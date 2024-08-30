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Прокуратура Саратовской области не исполнила указание Генеральной прокуратуры

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«Генеральная прокуратура оценит действия прокурора из Вольска Байкулова». https://rsar.ru/index.php/home/628-generalnaya-prokuratura-otsenit-dejstviya-prokurora-iz-volska-bajkulova?ysclid=m0e20f6k3d413700010

 Под таким заголовком в  областной общественно-политической газете «Саратовский репортер» 31 июля 2024 года была опубликована статья о незаконных  действиях  Вольского  межрайонного прокурора Байкулова и  это доказывает аудиозапись              https://t.me/homohomini/789).

 В адрес Генерального прокурора РФ, по фактам, опубликованным в статье,  был направлен запрос СМИ, а затем пришел ответ, что запрос СМИ перенаправлен в прокуратуру Саратовской области,  и что рассмотрение  запроса  будет находиться под контролем Генеральной прокуратуры. Стандартная схема,  после которой следуют   стандартные ответы.   27 августа 2024 год  в адрес редакции пришел ответ из прокуратуры Саратовской области:

«В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры действуют гласно и открыто в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации, при этом гласности предаются результаты деятельности по наиболее актуальным вопросам. Полномочия прокурора при осуществлении возложенных на него функций, в том числе на проведение проверок, закреплены в указанном Федеральном законе, который также определил, что прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по существу находящихся в его производстве дел и материалов».

Подписал эту бумагу  с таким  циничным ответом начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Саратовской области  старший советник юстиции М.Б. Калигин. Чиновник в синем мундире и при  погонах явно не изучил суть проблемы, а если и изучил, то не захотел ( не посмел) дать объективную оценку выходящим далеко за рамки Закона  действиям Вольского межрайонного прокурора Байкулова. Впрочем,  прокурор Калигин совсем не девочка, чтобы хотеть, или не хотеть,  а   государственный служащий, и если он дает такой ответ, то это означает, что он встает на одну сторону с  прокурором Байкуловым, грубо нарушившим  Законы и Конституцию.

 Редакция не сочтет за труд  снова направить  повторный запрос в Генеральную прокуратуру: надеемся что  редакционный запрос не попадет  снова в руки     М.Б. Калигину, который явно сидит не на своем месте и защищает права Системы, которой служит, а не права   молодежи и несовершеннолетних,  в данном случае   права  Александры Дерябиной, незаконно поставленной на учет в ПДН ( что доказано в Саратовском областном и Вольском районном суде и приняты соответствующие решения).

Но правоохранительная система Вольска упорно не желает признавать свою ошибку, признать, что нарушили Закон: в судебную коллегию по административным делам Саратовского областного суда  16 августа была направлена  апелляционная жалоба, в которой  написано: «МО МВД России «Вольский» выражает свое несогласие с вынесенным решением». Подробнее мы писали об этом 20 августа этого года https://t.me/homohomini/1283

Исход рассмотрения этой жалобы предугадать просто:    решение и Вольского суда и  Саратовского областного суда, как выражаются юристы, «устоит», и в  жалобе  полиции Вольска будет отказано. Но что они  придумают на этот раз? Или все-таки исполнят Закон и снимут с учета в ПДН незаконно поставленную туда Александру Дерябину?

 Ну, а разбирательство с прокурором Байкуловым , который организовал всю эту  историю с гонением  девочки и незаконной постановкой ее на учет, еще впереди: этот человек в синем мундире  должен быть, как минимум,  уволен.

Прокурорам ( особенно М.Б Калигину из областной прокуратуры)  предлагаем послушать аудиозапись ( ниже) из которой  понятно, что именно прокурор Байкулов стал организатором незаконной постановки  Александры Дерябиной на учет в ПДН.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 