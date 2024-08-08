Самозванец Антонов нападает на "Чайку"



Жили спокойно, никого не трогали дачники СНТ «Чайка»- в районе «Волжских далей». Но появился тут господин Антонов, бывший военный.

И начал вести себя тут как слон в посудной лавке. Рядом с «Чайкой» были заброшенные, но лакомые участки «Аграрника», а теперь это ТСН «Феникс». Антонов начал скупать участки и строить дачные коттеджи. Видимо, начал это делать не один, а при финансовой поддержке влиятельных чиновников из правительства области. Коттеджи строит типовые, построил уже улицу целую. Говорят, выставляет уже на продажу, в том числе и земельные участки. Прокуратуре есть чем заняться и проверить: насколько законна деятельность здесь господина Антонова, и не захватил ли он чужие земли без оформления документов?

Сегодня Антонов воюет с дачниками «Чайка». Кооператив на свои деньги построил на своей земле участок дороги. Поставили шлагбаум. Мусорные баки. Отсыпали дорогу гравием, засыпали строительным мусором часть оврага. Но появился господин Антонов и теперь, пренебрегая всем и вся, гоняет по этой дороге сорокатонные грузовики: разбивает эту дорогу, устроил «веселую» жизнь дачникам. Шум, пыль, грязь. На все замечания не реагирует и говорит что это его дорога: «Ездил и буду ездить». Сегодня кооператив «Чайка» ставит заграждение на своей территории: имеет на то законное право. Но вдруг Антонов его снесет завтра? Он вполне может. Как образумить этого хама? Может быть, прокуратура знает