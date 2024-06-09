Парки, скверы, мосты, фонтаны... а что россияне завтра будут есть?

Что-то непонятное происходит в стране: повсюду говорят, что нет денег, что их не хватает, но в то же время мы видим, как их много. Денег хватает и на строительство парков, скверов, фонтанов, мостов. В Саратовской области собираются строить вторую очередь Парка покорителей космоса, третий мост через Волгу при наличии уже двух мостов. В десяти регионах страны будут строить туристические зоны, как в Сочи. И на все это уйдут миллиарды и миллиарды рублей…

Значит, деньги на все это есть? А на поддержку сельскохозяйственного производителя денег нет? Да, мосты нужны, скверы и парки нужны, новые тротуары нужны, но время ли сегодня для этого? Можно прожить без нового сквера, а без молока и мяса?

Власть забыла, что есть село, есть крестьянин с его проблемами? Власть не понимает, что если мы сейчас будем выделять миллиарды на строительство не новых молочных ферм и птицефабрик, а парков и скверов ,нам нечего будет есть завтра? Где объявленная Президентом страны продовольственная безопасность?

В нашем государстве, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку: крестьяне сеют и пашут, выращивают скотину, а банкиры в это время, словно бы назло, повышают ставки! Нам не надо никаких врагов- банкиры добьют страну своей зверской политикой по отношению к сельскому хозяйству, да и к другим отраслям тоже. И все молчат, никто не спросит : почему банки приостановили выдачу сельской ипотеки, почему повышена ключевая ставка ЦБ до 12%.

Да, у ЦБ есть свое объяснение, обоснование почему ставка повышена, но что делать теперь тем сельхозпредприятиям, которые брали кредиты под 3- 8 процентов? Хотелось бы посмотреть на того банкира, который бы взялся объяснить крестьянину, почему вчера он платил за кредит 3 процента, сегодня должен платить уже 12 процентов!

Успокаивают : мол, действие программы возобновится, когда изменится текущая экономическая ситуация. Так, когда она изменится, и сама страна еще будет существовать, люди в ней останутся, не умрут от голода?

Раньше инвестиционные кредиты давали на 15 лет под 3 процента. Жить, и развиваться еще как-то было можно сельхозпроизводителям. А сейчас, когда ставка рефинансирования выросла до 12 процентов, как развиваться? Или, это сделано специально нашими банкирами, чтобы добить сельское хозяйство, которое и так уже, стоит на коленях? Со стороны руководства в Саратовской области и государства в целом по этому поводу - гробовая тишина! Для наших производителей уже и так все перекрыла Европа, Америка, а теперь перекрывают наши, изнутри!

Процентную ставку на кредиты повышают, цены растут на горючее, электроэнергию, строительные материалы… При этом, сельхозпроизводитель остается один на один с этим проблемами. Как ему жить и работать дальше? Где ответ, где поддержка со стороны государства?

Программа льготного кредитования для аграриев действовала с 2017 года и позволяла получить краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по ставке до 5%. В начале августа прошлого года Минсельхоз приостановил прием заявок на льготное кредитование. К этому моменту таких кредитов с начала 2023 года было одобрено почти на 644 млрд рублей.

Нет кредитов- нет денег, и нет развития производства. Иными словами, повышение банковской ставки до 12 процентов_ это остановка в развитии сельского хохяйства.

«Из-за повышения ключевой ставки произошла некоторая заминка: объемы финансирования резервировались под ставку 8,5%, ее рост до 12% стал неожиданностью», — объясняет экономист Никита Масленников. Повышение ключевой ставки привело к удорожанию программы кредитования, добавляет партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Правительству теперь приходится субсидировать сильно возросший процент по коммерческим кредитам. Заложенных на эту программу денег давно не хватает, отмечает эксперт.

Повышение ставки было похоже на спланированную провокацию: временное прекращение данного вида господдержки было абсолютно несвоевременно в разгар уборочной кампании и подготовки к следующему году! С ценами на дизельное топливо в этом году такая же история: взлетели перед самым началом весенне-полевых работ! Неожиданно, или сделано специально?

