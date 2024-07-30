Крестьяне просят прокурора области провести проверку ОПХ "Красавское"

В Самойловском районе вспомнили поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».За всю Русь не скажем, а вот в Самойловском районе, судя по письму, которое прислали жители района, жить хорошо одному только человеку. И имя этого человека Шукин С.А., директор ОПХ «Красавское». И вот что пишут простые крестьяне в редакцию, и вот какую помощь просят:

«Мы, жители ОПХ «Красавское» Самойловского района Саратовской области хотим найти справедливость и законность на нашей многострадальной земле.

Дело в том, что директор ОПХ «Красавское» Щукин С.А. несколько лет назад захватил власть в нашем хозяйстве. С тех пор и начались наши страдания. Мы находимся в положении рабов. За работу, за использование наших земельных паев нет никакой оплаты. Получить объяснений, от Щукина, почему это так происходит, мы не можем. В ответ на свои законные требования мы слышим оскорбления, грубые ругательства, угрозы. Задержка и невыплаты заработной платы стали постоянными. Наше терпение закончилось. Мы обратились в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести проверку финансово-хозяйственной деятельности нашего «барина»- Щукина С.А. и ОПХ «Красавское».

Понимаем, что восстановить справедливость будет сложно, поэтому призываем к голосу общественности, всех неравнодушных людей. Просим вмешаться в ситуацию Общественную палату Саратовской области, депутатов Саратовской областной думы, губернатора Бусаргина, министерство сельского хозяйства области.

На местном уровне никто не может и не хочет решать наши проблемы. Нас не слышат, нас не видят и не считают за людей!

Но мы не теряем надежды, что на нашей земле в Самойловском районе восторжествует справедливость и законность!».

Наша редакция обязательно поддержит этих людей.

(продолжение темы следует).