Волгоград: дело о красном драконе, и не только...

В июле 2021 года издание "Блокнот Волгограда", и саратовские СМИ сообщили, что в Волгограде были задержаны, потом и арестованы двое жителей Саратова, которых подозревают в организации незаконных азартных игр в городе-герое. Сообщалось, что в одном из домов в Тракторозаводском районе Волгограда полицейские «накрыли подпольное казино. Незаконная деятельность скрывалась под проведением спортивных настольных игр».

«Блокнот Волгограда» сообщал так же, что «игровое оборудование было доставлено в Волгоград из Саратова. Силовики изъяли 30 аппаратов, мобильные телефоны и ноутбук. Вход в азартный клуб был свободным, клиентам даже предлагали бесплатные безалкогольные напитки». Наша редакция тоже не смогла пройти мимо. В 2021 году нами были опубликованы материалы и сделаны ряд запросов в разные ведомства.

С тех пор прошло более 3-х лет, жители Саратова до сих пор находятся в Волгоградском СИЗО. Нам стало интересно, что же происходит сейчас? Оказалось история и не начиналась, на момент двухгодичной публикации, герои уже находились под стражей более 1,5 лет. На сегодняшний день это цифра достигла 4 года с момента возбуждения уголовного дела: 3 года СИЗО, из них 1,5 года процесс в суде. Цифры просто ужасающие , учитывая , что в нашей стране действует презумпция невиновности. Что за угрозу эти люди представляют для общества? Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21.07.2021г. и до настоящего времени, то есть более 36 месяцев: в чем смысл, чем эти люди так опасны для общества?

При этом, они не убийцы, не грабители- содержатся в СИЗО-1 Волгограда по уголовному делу экономической направленности, и при этом- при отсутствии объективных доказательств их вины в создании организованной преступной группы и организации игорного бизнеса, при отсутствии сведений о получении вообще какого-либо дохода от предпринимательской деятельности, которая не являлась противоправной. Допустимо предельные сроки содержания под стражей давно прошли!

Очень интересная история, мы и дальше продолжим освещать заседания и надеемся в дальнейшем все- таки получить разрешения на видео съемку.

Присягать Родине в служении своему народу, быть беспристрастными и объективными одна из главных зада , на что и направлена работа судов и всей правоохранительной системы в нашей стране. Быть объективными и беспристрастными , не в этом ли главное предназначение Фемиды ?!

И кто как не пресса и всестороннее освещение темы в СМИ способствуют этому? В этот раз нам было отказано в видеосъемке в ходе судебного процесса. Но нам много что есть вам рассказать из серии- интриги, скандалы, расследования.

Но- всему свое время . Быть голословными не в наших правилах. Один из наших судебных очерков, обязательно посвятим статуэтке красного дракона, которая была изъята правоохранителями в ходе обыска, и теперь фигурирует как одно из главных вещественных доказательств, являясь по мнению следствия и гособвинения важнейшим доказательством противоправных действий с стороны фигурантов уголовного дела!