А вот почему-то со строительством парков, фонтанов скверов, тротуаров, зон отдыха, таких неожиданностей не бывает! Деньги выделяют сплошным, многомиллиардным потоком! И это вместо того, чтобы именно сейчас, когда необходимо спасть экономику, спасать сельское хозяйство, миллиарды направлять на развитие предприятий! Спросите у людей: что стране сейчас необходимо: строительство второй очереди парка покорителей космоса в Саратовской области, или строительство молочной фермы, или птицефабрики на территории этой области?

Парк может подождать, а сельское хозяйство нет, потому что страна уже сейчас не имеет достаточного количества куриных яиц, и поэтому нам их продает Белоруссия, Иран, Турция, собираются продавать нам яйца Вьетнам, Таиланд. Это ли не позор для аграрной страны? Одна Саратовская область, равная по территории двум Франциям, при грамотном управлении и вложении финансовых средств, могла бы накормить всю Россию!

А ведь большая часть льготных инвестиционных (58,0%) и краткосрочных (67,1%) кредитов шла на развитие растениеводства, животноводства и переработку их продукции! Как теперь это можно «развивать» сельское хозяйство в стране и Саратовской области со ставкой 12 процентов? Кто остановит этот финансовый беспредел банкиров? При этом денег, выдаваемых правительством на льготные кредиты, не хватает, утверждают аграрии.

Теперь, в целом ряде секторов сельского хозяйства образуется нарастающая задолженность по полученным кредитам и займам, отмечает Корягина из «НЭО Центра». По ее данным, к июню 2023 года в годовом выражении в секторе разведения молочного крупного рогатого скота задолженность выросла на 27,6%, у разводчиков коз и овец — на 22,4%.

Не раскрываются данные и по объему кредитов, которые аграрии вынуждены были брать уже не под льготный процент в период приостановки программы. По некоторым из них, после изменения ключевой ставки процент был пересмотрен, краткосрочные займы предоставляли даже больше чем под 15%, а долгосрочные — под 20%, хотя публично об этом и не заявлялось.

Но кредитование — лишь один из инструментов поддержки АПК, и эффективности его мешают организованные правительством ограничения вроде пошлин. Система льготного кредитования работает во многих странах мира, однако успешным можно назвать взаимодействие в странах, где власти не лезут в карман аграриев.

Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко заявила: источником 45 млрд рублей, найденных для продления льготной программы, стали как раз поступления в бюджет от пошлин на зерновые и масличные. За два последних года бюджет страны получил 250 млрд рублей только от зерновых пошлин, говорила Абрамченко, и все эти средства идут обратно на поддержку производителей, в том числе на субсидии, лизинг сельхозтехники, строительство селекционных центров. «Собрали со всех, а отдадут избранным и под проценты», — шутят в ответ аграрии на одном из тематических форумов.

Еще одна проблема : банки неохотно соглашаются кредитовать небольшие хозяйства, отмечают аналитики. Согласно данным последней микросельхозпереписи, кредиты получают порядка 30% организаций, имеющих статус юрлица, и лишь 12% фермеров. Эта поляризация продолжает нарастать, как отмечают Сельское хозяйство, при такой политике государства ожидают банкротства сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Что говорит Президент страны о развитии сельского хозяйства? Будет ли оно развиваться на государственном уровне и широкомасштабно, или будет зависеть от капризной банковской системы?

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о важности развития сельского хозяйства в стране, как ключевого фактора для обеспечения продовольственной безопасности и экономического роста. Общий объем государственной поддержки агропромышленного комплекса по итогам 2023 года составил 540 млрд рублей. На текущий год запланировано предоставить меньше: 529,3 млрд рублей господдержки.

О чем это говорит? Понимание того, что сельскому хозяйству необходима государственная поддержка – есть, а на деле, сумма этой господдержки не увеличивается, а уменьшается.

При такой политике «поддержки» со стороны государства, страна будет продолжать покупать куриные яйца во Вьетнаме, в Таиланде, в Иране, и тем самым, поддерживать зарубежного сельхозпроизводителя, а не своего. Что тогда, в этом случае, станет с нашей продовольственной безопасностью?