления ГД, в котором будет отражена необходимость внесения изменения в законодательство».

Но пока и сами депутаты Государственной думы молчат и не занимаются данной проблемой.

Молчите и Вы, депутаты Саратовской областной думы, как будто бы и не было такого выступления в стенах Государственной думы Вячеслава Володина. Как будто бы и нет такой проблемы, как массовое производство молочного фальсификата.

Но разве не Вы, депутаты Саратовской областной думы были обязаны в первую очередь поддержать инициативу нашего земляка?

В ваших руках и в ваших полномочиях находятся огромные возможности для того, чтобы поддержать эту инициативу на местном уровне.

Но в ответ на инициативу Вячеслава Володина, тишина с вашей стороны.

И пока Вы храните упорное молчание, словно бы и нет такой проблемы, как производство молочного фальсификата, производителям молочного фальсификата выносят символические штрафы!

И производитель продолжает гнать фальсификат. Потому что нет уголовной ответственности, потому что нет реального сурового наказания. А это должно быть, если мы реально хотим прекратить кормить наших людей фальсификатом, о чем сказал Вячеслав Володин: конкретный срок наказания, лишение лицензии и право заниматься предпринимательской деятельностью. Только такой путь в борьбе с производителем.

Напомню Вам, дорогие народные слуги из Саратовской областной думы, что Президент страны Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости контроля производства продуктов питания, питания.

Три года назад свою позицию Владимир Путин обозначил Указом № 20 “Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации” от 21 января 2020 г. В этом Указе много сказано о качестве продуктов питания, о том, как реализовать меры по контролю качества продуктов.

Но где оно, качество продуктов питания? Нет его, и полки магазинов, особенно сетевых, заполнены фальсификатом. Почему? Потому что магазины- сетевики берут много фальсификата, никто их при этом не контролирует и сетевики специально снижают цены таким образом, что производители, не могут зайти в магазины со своим товаром, чтобы те не проходили по низкой цене. Но если фальситфикат убрать, то производитель натурального продукта свободно в этом случае зайдет на полки в магазин и соответственно, у производителя натурального продукта будет реализация, а не убыток, как сейчас в большинстве случаев.

Что можете сделать вы, как депутаты? Вы вполне могли бы выйти с законодательной инициативой о введении кьюр кодов на всю продукцию пищевой промышленности, чтобы была возможность отслеживать специальными структурами фальсификат, и чтобы никто не смог купить продукты питания без кьюркода. Дать полномочия госструктурам проверять сетевые магазины.

Если этого не сделать, то сетевики будут продолжать получать на продаже фальсификата сверхприбыли ( Магнит ,Пятерочка ). Вот в чем корень проблемы, однако федеральные структуры эта проблема вообще не интересует, не интересует она и вас, депутаты областной думы? За вас все думать должен спикер Госдумы Володин? Где ваши собственные инициативы? Что сделали Вы, как депутаты регионального законодательного собрания, чтобы хотя бы минимизировать появление фальсификата в сетевых магазинах?

НИ-ЧЕ-ГО!

Хочу Вам напомнить, уважаемые депутаты Саратовской областной думы, что Наступивший 2024 год объявлен Годом семьи в России.

Это сделано «В целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей», как сказано в Указе Президента РФ Владимира Путина.

Каким будет Год Семьи? Как Семья каждого из нас в России будет защищена? Каким будет здоровье российских семей? Здоровая семья, это здоровое государство, а без качественного питания нет здоровой семьи. Поэтому сегодня так остро стоит проблема производства фальсификата, который отравляет здоровье граждан страны.

И самое последнее, и самое важное. Все вы, безусловно, слушали недавно Послание Президента РФ Федеральному собранию.

Напомню вам, о чем говорил Президент: «мы… полностью обеспечиваем себя продовольствием, и что к 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом».

Внушает оптимизм, но каким будет качество этого продовольствия? От качества пищи будет напрямую зависеть и здоровье граждан.

В Послании Федеральному Собранию Президент сказал, что «к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России составит около 78 лет, а в дальнейшем вырастет до уровня 80». Бесспорный факт, что продолжительность жизни напрямую зависит от качества самой жизни, а значит и от того, что человек употребляет в пищу, и от качества продуктов.

Здоровой нации не будет, если не будет здорового питания. А не будет здоровой нации, значит, не будет и здорового полноценного государства.

Но вы продолжаете хранить упорное молчание, и это значит, что вас все устраивает? И если это так, то вы как депутаты- не устраиваете избирателей. Задумайтесь об этом. Или подождете, когда на парламентский час придет Вячеслав Володин и устроит вам всем разнос за то, что вы ничего не делаете и протираете штаны и юбки? И не поддержали его инициативу о введении уголовной ответственности за производство фальсификата? Редактор газеты "Саратовский репортер" С.Ю. Михайлов