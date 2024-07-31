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Генеральная прокуратура оценит действия прокурора из Вольска Байкулова

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Полиция Вольска нарушила Закон и поставила несовершеннолетнюю ученицу  лицея на учет в   ПДН.  Прокурор Байкулов стал  самым  активным участником в этой грязной истории, он ее и затеял:  именно он заставил путем угроз и шантажа поставить на учет  несовершеннолетнюю девочку на учет в ПДН.

Межрайонный Вольский прокурор Байкулов «надавил» на директора лицея Ульихину,  оказал на нее психологическое воздействие,  и она вместе с классным руководителем    переписала характеристику с положительной, на отрицательную,   что и  дало   основание для постановки   Саши Дерябиной  на учет в ПДН.

После этого прошло два месяца : Саратовский областной суд и Вольский районный суд вынесли свой справедливый вердикт  о том,  что   решение о постановке на учет в ПДН несовершеннолетней  Александры  Дерябиной было незаконным.

Однако, ни административные, ни иные выводы  до сегодняшнего дня не сделаны: прокурор  Байкулов  продолжает работать на своей должности. Прокурор области Филипенко  никак не отреагировал на   явно незаконные, выходящие далеко за рамки его полномочий действия прокурора Байкулова.

О том,  что  именно такие действия были совершены со стороны   прокурора Байкулова,   свидетельствует аудиозапись, которая была заслушана в  районном суде Вольска.

Вот отрывок из аудиозаписи, который  подтверждает, тот факт, что  прокурор Байкулов был инициатором постановки  девочки на учет в ПДН  и оказывал  прямое и активное давление на старшего инспектора ПДН Гизатулину, что она в аудиозаписи и свидетельствует  в разговоре с  мамой  Александры Дерябиной:

Гизатулина:  Ну,  тогда прокуратура вот вызвали Ульихину( директор лицея-ред.) и сказали,  пишите характеристику, вспоминайте,  что всё  ну какие нарушения были не были и вот родилась эта характеристика!

Дерябина: Короче, чтобы поставить её на учёт у них цель была

Гизатулина:  Да!  Потому что я им объясняю,  что просто по не достижению возраста по 6.1.1 не является основанием для учёта,  если она хорошо характеризуется, они решили с этой стороны подойти…На следующий день звонят мне ставьте её в ПДН на учёт. Тут Главк подключается и вот сутки у нас были качели ставить не ставить,  и мы просто сидим так вот на телефоне... Из за ерунды ! Это не уголовное дело, во-первых… Просто из-за ерунды раздули, я им говорю за что её привлекать у неё характеристика-то хорошая от школы, мама ранее не привлекалась,  не замечена была... Когда я только зашла в кабинет к Байкулову, он начал мне высказывать,  я не ставлю на учёт Сашу… И вот получается с понедельника эти вот качели были, были, были, были, но вчера всё сказал (Байкулов) до 17:00 вечера её что6ы поставили на учёт. Не из-за чего... У нас никогда такого не было… Он (Байкулов) нет,  мне надо вот прям уже чуть ли не сейчас… ну что можно сказать прокурору города «ИДИ В ЛЕС»,  ты так не скажешь! Мы в шоке просто.  Из -за  чего ? Не уголовное дело вообще, не преступление какое- то, не драка, такая, что там прям был переломанный. Такие чтоб травмы были несусветные. Я говорю у нас вот впервые так чтобы  вот…».

В прокуратуре области не дали оценку действия прокурора Байкулова. Что скажет на этот счет Генеральная прокуратура, куда  направлена эта статья и    редакционный запрос  по опубликованным выше фактам в газете  «Саратовский репортер»?