Волгоградское дело: правовой беспредел продолжается

Как часто вы выполняете свою работу, заведомо зная, что результата не будет? Например, потратить 1,5 года на лепку вазы, затратив огромное количество времени, материала, выбора эскиза, закончив курсы, зная с самого начала, что ничего лепить не будете. Абсурд?!

А когда расходные материалы искалеченные жизни людей, целых семей, детей?!

8 августа 2024 года нами была опубликована статья о жителях Саратова, которые в июле 2021 были арестованы и подозреваются в организации незаконных азартных игр в городе-герое Волгоград. Приступив к изучению материалов, нами были обнаружены интересные факты. Хотелось бы поподробнее рассказать о них.

23.01.2023 г. уголовное дело № 1-2/2024 (1-68/2023) поступило для рассмотрения по существу в Тракторозаводской районный суд г. Волгограда. Но копии обвинительного заключения в полном объеме фигурантам уголовного дела не вручены. И в качестве доказательства предоставлены расписки, в которых обвиняемые указали в плоть до статьи (см. фото), о нарушениях их прав в этой части. Все это есть в материалах дела.

Федеральным судьей Шипаевой Д.А. были неоднократно проигнорированы заявления защиты о том, что подсудимым после утверждения обвинительного заключения по уголовному делу не вручена копия обвинительного заключения, что ставит под сомнение легитимность проводимого рассмотрения уголовного дела по существу.

Уголовное дело фактически по существу длительное время не рассматривается, нарушены все разумные сроки судопроизводства по делу. На сегодняшний день государственный обвинитель приступил только к «доказательствам стороны обвинения».

Еще один очень интересный факт. Изначально, обвинение содержало в отношении всех фигурантов по делу претензии по ст. 146 УК РФ -изготовление контрафактных копий программ и публичный показ этих копий программ в открытых заведения. Благодаря возбуждению ст. 146 УК РФ был продлён срок содержания под стражей, а также на ее основании была возбуждена ст. 210 УК РФ. Потерпевшей стороной признавалась Австрийская компания Novomatic AG- производитель программ для игровых автоматов. Однако, после проведения экспертизы в государственном ЭКЦ по Волгоградской области выяснилось, что инкриминируемые программы не являются программами игровых автоматов, ввиду отсутствия выигрыша, определяемого случайным образом. Эту же позицию подтвердили ранее эксперты Министерства Юстиции РФ и ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, и уголовное преследование по ст. 146 было прекращено, но при этом для обвиняемых не изменилось ни чего!

Пятого августа этого года мы присутствовали на судебном заседании, и были свидетелями занятного материала, были обнародованы очень интересные факты, касающиеся фигурантов, заключивших «досудебные соглашения» с органами следствия. Люди, заключившие «досудебные соглашения» не имеют высшего технического образования, и вообще высшего образования, а некоторые из них закончили 9 классов среднеобразовательного учреждения, но при этом очень точно могут рассказать о технической стороне вопроса. Занятно!

Во время следствия был сделан ряд экспертиз, и ни один эксперт, ни один специалист не установил, что данное оборудование игорное, а напротив каждая экспертиза доказывает, что данное оборудование не является игровым! Но люди, заключившие «досудебные соглашения» могут точно «установить»?! Но самое интересное в том, что следователем Волковым И.А. был не замечен, упущен… один и очень серьезный факт, один из фигурантов уголовного дела, кому вменяется совершение преступления, не мог совершить никакого преступления физически, так как отбывал наказание в исправительном учреждении. Тем не менее, 25 страниц обвинительного заключения посвящено тому, как и при каких обстоятельствах человек находившийся в исправительном учреждении «совершал преступление». Как такое возможно?! Но следователь Волков И.А., а в последствии его начальник Белко Е.В. и прокуратура Тракторозаволского района, не проверили и утвердили материал для рассмотрения дела по существу! Так же ни судом, ни государственным обвинителем не принимается во внимание, что обстоятельства уголовного дела значительно изменились: 7 марта 2023 Волжским районным судом г. Саратова был вынесен оправдательный приговор в отношении иных лиц, выводы суда в части обвинения, оправданных лиц, являются абсолютно необоснованным.

Кроме того, органы следствия не исключают уже оправданных лиц из обвинения, то есть вводят в заблуждение и фигурантов уголовного дела и суд. И хотелось бы обратить внимание, что оправданными лицами, были даны «явки с повинной», но суд не принял их как доказательства, а почему?

Волжский районный суд г. Саратова проверяя обстоятельства, не получил ни от одного обвиняемого при каких обстоятельствах было «совершено преступление», при этом подробно ими же были даны письменные показания у следователя в кабинете, сложно объяснимое обстоятельство, но факт!

Интересное интервью было дано для редакции «Взгляд инфо», и конкретно о работе с «интересным подходом» со стороны правоохранительных органов города Волгограда. https://www.vzsar.ru/news/2023/03/10/v-saratove-vynesen-opravdatelnyy-prigovor-po-dely-o-nastolnyh-igrah.html

Все вышеперечисленные факты наводят на вопросы, были ли оснований не только для задержания и длительного содержания под стражей по экономическому делу - подсудимых, но и о незаконном возбуждении уголовного дела? А возможно, имеется коррупционная составляющая в действиях должностных лиц, которые имели отношение к инициированию возбуждения и дальнейшего расследования настоящего уголовного дела?! Как и отсутствие врученных обвинительных, иная подсудность, не является основополагающими законными факторами для четкого соблюдения законных конституционных прав обвиняемых. Кому же присягали судьи Тракторнозаводского суда? Кому же служит Фемида города Волгограда?! А может просто профессиональное выгорание?!

Мы обращаемся с просьбой к руководителю прокуратуры Тракторозааодского района г. Волгоград и руководителю прокуратуры Волгоградской области провести служебную проверку, и указать какой именно нормативно правовой акт лег в основу, что позволила гособвинителю обойтись без вручения обвинительного заключения?!

А также обращаемся с просьбой к председателю областного суда по Волгоградской области, возможно ли и допустимо ли рассмотрение уголовных дел, при этих грубых нарушениях. Возможно, есть какие-то поправки в законе РФ, о которых нам пока не известно!