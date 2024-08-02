Прокуроры забыли прокурора

Так сегодня выглядит памятник на Воскресенском кладбище К.Я Румянцеву. С 1950 по 1955 годы работал прокурором Саратовской области. Родственники К.Я. Румянцева делали попытку о помощи в ремонте памятника, но как-то не получилось найти общего языка в прокуратуре Саратовской области: их не услышали. Да, время многое стирает, но только не память

Если в прокуратуре области не помнят о Румянцеве, то мы напомним. Константин Яковлевич Румянцев родился в 1901 году в семье ремесленника. После окончания трёхклассной школы в возрасте 10 лет поступил учеником заготовщика обуви к частному предпринимателю Мухину, а затем учеником инструментального отдела фирмы братьев Пастуховых. С 1918 по 1919 трудился сверловщиком по металлу в железнодорожном депо, там же вступил в РКП(б). Затем служил в войсках ВЧК. После демобилизации в 1922 поступил на годичные межобластные юридические курсы, после окончания которых в 1924 направлен на работу народным судьёй 6-го участка Ростова. В 1926 был назначен прокурором Ростовского уезда, в 1928 переведён помощником, затем заместителем окружного прокурора в Ярославль. В 1930 становится прокурором при полномочном председателе ОГПУ в Иваново. С 1935 по 1941 заместитель, затем прокурор Сталинградской области. В годы Великой Отечественной войны возглавлял прокуратуру Новосибирской области. До ноября 1950 являлся прокурором Казахской ССР. С 1950 до 1955 прокурор Саратовской области.

По свидетельству ветерана органов прокуратуры Кучерова Дмитрия Алексеевича (1920 г. рождения), который работал при шести прокурорах области, был одним из лучших. Константин Яковлевич был строгим, но справедливым, руководителем, пользовавшимся огромным авторитетом среди прокурорских работников и граждан. Чтобы не отрывать сотрудников от работы, часто ходил по кабинетам, беседовал с подчиненными, выяснял и решал сразу из проблемы, разговаривал с ними на равных и учитывал их мнение. Не любил подхалимов и разгильдяев, он их гнал из прокуратуры. Был профессионалом, знал истинное положение дел во всех отраслях прокурорской деятельности. Скромный и немногословный, при выступлениях говорил только по делу. В решении служебных вопросов был принципиален. Обкому КПСС не подчинялся и в связи с этим на него стали оказывать “давление” 1-й и 2-й секретари обкома. Они стали добиваться снятия неугодного им прокурора или перевода его “по-дальше” от Саратовской области и это им в конце концов удалось. В июле 1955 года Румянцев К.Я. приказом Генерального прокурора СССР был переведён на работу в Прокуратуру РСФСР, не доработав конституционный срок полномочий.