Генеральная прокуратура оценит действия прокурора из Вольска Байкулова

Полиция Вольска нарушила Закон и поставила несовершеннолетнюю ученицу лицея на учет в ПДН. Прокурор Байкулов стал самым активным участником в этой грязной истории, он ее и затеял: именно он заставил путем угроз и шантажа поставить на учет несовершеннолетнюю девочку на учет в ПДН.

Межрайонный Вольский прокурор Байкулов «надавил» на директора лицея Ульихину, оказал на нее психологическое воздействие, и она вместе с классным руководителем переписала характеристику с положительной, на отрицательную, что и дало основание для постановки Саши Дерябиной на учет в ПДН.

После этого прошло два месяца : Саратовский областной суд и Вольский районный суд вынесли свой справедливый вердикт о том, что решение о постановке на учет в ПДН несовершеннолетней Александры Дерябиной было незаконным.

Однако, ни административные, ни иные выводы до сегодняшнего дня не сделаны: прокурор Байкулов продолжает работать на своей должности. Прокурор области Филипенко никак не отреагировал на явно незаконные, выходящие далеко за рамки его полномочий действия прокурора Байкулова.

О том, что именно такие действия были совершены со стороны прокурора Байкулова, свидетельствует аудиозапись, которая была заслушана в районном суде Вольска.

Вот отрывок из аудиозаписи, который подтверждает, тот факт, что прокурор Байкулов был инициатором постановки девочки на учет в ПДН и оказывал прямое и активное давление на старшего инспектора ПДН Гизатулину, что она в аудиозаписи и свидетельствует в разговоре с мамой Александры Дерябиной:

Гизатулина: Ну, тогда прокуратура вот вызвали Ульихину( директор лицея-ред.) и сказали, пишите характеристику, вспоминайте, что всё ну какие нарушения были не были и вот родилась эта характеристика!

Дерябина: Короче, чтобы поставить её на учёт у них цель была

Гизатулина: Да! Потому что я им объясняю, что просто по не достижению возраста по 6.1.1 не является основанием для учёта, если она хорошо характеризуется, они решили с этой стороны подойти…На следующий день звонят мне ставьте её в ПДН на учёт. Тут Главк подключается и вот сутки у нас были качели ставить не ставить, и мы просто сидим так вот на телефоне... Из за ерунды ! Это не уголовное дело, во-первых… Просто из-за ерунды раздули, я им говорю за что её привлекать у неё характеристика-то хорошая от школы, мама ранее не привлекалась, не замечена была... Когда я только зашла в кабинет к Байкулову, он начал мне высказывать, я не ставлю на учёт Сашу… И вот получается с понедельника эти вот качели были, были, были, были, но вчера всё сказал (Байкулов) до 17:00 вечера её что6ы поставили на учёт. Не из-за чего... У нас никогда такого не было… Он (Байкулов) нет, мне надо вот прям уже чуть ли не сейчас… ну что можно сказать прокурору города «ИДИ В ЛЕС», ты так не скажешь! Мы в шоке просто. Из -за чего ? Не уголовное дело вообще, не преступление какое- то, не драка, такая, что там прям был переломанный. Такие чтоб травмы были несусветные. Я говорю у нас вот впервые так чтобы вот…».

В прокуратуре области не дали оценку действия прокурора Байкулова. Что скажет на этот счет Генеральная прокуратура, куда направлена эта статья и редакционный запрос по опубликованным выше фактам в газете «Саратовский репортер»?