Как в Вольске прокуратура и администрация района Вольский районный суд подставить хотят

Весьма несуразный иск сейчас рассматривает Вольский районный суд. Даже по лицу судьи видно, что он достаточно сильно озадачен, какое принять решение. Как быть? Признать памятником архитектуры то, что таковым визуально вообще не является? Но, судя по этому снимку в Паспорте «Объекта культурного наследия», где изображено здание с крышей из современного материала, и подписанного заместителем председателя Комитета культурного наследия Саратовской области Афанасьевой В.П. это «Объект культурного наследия»! И указан адрес: Вольск, Октябрьская, 117, дата съемки «объекта» - 14 февраля 2018 года.

Этот «объект культурного наследия» в середине 90-х приобрел местный предприниматель Борисов А.Г. по адресу Вольск, Ленина, 19, о чем в документе Проект границ земельного участка указан адрес: Вольск, Ленина, 19. В пояснительной записке к Проекту границ земельного участка говорится: категория земель - «земли поселений», целевое назначение: «размещение магазина и складских помещений». Проект был утвержден подписью главы администрации ВМР И.И. Пивоваровым.

Собственник, таким образом, стал четверть века назад добросовестным приобретателем, и знать не знал, что полуразрушенное здание, которое он привел в порядок, является, якобы, «объектом культурного наследия»!

Но вот теперь узнал, когда спустя более четверти века после приобретения этого ветхого, никому в Вольске не нужного здания получил иск с требованием: «разработать научно-проектную документацию на проведение работ по восстановлению объекта культурного наследия». Как говорят в таких случаях, вот тебе, бабушка и Юрьев день! Жалко, что теперь сатирический киножурнал «Фитиль» не снимают: отличный был бы сюжет!

Теперь у этого «объекта культурного наследия» два собственника - Борисов А.Г. и Борисов К.Г. К ним и направила иск Вольская межрайонная прокуратура и администрация ВМР. Иск направлен « в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц». Этот «неопределенный круг лиц» уж точно не знает о существовании такого «объекта культурного наследия». Почему вдруг прокуратура так озаботилась охраной этого «объекта культурного наследия»? Есть версия, что были получены кем-то и когда-то во властных структурах Вольского района финансы на восстановление объектов культурного наследия. Деньги потратили, и вот теперь надо создать видимость, что деньги ушли по назначению, а власть заботится о сохранении подобных «объектов культурного наследия». Но это лишь наше предположение, хотя и не лишенное оснований.

В своем иске Вольская межрайонная прокуратура пишет: «Согласно акту визуального осмотра объекта культурного наследия… «Дом Плигина» находится в ненадлежащем состоянии», ну и далее, как мы написали выше, прокуратура требует от собственников «разработать научно-проектную документацию на проведение работ по восстановлению объекта культурного наследия».

Но здание, которое изображено в Паспорте «Объекта культурного наследия» это совсем не Дом купца Плигина, как указано в иске прокуратуры! В Паспорте не описаны признаки этого «объекта», которые бы подтверждали его историческую ценность – только изображено фото, да и то здания, с современной крышей. Как специалисты министерства культуры, проведя визуальный осмотр здания и увидев, современную крышу, признали это «объектом культурного наследия»?

Произошла подмена, и такова на сегодня позиция защиты: то, что изображено на фото в Паспорте «Объекта культурного наследия» это не Дом Плигина. Дом купца Плигина давно исчез и сполз в овраг, так как находился в оползневой зоне. На фото сделанных нашим корреспондентом видны остатки фундамента этого когда-то одного из самых красивых зданий Вольска.

Усадьба была построена основателем вольской ветви купцов из Хвалынска Плигиных - Филиппом Осиповичем. Плигин- один из богатейших людей Саратовской губернии в середине и третьей четверти XIX века, купец-старообрядец 1-й гильдии, промышлявший перевозкой хлеба, и градоначальник Хвалынска, переехавший около 1859 года в Вольск, «где была построена усадьба и разбит прекрасный сад». Также владел двумя пароходами («Иосиф» и «Михаил»), пятью тысячами десятин земли и двумя водяными мельницами в Хвалынском уезде. Михаил Филиппович возглавлял общественное управление в Вольске в 1872-1876 и в начале 1880-х. Вступая в должность, купец отказался от жалования в пользу городского общества, сказав: «Желаю служить только делу».

После революции в здании располагалось техническое училище, оно перестраивалось, потом горело. Потом убрали красивый чугунный литой забор, возвели кирпичный. Ну, все, как любили тогда большевики.

Теперь выходит казус: прокуратура требует восстановить то, чего нет, то есть бывший Дом Плигина, вот эти развалины дома купца.

Изображенный дом с современной крышей на Паспорте объекта Домом Плигина не является, а сами развалины фундамента Дома Плигина находятся метров сто ниже по улице Ленина в овраге. Вот такой казус, и вот такой несуразный иск направлен в Вольский районный суд Вольской межрайонной прокуратурой - о восстановлении развалин, чего требует в своем иске прокуратура.

Права человека, которые повсеместно и нарушаются в Вольске, у прокуратуры как-то времени нет. А вот заставлять собственника восстанавливать развалины через суд, время находится!

Мы обязательно расскажем, чем закончится рассмотрение этого несуразного иска, и о том, какое решение примет судья.