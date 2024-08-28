Жители Саратова обращаются к Бастрыкину

Уважаемый Александр Иванович!

Мы, жители города Саратова, обращаемся к вам за помощью.

Два года назад дома по адресу улица Лесная республика 11В и 11Г перешли в распоряжение управляющей компании ООО «УК «Эталон». Мы, жители указанных домов, узнали о смене УК только в тот момент, когда пришли новые платежки. По информации на государственном портале ГИС ЖКХ, смена была произведена на основании голосования, которое якобы состоялось во дворе жилых домов 14 июня 2022 года. При этом мы как собственники о голосовании даже не слышали, никаких извещений не получали.

Кроме того, на портале ГИС ЖКХ были опубликованы протоколы голосования и бюллетени. После ознакомления с документами выяснилось, что они составлены с грубыми нарушениями, имеют признаки фальсификации личных подписей граждан (это статья 327 УК РФ). Как минимум 50 собственников нашли в бюллетенях на свое имя подписи «за» переход в ООО «УК «Эталон», которые они не ставили. Как минимум в шести бюллетенях стоят личные подписи под именами несовершеннолетних собственников. Сама возможность такой подписи не предусмотрена законом (подпись должны ставить законные представители несовершеннолетнего).

«УК «Эталон» имеет крайне отрицательную репутацию из-за хамского отношения сотрудников и завышенных коммунальных тарифов. И самое главное – эта компания не занимается содержанием домов. Она просто выкачивает деньги, никаких работ не проводится. Дома, которым чуть больше 10 лет, уже находятся в ужасном состоянии. Мы как собственники крайне обеспокоены судьбой своих домов и выступаем против ООО «УК «Эталон». Речь не идет об отдельной группе недовольных – против «Эталона» выступают подавляющее большинство жителей указанных домов.

Почти 80 заявлений от собственников, которые не голосовали за «УК «Эталон» и нашли свои подписи в нарисованных бюллетенях, были переданы в ГЖИ. Тем не менее, это ведомство оставило в силе решение о переводе домов под «УК «Эталон». Также не последовало никакого разбирательства со стороны правоохранительных органов по поводу возможных фальсификаций.

После этого мы решили действовать по-другому. В микрорайоне появилась еще одна управляющая компания под названием «Лесная республика». Она успела зарекомендовать себя очень хорошо, поэтому мы, как собственники, инициировали голосование по переходу в эту компанию. Все было организовано строго по закону. Жильцов заранее уведомили о предстоящем голосовании в общедомовых чатах и с помощью объявлений, размещенных на информационных досках и на самих подъездах. Необходимое количество голосов быстро набрали, ГЖИ прислала уведомление о том, что с августа текущего года наши дома перейдут под управление УК «Лесная республика».

Однако, «УК «Эталон» сумела подговорить двоих собственников, которые подали в суд против инициаторов голосования. По неподтвержденным данным, эти люди имеют связи с сотрудниками «УК «Эталон». Основанием для иска стало то, что их якобы не уведомили о голосовании. Этого оказалось достаточно, чтобы ГЖИ заморозила свое решение о переводе домов в новую УК. Как объясняет наш юрист, суды по таким делам могут длиться вечно. Все это время дома будут оставаться под управлением прежней УК, и разрушаться прямо на глазах.

Уже разрушены подъезды, пандусы, спуститься с коляской стало невозможно. Шатаются ступени, приходят в негодность опоры козырьков. Речь идет не о какой-то эстетике - все это уже начинает представлять угрозу для жизни жильцов. Недавно был случай падения куска штукатурки на голову ребенку! У нас живут матери с маленькими детьми, чьи мужья прямо сейчас защищают Родину на специальной военной операции. И у них дома творится ТАКОЕ!

В подвале прогнили все коммуникации, постоянно рвутся трубы, люди вынуждены сидеть без воды. Мы просто больше не можем жить в таких нечеловеческих условиях. У нас нет сил и средств на долгие разбирательства, мы устали терпеть последствия захвата наших домов. Нам уже неважно, кто и как помогал «Эталону» это сделать… Мы хотим сказать – ПО ЗАКОНУ ИХ ТУТ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО С САМОГО НАЧАЛА! И все доказательства фальсификаций у нас есть!

Уважаемый Александр Иванович, здесь, в Саратове, нам никто помочь не может. Но мы знаем, что вы лично помогли уже многим людям в нашей ситуации. Пожалуйста, не оставляйте нас в беде!